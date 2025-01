Tout le monde l’attendait, Segway l’a fait : la double suspension sur ses nouvelles trottinettes électriques abordables

Plus puissante, avec des roues 10 pouces de série et désormais à double suspension et avec une autonomie accrue, la trottinette électrique Segway-Ninebot E3 muscle son jeu pour 2025. Présentation.

Source : Segway-Ninebot

Plus qu’une nouveauté, c’est un renouvellement quasi entier du catalogue de trottinettes électriques Segway-Ninebot que l’on observe à l’occasion du CES 2025. L’entrée de gamme Ninebot E2 E passe donc le relais à l’inédite Ninebot E3 E, déclinée en deux versions : les E3 E et E3 Pro E.

Ninebot E3, une belle entrée (de gamme) en matière

Bonne nouvelle pour les amateurs de confort, la Ninebot E3 opte pour une double suspension. Un fait rare pour le souligner sur de l’entrée de gamme. Cependant, la suspension n’est pas hydraulique comme celle de la F3, mais à bras oscillants à l’avant et l’arrière du deck. Le style reprend les codes des autres nouveautés de la marque, dont la robuste fourche avec un astucieux logement pour attacher un antivol. Le guidon droit avec son écran couleur 3 pouces sont plus classiques que les modèles plus haut de gamme, mais toujours avec des clignotants et l’Apple Find My.

Équipée de roues 10 pouces aux pneus tubeless (8 pouces sur l’E2 E, c’est donc une belle amélioration), ce modèle compte sur un frein tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière. Le moteur revendique une puissance en crête de 800 W : c’est une augmentation sensible face aux 450 W de l’E2, et dont on estime la puissance continue à 400 W. Ce sera assez pour transporter une charge maximale de 100 kg, en prenant en compte les 17 kg de l’engin qui accueille par ailleurs le contrôle de traction.

Une double suspension pour l’entrée de gamme E3. // Source : Segway-Ninebot

L’autonomie est également en forte hausse comparée à la précédente génération. La Ninebot E3 Pro E promet 55 km d’autonomie à 15 km/h (vs 35 km sur la Ninebot E2 Pro E), contre 45 km pour la E3 E (vs 25 km sur les E2 Plus E et E2). Il faudra compter sur environ 35 et 25 km en pratique à 25 km/h. Par contre, aucune valeur de capacité énergétique n’a filtré pour le moment, et la batterie externe optionnelle des F3 et G3 n’est pas compatible ici.

La fête des trottinettes Segway-Ninebot à Las Vegas

Disponibles au deuxième trimestre 2025, les trottinettes électriques E3 n’affichent pas encore leurs tarifs. L’E3 E devrait se positionner autour de 300 euros, contre 400 euros pour la E3 Pro E. Ces entrées de gamme vont ainsi cohabiter avec la nouvelle Ninebot MAX G3, le duo Ninebot F3 E et les puissantes Segway GT3, elles aussi présentées au CES 2025.