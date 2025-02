C’est le bon moment d’achater un laptop : ce Lenovo avec Ryzen 5 7520U est en promo à moins de 400 €

Avoir un petit budget ne doit pas forcĂ©ment nous conduire Ă opter pour les PC portables les moins performants. Quelques rĂ©fĂ©rences au très bon rapport qualitĂ©/prix valent clairement le dĂ©tour, Ă l’image du Lenovo IdeaPad 1 qui embarque un Ryzen 5 sĂ©rie 7000 tout en s’affichant en promotion Ă 399,99 euros sur Amazon.

Pourquoi forcĂ©ment opter pour un MacBook ou autre machine surpuissante quand on peut dĂ©nicher des PC portables tout Ă fait convaincants, si l’on en a une utilisation très simple, et surtout bien moins chers ? Les budgets restreints qui ne souhaitent pas faire trop de concessions pourront par exemple se tourner vers le Lenovo Ideapad 1, qui embarque tout de mĂŞme un Ryzen 5 rĂ©cent et un SSD gĂ©nĂ©reux, mais qui est surtout proposĂ© Ă -45 % par rapport Ă son prix de lancement.

Le Lenovo IdeaPad 1 en bref

Un Ă©cran Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 5 7520U + 8 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Un châssis compact et fin

Initialement à 729,99 euros, le Lenovo IdeaPad 1 (15AMN7) est désormais proposé à 399,99 euros sur Amazon. Son prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 549,99 euros.

Si vous préférez la marque HP, vous trouverez chez Cdiscount le modèle 15s-eq2083nf avec un Ryzen 5 série 5000, mais avec 16 Go de RAM, à 399 euros avec le code promo PC50D449.

Un laptop efficace pour des tâches simples

Les travailleurs et les Ă©tudiants qui recherchent avant tout un PC portable suffisamment efficace pour enchaĂ®ner des tâches de bureautique pourront compter sur ce Lenovo IdeaPad 1. Ce laptop a tout de mĂŞme l’avantage d’embarquer un Ryzen 5 7520U, qui est ici Ă©paulĂ© par 8 Go de mĂ©moire vive et complĂ©tĂ© par une carte graphique AMD Radeon 610M. Ce combo est tout Ă fait performant pour les tâches classiques comme la navigation web et le multitâche, et permet mĂŞme de faire un peu de retouche photo et de montage vidĂ©o. En revanche, n’espĂ©rez pas lancer des jeux rĂ©cents trop gourmands en ressources dans les meilleures conditions graphiques, au risque de souffrir de quelques ralentissements. On se contentera d’utiliser cet IdeaPad 1 dans un cadre productif avant tout.

Dans tous les cas, le Lenovo IdeaPad 1 offre une excellente réactivité, et ce, en grande partie grâce à son SSD de 512 Go, qui garantit des lancements rapides de logiciels et des temps de chargement considérablement réduits en plus de mettre à disposition un stockage plus que confortable. Autrement, grâce à cette configuration peu énergivore, le Lenovo IdeaPad 1 est en théorie capable de tenir durant une journée de travail avant de devoir passer par la case recharge, ce qui est plutôt rassurant.

Une machine légère à transporter facilement

Histoire de plaire encore plus aux tĂ©lĂ©travailleurs ou Ă celles et ceux qui doivent emporter leur laptop partout avec eux, Lenovo a optĂ© pour un châssis compact et particulièrement lĂ©ger : l’IdeaPad 1 ne pèse ainsi que 1,46 kg, soit un poids plume bien facile Ă transporter. L’Ă©paisseur de ce PC portable est en plus vraiment contenue, mais cela ne lui empĂŞche pas de proposer une connectique plutĂ´t fournie avec un lecteur de carte SD, un port USB-A 2.0, un port USB-1 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, et une prise mixte Ă©couteurs/micro. De quoi complĂ©ter son installation avec d’autres pĂ©riphĂ©riques si besoin.

Enfin, au cĹ“ur de ce châssis, se niche Ă©galement une dalle LCD Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit l’assurance de profiter d’une belle qualitĂ© d’image sur une grande dalle idĂ©ale pour travailler efficacement, et si besoin ouvrir plusieurs onglets sans qu’ils ne soient complètement illisibles. CĂ´tĂ© audio, on a droit Ă des haut-parleurs stĂ©rĂ©o Dolby Audio, et au-dessus de l’Ă©cran, Ă une webcam HD avec cache de confidentialitĂ© intĂ©grĂ©, pour des visios de qualitĂ©.

