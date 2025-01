Boulanger brade ce performant PC portable HP doté AMD Ryzen 5 7520U pendant les soldes d’hiver

Les Soldes font fort chez Boulanger, si vous cherchez un nouveau PC portable. Le HP 15-fc0105nf est un modèle polyvalent avec une bonne configuration globale, que vous retrouvez à -22 % chez Boulanger.

Le HP 15-fc0105nf est un PC portable qui se veut abordable, même lorsqu’il n’est pas en promotion. C’est un modèle qui peut séduire notamment les étudiants, car il est relativement compact et léger, sans pour autant abuser sur le prix, avec une autonomie de 7h qui le rend pratique pour une journée de prise de notes. Sa puissance fait qu’il peut convenir à toute la famille et servir aussi pour le divertissement. Il n’y a que sur le gaming qu’il est limité, en l’absence de carte graphique dédiée. Si ça ne vous pose pas de problème, sachez que pendant les soldes d’hiver 2025 chez Boulanger, il s’affiche à un tout petit peu plus de 500 euros.

Les points forts du HP 15-fc0105nf

Son grand écran 15,6″ LED Full HD avec traitement anti-reflet

La puissance du processeur AMD Ryzen 7 7520U pour le multitâche

Il ne pèse que 1,59 kg, ce qui facilite son transport

Avant les Soldes, le HP 15-fc0105nf était affiché à 649,99 euros chez Boulanger. Mais depuis le 8 janvier et jusqu’au 4 février (sauf en cas de rupture de stock), vous pouvez le commander pour 502,62 euros.

Un PC portable pour travailler, jouer, se détendre, etc.

Avec le HP 15-fc0105nf, vous avez un ordinateur milieu de gamme, accessible, avec une puissance relative à son prix, qui permet toutefois de faire à peu près tout ce que vous voulez au quotidien. Il est idéal pour des tâches classiques, légères et pourrait connaître quelques ralentissements si jamais vous lancer des programmes lourds ou des jeux trop gourmands.

Il fonctionne avec un processeur AMD Ryzen 5 7520U Mendocino, cadencé de base à 2,8 GHz et surtout un TDP de 15W. Il est dépourvu de carte graphique, mais vous retrouvez quand même une puce graphique AMD Radeon 610M, accompagnée de 16 Go de RAM LPDDR5 5500 MHz et un SSD M.2 de 512 Go.

Ses dimensions compactes sont très appréciables

Avant de voir ce qu’il propose d’autre, un petit tour sur ses dimensions : le HP 15-fc0105nf mesure 359,8 x 236 x 18,6 mm pour seulement 1,59 kg. Donc il est très facile à glisser dans un sac ou une sacoche, avec ou sans son chargeur, car sa batterie Li-Ion 3 cellules 41Whr permet une autonomie de 7 heures.

Côté connectique, il est plutôt généreux puisqu’on y retrouve un port USB-C 3.2 Gen1, une sortie vidéo HDMI pour une connexion à un moniteur ou un TV, du Wi-Fi 6 ax et Bluetooth 5.3 pour le sans-fil, un port jack audio et deux ports USB 3.0 (compatibles avec USB 2.0) pour un transfert de données rapide. Un dernier mot sur l’écran, qui dispose d’un rapport d’aspect 16:9, mais qui a une luminosité un peu faible, ce qui le rend compliqué à utiliser à l’extérieur.

Si jamais vous cherchez un PC portable plus puissant, moins cher, pour du gaming, etc. vous pouvez consulter notre guide d’achat qui regroupe de nombreux modèles différents.

