Codes erreurs sur Livebox : leurs significations et comment y remédier

Vous subissez une coupure de service ou un dysfonctionnement technique et un code erreur est affiché sur votre Livebox sans que vous compreniez sa signification ? Voici la liste des problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer et la manière d'y remédier.

Internet, la TV ou le téléphone ne sont plus disponibles et votre Livebox affiche un code obscure que vous n’avez encore jamais vu ? Pas de panique, ces codes sont bien là pour vous signifier un dysfonctionnement et une manière d’y remédier. Voici donc la liste des codes d’erreur affichés en fonction de votre modèle de Livebox.

Les codes d’erreurs de la Livebox 4

Sortie en 2016, la Livebox 4 fut une véritable révolution pour l’opérateur historique ainsi que l’ensemble du marché des box internet. Elle fut la première box d’Orange à proposer un modem et le décodeur TV dans une seule offre, de même que le support natif de la 4K pour le décodeur TV et la puissance du réseau Wi-Fi de la box Internet. Il était également possible de souscrire à un cloud en ligne géré directement par Orange, une évolution que tous les autres opérateurs se sont empressés de reprendre dans leurs offres.

Autre innovation majeure, la prise en charge des fréquences 2,4 GHz et 5 GHz pour le Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11ac qui perdurera jusqu’à la Livebox 5. La Livebox 4 était par ailleurs très en avance côté débit puisqu’elle permettait de bénéficier d’un débit montant allant jusqu’à 1,9 Gb/s avec le réseau sans-fil. Enfin, elle proposait aussi l’ajout d’un disque dur pour faire office de NAS, une innovation déjà proposée par Free avec sa Freebox Révolution.

Notez que la Livebox 4 était proposée jusqu’en 2020 dans les offres box de chez Sosh, remplacée depuis par la Livebox 5.

Voici la liste des codes erreurs que la Livebox 4 affiche depuis l’écran de façade lors d’un dysfonctionnement d’un service. La liste n’est pas exhaustive, la plupart des erreurs étant explicités par du texte.

Codes d’erreurs commençant par int : int_03_1100 : Internet indisponible, contactez le 3900 int_03_1110 : Internet indisponible, redémarrez la Livebox int_03_1200 : Internet indisponible, contactez le 3900 int_03_1210 : Internet indisponible redémarrez la Livebox int_03_2000 : problème d’identifiant, contactez le 3900 int_03_3000 : incident réseau Orange int_03_9000 : problème d’identifiant, allez sur la console d’administration int_03_9990 : connexion non établie, contactez le 3900 int_03_9995 : connexion non établie, redémarrez la Livebox int_04_9995 : connexion non établie



Codes d’erreurs commençant par stock : stock_03_0000 : disque dur non visible, contactez le 3900 stock_03_5000 : disque défectueux, contactez le 3900 stock_07_1000 : opération sur le disque en cours



Codes d’erreurs commençant par voip : voip_03_0000 : le service de téléphonie par internet est indisponible, contactez le 3900 voip_03_0003 : le service de téléphonie par internet est indisponible, contactez le 3900 voip_03_0004 : le service de téléphonie par internet est indisponible, contactez le 3900 voip_03_1000 : le service de téléphonie par internet est indisponible, contactez le 3900 voip_03_1111 : le service de téléphonie par internet est indisponible, contactez le 3900 voip_07_2000 : pas de téléphone détecté, la Livebox ne détecte aucun téléphone voip_07_4000 : téléphone par Internet non souscrit voip_08_1110 : test de sonnerie sans réponse, le service de téléphonie par internet est disponible



Codes d’erreurs commençant par wan : wan_03_1000 : réseau indisponible, testez la ligne avec l’app mobile ma Livebox wan_03_2001 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_2002 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_2003 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_2004 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_3001 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_3002 : Fibre indisponible, contactez le 3900 wan_03_4001 : Pas d’Airbox détectée wan_03_4002 : Airbox prête pour activation, activez-la avec l’app mobile ma Livebox wan_03_4003 : Réseau mobile non disponible wan_03_4004 : Modèle d’Airbox non reconnu wan_03_5000 : Réseau indisponible, contactez le 3900



Codes d’erreurs commençant par Wi-Fi : wifi_03_0000 : L’un des réseaux Wi-Fi (2,4 GHz ou 5GHz) n’est pas diffusé wifi_03_0002 : Présence d’interférences radios importantes wifi_03_1000 : L’un des réseaux Wi-Fi (2,4 GHz ou 5GHz) n’est pas actif wifi_07_0009 : Les deux réseaux Wi-Fi (2,4 GHz ou 5GHz) sont inactifs wifi_07_0020 : WPS désactivé. Connexion du décodeur en Wi-Fi impossible wifi_07_0030 : Wi-Fi non diffusé, connexion restreinte à certains équipements wifi_08_0010 : Trop d’équipements actifs sur le Wi-Fi 2,4 GHz wifi_08_0011 : Trop d’équipements actifs sur le Wi-Fi 5GHz wifi_08_0012 : Wi-Fi dégradé par un équipement ancien wifi_08_0100 : Wi-Fi dégradé par un défaut sur une antenne



