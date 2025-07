Tesla améliore l’autonomie des Model 3 et Model Y en Chine : l’Europe sera-t-elle également concernée ?

Tesla améliore l’autonomie des Model Y et Model 3 en Chine, ainsi que les performances des Model 3. Aura-t-on le droit à ces optimisations en Europe ?

La situation de Tesla n’est pas vraiment rose en ce moment. Et à vrai dire, cela fait déjà un petit bout de temps que ça dure, car cela avait commencé en 2024. La firme américaine avait pour la première fois subi une chute de ses ventes globales. Et malheureusement, les choses se sont ensuite fortement empirées, et cela pour de nombreuses raisons.

Une amélioration dans le catalogue

La berline électrique subit de plein fouet la concurrence, notamment dans l’Empire du Milieu. On peut notamment citer la nouvelle Xiaomi SU7 qui cartonne, vendue à plus de 200 000 exemplaires en à peine un an. Et ce n’est pas tout, car de nombreuses autres rivales sont également commercialisées. Ce qui créée évidemment du tort au constructeur, qui perd inévitablement des parts de marché. C’est d’ailleurs aussi le cas en Europe, à tel point qu’il avait été dépassé par BYD en avril 2025.

Tesla Model 3 Quicksilver // Source : Tesla

Alors, la marque a décidé d’agir, comme l’explique le site Drive Tesla Canada. Ce dernier nous indique qu’elle vient d’opérer quelques changements au sein de sa gamme en Chine. En fait, elle a surtout fait évoluer sa Model 3, et plus particulièrement la version Grande Autonomie. Mais à quoi les clients ont-ils le droit sur cette nouvelle variante ? Et bien tout d’abord, l’autonomie a justement été revue à la hausse. Cette dernière passe de 713 à 753 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donne environ de 606 à 640 kilomètres avec l’homologation WLTP. De plus, les performances ont aussi été améliorées, puisque la berline est désormais en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Contre 4,4 secondes jusqu’à présent. Une petite amélioration, qui s’explique par l’arrivée de série du pack Acceleration Boost. Pour mémoire, ce dernier était initialement proposé en option sur la berline électrique, autour de 1 500 euros en Europe. Une bonne nouvelle pour les clients donc, qui profitent d’une voiture plus performante.

Evidemment, tout cela n’est pas gratuit. Ainsi, la voiture voit son prix augmenter d’environ 3,6 %, pour passer de 275 500 à 282 500 yuans en Chine. Ce qui équivaut à environ 32 637 et 33 466 euros selon le taux de changer actuel. A noter que la Tesla Model 3 Grande Autonomie démarre à partir de 44 990 euros en France, et qu’elle n’a pas le droit au bonus écologique. Mais il faut garder en tête que la fiscalité est bien différente dans l’Empire du Milieu par rapport à l’Europe.

Le Tesla Model Y également concerné

La la Model Y Grande Autonomie a aussi vu son autonomie augmenter, passant de 719 à 750 kilomètres, soit 637 kilomètres WLTP environ. On imagine que dans les deux cas, c’est un changement de pneumatique qui a permis de réduire la consommation.

Ces améliorations ne sont pour le moment proposées qu’en Chine. De quoi espérer mieux faire face à la concurrence. Mais il est évidemment tout à fait probable que ces améliorations finissent également par arriver en Europe un peu plus tard. Ce qui pourrait permettre de relancer un peu les ventes de la Model 3. Car cette dernière est fortement à la traîne, à tel point qu’elle n’a même pas figuré dans le top 10 des ventes sur le Vieux Continent au mois de mai 2025.

Ce dernier est en revanche toujours dominé par la Model Y, qui se fait talonner par le Skoda Elroq. A noter que le constructeur américain a également décidé de réduire les délais de livraisons pour sa Model 3 Long Range, qui passe de 3 à 5 semaines à seulement 1 à 3 semaines. De quoi convaincre certains clients hésitants ? C’est en tout cas ce qu’aimerait la firme, qui cherche par tous les moyens à relancer ses ventes.