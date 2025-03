Moins de 1 400 € pour faire tourner Monster Hunter Wilds : ce PC portable Lenovo relève le défi

Inutile de se ruiner pour partir chasser les grosses bestioles de Monster Hunter Wilds ou étancher sa soif d’aventure dans Kingdom Come Deliverance 2 : Lenovo casse le prix de ce PC portable gaming aux performances impressionnantes.

Le LOQ 15ARP9 // Source : Lenovo

Disponible à la FNAC, le PC gamer le Lenovo LOQ 15ARP9 offre un rapport qualité-prix pour le moins intéressant sur le segment des PC portables à moins de 1 400 €. Avec son Ryzen 7 et sa RTX 4060, ce PC gamer est un laptop puissant, polyvalent et doté d’une excellente finition. Il est parfait pour jouer, mais aussi pour travailler sur des logiciels exigeants, réaliser toutes les tâches du quotidien, et même jouer avec lac génération par IA.

Une fiche technique taillée pour le gaming

Le gros argument de ce Lenovo LOQ 15ARP9 est évidemment son combo processeur / carte graphique. Difficile de prendre en défaut les 8 cœurs de ce Ryzen 7, cadencés à 4,5 GHz, d’autant qu’AMD fait parler ici tout son savoir-faire en matière de gestion de la chaleur et de la consommation énergétique. Pour les tâches les plus exigeantes, comme le jeu vidéo, le processeur peut de toute façon s’appuyer sur l’efficacité de la RTX 4060, dont les technologies apportent un soutien sans faille pour les tâches les plus exigeantes.

Le LOQ 15ARP9 // Source : Lenovo

La « petite » carte graphique de Nvidia encaisse sans broncher les plus gros titres du moment, comme Black Myth Wukong ou Monster Hunter Wilds, grâce aux bienfaits de l’intelligence artificielle. C’est le cas du DLSS, pour gagner en qualité de rendu, ou de la génération d’images pour un maximum de fluidité : même en activant le Ray Tracing et ses calculs exigeants, le processeur graphique assure toujours un résultat fluide et agréable à jouer.

Une configuration équilibrée

Cette puissance est parfaitement mise en images par la dalle IPS de 15,6 pouces, qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour garantir la meilleure expérience de jeu possible. L’image est nette, fluide et surtout bien calibrée au niveau des couleurs, puisque l’écran couvre 100 % de la gamme sRGB tout en profitant d’une technologie anti-reflets particulièrement bienvenue.

Le LOQ 15ARP9 // Source : Lenovo

24 Go de RAM, 512 Go de SSD au format M.2 : Lenovo n’a rien négligé pour cet appareil qui pourra toujours accueillir un peu plus de mémoire vive ou un nouveau disque dur en cas de besoin. Autre coquetterie qui a son importance : on accède à une grande partie de la connectique fournie par l’arrière. Deux ports USB 3, en plus des prises HDMI et Ethernet, se situent en effet derrière l’appareil, ce qui facilite beaucoup l’organisation des câbles. Sur le côté, deux autres ports USB (dont un en USB-C) accompagnent la traditionnelle prise jack combo (micro et casque) et même un bouton poussoir pour activer la webcam.

Un PC gamer sous la barre des 1 400 euros

Avec son grand touchpad, son clavier rétro-éclairé et ses lignes futuristes, ce Lenovo LOQ 15ARP9 est un PC portable confortable qui n’a pas franchement de vrai défaut. Aussi à l’aise en gaming qu’en utilisation multimédia ou créative, il se paie le luxe de ne pas dépasser les 2,4 kg sur la balance. Mais c’est surtout la réduction consentie actuellement par la FNAC qui attire l’attention.

Ce PC portable passe en effet de 1399 € à 999 € sur le site de la FNAC : l’occasion est parfaite pour se munir d’un appareil polyvalent, confortable et pensé jusque dans ses moindres détails.