Gérer sa box internet à distance : quelles sont les applications à connaitre ?

Vous souhaitez gérer votre box internet et vous êtes un peu perdu dans le nombre d'applications disponibles chez l'ensemble des opérateurs ? Voici de quoi vous aider.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, administrer sa box internet peut parfois devenir un casse-tête lorsque l’on n’a pas les bons outils en main ni les connaissances requises en réseau. Heureusement, les opérateurs de box Internet ont bien fait le job pour rendre le tout très accessible grâce à des applications dédiées permettant à la fois d’administrer ses équipements en ligne et de résoudre tout incident technique survenu à distance.

Vous vous êtes surement déjà demandé comment couper la connexion de votre box lorsque vous ne l’utilisez pas, ou comment administrer la connexion Wi-Fi pour tel ou tel membre de votre foyer. Peut-être souhaitez-vous tout simplement avoir les bonnes informations sur votre ligne en temps réel. Si encore aujourd’hui la plupart des particuliers préfèrent passer par l’interface de gestion via un navigateur, les applications sont pourtant bien plus user-friendly et permettent de faire tout autant, voire plus, surtout à distance. Voici les différentes applications existantes en fonction de votre opérateur.

L’application Ma Livebox d’Orange

Orange est l’un des opérateurs ayant le mieux encadré son expérience applicative en fonction de ses produits. Comme son nom l’indique, l’application Ma Livebox permet aux utilisateurs de gérer leur box internet et leur connexion domestique à distance.

Suivre votre consommation de data et votre utilisation du débit internet.

Contrôler les équipements connectés de votre maison, comme les enceintes connectées, les thermostats et les caméras de surveillance.

Gérer vos paramètres de sécurité internet, comme le filtrage des contenus inappropriés ou les restrictions d’accès à certains sites.

Configurer et gérer vos réseaux Wi-Fi et votre réseau local.

Contacter le service client d’Orange.

Cette application peut être très utile si vous voulez avoir un accès facile et rapide à tous ces outils de gestion de votre connexion internet et de votre box. Elle peut également être pratique si vous êtes souvent absent de chez vous et que vous voulez pouvoir surveiller et gérer votre connexion à distance, en particulier les équipements connectés et la domotique.

Ma Livebox Télécharger Ma Livebox gratuitement APK

Concernant Sosh, il n’existe pas d’application dédiée pour la gestion de sa box, mais Ma Livebox fonctionne de la même façon si vous êtes abonné à l’une des offres de l’opérateur low cost d’Orange.

L’application Freebox Connect de Free

Free a largement revu son environnement applicatif en incluant l’application Freebox Connect. Celle-ci permet de gérer et de contrôler votre Freebox depuis votre smartphone ou votre tablette. On peut ainsi effectuer les tâches suivantes.

Accéder à diverses fonctionnalités de votre Freebox, comme la gestion des appels téléphoniques.

Accéder à la liste des appareils connectés à la Freebox et donner ou des privilèges.

Gérer ses paramètres Wi-Fi, planifier ses connexions et les accès invités.

Gérer le contrôle parental.

Consulter sa consommation Internet en temps réel.

Freebox Connect Télécharger Freebox Connect gratuitement APK

Attention à ne pas confondre avec l’application Espace abonné qui permet quant à elle d’offrir un accès à son espace abonné Free, où l’on peut essentiellement gérer ses paramètres personnels et son compte Free et les options qui vont avec.

Freebox - Espace Abonné Télécharger Freebox - Espace Abonné gratuitement APK

Concernant la télévision, c’est vers l’application OQEE qu’il faut se tourner si l’on souhaite avoir accès au bouquet TV de son abonnement.

OQEE by Free Télécharger OQEE by Free gratuitement APK

L’application SFR & Moi de SFR

SFR est l’un des opérateurs disposant du plus grand nombre d’applications pour la gestion de ses produits, si bien qu’il est facile de s’y perdre et de ne pas trouver la bonne. Ne vous y trompez pas, c’est bien l’application SFR & Moi qui fait foi dans ce cas.

L’application inclut la plupart des fonctionnalités des autres applications de l’opérateur jusqu’à la partie mobile. Pratique si vous êtes sur une offre quadruple Play.

Gérer son abonnement et suivre la consommation de données.

Contacter le service client.

Consulter les offres et les options disponibles et de suivre l’état d’une commande.

Accéder à l’interface de gestion du réseau Wi-Fi, les historiques de connexion et les accès « invités ».

Effectuer un diagnostic en cas de panne.

SFR & Moi Télécharger SFR & Moi gratuitement APK

Concernant la partie TV, c’est avec l’application SFR TV que cela se passe, mais cette dernière est uniquement accessible pour les clients disposant d’une offre avec BOX 8 TV.

SFR TV Télécharger SFR TV gratuitement APK

L’application Bouygues Telecom

Contrairement à d’autres opérateurs, Bouygues télécom est allé au plus simple avec son application de gestion de box. Cette dernière s’intitule sobrement Application Bouygues Télécom et regroupe la gestion des offres box et mobile sur la même plateforme. Si l’on aurait aimé plus de fonctionnalités avancées, l’application se contente quand même de l’essentiel.

Suivre l’état d’une commande et contacter le service client.

Gérer les paramètres de la Bbox, tels que le Wi-Fi et les différents profils utilisateur.

Espace Client Bouygues Telecom Télécharger Espace Client Bouygues Telecom gratuitement APK

Concernant la TV, là encore, c’est vers une autre application qu’il faut se tourner, à savoir B.tv qui reprend l’interface des box TV de l’opérateur ainsi que les fonctionnalités, mais sur tablettes et mobile.

