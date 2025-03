Segway-Ninebot rappelle 220 000 trottinettes électriques après 20 personnes blessées : la France est-elle concernée ? Son patron nous répond

Aux États-Unis, un avis de rappel préventif a été publié par la Consumer Product Safety Commission. Il concerne 220 000 trottinettes électriques de la marque Segway-Ninebot, dont le guidon peut soudainement se plier en plein trajet en raison d’un mécanisme de pliage défaillant. Bonne nouvelle : la marque nous a confirmé que la France et l’Europe n’étaient pas concernés.

Source : Segway-Ninebot

Un rappel massif. Segway est contraint de rappeler 220 000 trottinettes électriques selon un avis de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis publié le 20 mars 2025. En cause : une anomalie repérée au niveau du mécanisme de pliage du guidon. Le risque est réel : la potence peut se plier d’elle-même au beau milieu de votre trajet.

Au total, 68 défaillances ont été remontées à Segway. Ces défaillances ont blessé au moins 20 personnes, qui ont souffert de fractures, de lacérations, d’écorchures et d’ecchymoses. Les modèles concernés sont les Segway Ninebot Max G30P et Max G30LP. Pour autant, les utilisateurs français et européens n’ont aucun souci à se faire.

La France et l’Europe ne sont pas concernés

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Frandroid s’est entretenu au téléphone avec le Country Manager France, Rudy Godoy, pour s’assurer que la France n’était pas concernée. Bonne nouvelle : l’Hexagone, et même l’Europe, n’ont rien à voir avec ce rappel, nous confirme-t-on. « Déjà, ce sont deux modèles qui ne sont pas vendus en Europe », précise d’emblée l’intéressé.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

« Chez nous, ce sont des versions E, et non des versions P qui ont des différences au niveau du châssis et de la vitesse. Aux USA, elles peuvent monter à 32 km/h. En Europe, c’est 20 ou 25 km/h selon le marché », poursuit Rudy Godoy. « Depuis le lancement de la série depuis maintenant 3 ans, nous n’avons eu aucun problème en Europe ».

Difficile en revanche de connaître la cause exacte de cette anomalie technique. Est-ce liée à la vitesse de 32 km/h autorisée outre-Atlantique, qui entraînerait des effets néfastes sur le mécanisme de pliage ? Ou bien le châssis en est-il la cause ? À ces questions, aucune réponse précise ne nous a été fournie.

Des lignes de production identiques

Faut-il tout de même savoir que les lignes de production des trottinettes électriques dédiées aux USA et à l’Europe sont les mêmes. « Mais les trottinettes en elles-mêmes ne sont pas pareilles », insiste Rudy Godoy.

Pour les clients américains touchés, Segway leur somme de ne plus utiliser leur véhicule et de contacter la marque pour « obtenir des informations permettant de déterminer si le mécanisme de pliage nécessite un réglage et pour recevoir une trousse d’entretien gratuite ». Dans cette trousse, se trouvent des outils et des instructions pour vérifier et resserrer si nécessaire le mécanisme de pliage en question.