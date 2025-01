Les nouvelles trottinettes électriques Segway-Ninebot F3 s’annoncent comme des petits bangers du milieu de gamme

Double suspension, moteurs plus performants, autonomie réelle de 50 km : les nouvelles Segway-Ninebot F3 veulent s’imposer comme les nouvelles références du marché des trottinettes électriques.

Source : Segway-Ninebot

L’attraction principale du stand de Segway-Ninebot au CES 2025 est certainement la Ninebot MAX G3 E fraîchement présentée. C’est d’ailleurs d’elle que s’inspire la nouvelle trottinette électrique intermédiaire de la gamme, la Ninebot F3 E, succédant logiquement à la Ninebot F2 E, et qui ne démérite pas non plus, mais qui passe ici le relais.

Une Ninebot F3 qui ose

On y retrouve un dessin de fourche avant similaire à la Max G3, mais qui repose ici sur une unique suspension hydraulique, tandis que l’arrière passe à un double bras oscillant. Une nette évolution pour cette trottinette électrique, sachant que seule la F2 Pro E présentait une suspension avant.

Jouant sur les tons noirs et gris avec des détails rouges, la Ninebot F3 E adopte enfin un design plus clivant. Elle ne manquera pas de dépareiller avec les trottinettes électriques Xiaomi ou des classiques Acer, tout en sécurisant son imperméabilité, puisque indiquée IPX6. Les roues de 10 pouces proposent des pneus tubeless, un frein à disque avant et l’e-ABS à l’arrière.

Un écran inédit. // Source : Segway-Ninebot Un frein à disque à l’avant. // Source : Segway-Ninebot Guidon courbé pour la F3 Pro. // Source : Segway-Ninebot Suspension arrière à bras oscillant. // Source : Segway-Ninebot Suspension avant hydraulique. // Source : Segway-Ninebot La Ninebot F3 E 2025 // Source : Segway-Ninebot

La version Ninebot F2 Pro E ajoute un second frein à disque arrière, et ainsi un second levier de frein au guidon. Ce dernier inclut les clignotants, avec sa commande apparue sur la Segway ZT3 Pro, et le nouvel écran de la Max G3. La connectivité est aussi au programme, tout comme l’Apple Find My.

Une montée en puissance

L’amélioration est aussi nette en termes de puissance. Comptez 1 000 W en pic pour la F3 E et 1 200 W pour la F3 Pro E, seconde différence entre les deux variantes. Ces trottinettes électriques pourront ainsi gravir des pentes respectives de 20 et 24 %.

Le moteur affiche jusqu’à 1 200 W sur la Ninebot F3 Pro E. // Source : Segway-Ninebot

Commune, leur batterie de 477 Wh assure 50 km d’autonomie à 25 km/h, contre 40 km à 15 km/h pour la précédente F2 (50 km sur F2 Plus et Pro). Toutefois, la recharge est assez lente, promise en 8 heures. Un peu décevant face à la Max G3, mais cela présage une meilleure durée de vie, et la seconde batterie externe de 413 Wh est aussi en option.

Bonne nouvelle, la Ninebot F3 E maîtrise son poids à 18,6 kg, contre 19,3 kg pour la F3 Pro E. C’est bien inférieur aux Navee S40 et S60, les trottinettes électriques rivales à double suspension. Il n’empêche, cela reste lourd pour de l’intermodal. Qu’elle semble désormais loin l’époque des trottinettes électriques pensant en moyenne 12 kg.

Un duo parmi 7 nouveautés Segway-Ninebot au CES 2025

Lancées à la fin du premier trimestre 2025, les Ninebot F3 E et Ninebot F3 Pro seront lancées autour des 499 et 599 euros, selon les estimations communiquées par la marque à la rédaction. Elles sont au cœur d’un renouvellement total de la gamme, exposé au CES 2025.

Elles débarqueront ainsi après la Max G3 (1er trimestre 2025) et avant les nouvelles Ninebot E3 (2e trimestre), sans oublier les Segway GT3.