Les codes d’erreurs de la Livebox 5

La Livebox 5 est une évolution timide et volontairement minimaliste par rapport à la précédente génération. D’un point de vue du design, on a droit à une box plus sobre et discrète. L’écran en façade a disparu, et est remplacé par des diodes lumineuses. C’est aussi la première box internet faite entièrement de plastique recyclé avec une consommation électrique très basse, un argument qu’Orange mettra largement en avant.

L’adaptateur pour le raccordement à la fibre est désormais intégré directement à la box, ce qui permet de gagner de la place. Côté performances, peu d’évolution majeure en dehors d’un débit partagé, en plus de distribuer entre plusieurs appareils jusqu’à 2 Gb/s de débit en réception et jusqu’à 600 Mb/s en envoi (dans la limite de 1 Gb/s par appareil).

La Livebox 5 intègre également la technologie Wifi Intelligent. Cette technologie sélectionne automatiquement la meilleure bande de fréquences (2,4 ou 5 GHz) et le meilleur canal. Cela permet par ailleurs de réduire les perturbations générées par les Wi-Fi des voisins. La Livebox 5 est de plus compatible avec le service « Maison connectée » d’Orange qui fait son apparition.

Du côté de l’affichage des codes erreur, la Livebox 5 étant dépourvue d’écran en façade, les codes sont explicités par des variations de couleur entre les diodes.

◻️(clignotant)🟧

Les branchements de votre installation peuvent être source de dysfonctionnements. Vérifiez le branchement du cordon optique sur la Livebox 5 et sur la prise murale.

◻️(clignotant)🟧◻️(clignotant)

Les identifiants enregistrés dans l’interface de configuration de votre Livebox 5 sont erronés. Utilisez l’application Ma Livebox pour remédier à ce problème.

🟧🟧◻️(clignotant)

Le service de téléphonie fixe n’est pas fonctionnel. Vous pouvez lancer un diagnostic depuis l’interface de configuration.

🟧(clignotant)🟧🟧

Mise à jour de la Livebox en cours.

◻️x3(clignotant)

Problème de connexion générale, la ligne n’est peut-être pas ou plus active. Veuillez contacter le 3900.

Les codes d’erreurs de la Livebox 6

La Livebox 6 débarque en 2022 et présente enfin de vraies innovations techniques en avance sur la concurrence. Côté design, elle prend la forme d’un bloc carré aux angles arrondis, pensée pour être placée à la verticale grâce à son support pour notamment optimiser la diffusion du Wi-Fi et assurer une meilleure couverture. La grosse nouveauté matérielle concerne l’ajout d’un écran e-Ink tactile en face avant permettant une meilleure navigation sur l’appareil via l’affichage de quelques informations, comme le QR code pour faciliter la connexion ou encore la gestion du Wi-Fi.

Côté technique, la box est compatible avec la norme Wi-Fi 6E avec des débits descendants allant jusqu’à 2 Gb/s sans fil, soit trois fois plus que ce que propose une Livebox 5 par exemple.

Encore une fois, Orange a misé sur une box se voulant éco-responsable puisqu’elle est conçue avec des plastiques et des tissus 100 % recyclés et recyclables. Elle comprend également une fonction veille et un écran basse consommation afin de réduire la consommation électrique.

Contrairement à ses prédécesseuses, la Livebox 6 n’affiche pas de code d’erreur particulier, elle explicite directement depuis son écran si un problème est en cours avec notamment l’affichage d’un QR Code permettant de télécharger l’application Ma livebox et résoudre un problème potentiel.

Comment faire un diagnostic complet de sa Livebox soi-même ?

Dans la majorité des cas, un incident technique sur un équipement Orange peut-être résolu en appelant l’assistance d’Orange au 3900 depuis un fixe ou au 700 depuis un mobile. Via votre numéro, les conseillers Orange ont accès à votre dossier et aux informations de votre box en temps réel et peuvent donc fournir un diagnostic précis du problème ainsi que sa résolution.

Vous pouvez cependant effectuer ce diagnostic directement depuis l’application Ma Livebox qui montrera en temps réel les problèmes en cours ainsi que leur résolution. Il suffit de télécharger l’application, de rentrer ses identifiants (généralement affichés sur vos factures ou sur la boite de la box et d’avoir accès à l’ensemble des informations en cours sur la ligne.

