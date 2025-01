Acer hausse enfin le ton sur les trottinettes électriques avec ces 3 nouveaux modèles

Après une timide incursion sur le créneau des trottinettes électriques – et du vélo – Acer poursuit sur sa lancée avec trois nouveautés dévoilées lors du CES 2025 à Las Vegas.

Acer Predator ES Storm trottinette électrique 2025 // Source : Acer

Tout comme Xiaomi, Acer compte bien faire son nid dans le monde de la mobilité urbaine. Ses premiers ont été marquées par par de premières trottinettes électriques en 2022, suvi de vélos électriques présentés en 2023. Timide, l’incursion de la firme taïwanaise se poursuit avec trois nouvelles trottinettes électriques, révélées au CES 2025 à Las Vegas (États-Unis).

C’est en réalité une seule et même trottinette électrique, déclinée en trois versions. Elle reprennent toutes un dessin classique, quasiment noir uni, via un deck large reposant sur des roues de 10 pouces et des pneus sans chambre à air (tubeless). Le freinage y est d’ailleurs à disque à l’avant (mécanique) et via l’e-ABS à l’arrière.

Clignotants et connectivité sont inclus. // Source : Acer

Un atout majeur sera le confort, prodigué par une suspension avant de type fourche télescopique. Le guidon intègre des clignotants et un écran au centre, tandis que l’application Acer eMobility ajoute quelques informations et réglages.

Un trio de modèles très similaires

La plus haut de gamme du trio est l’Acer Predator ES Storm. Dotée d’un moteur de puissance nominale 500 W et 900 W en pic, cette trottinette électrique promet de bonnes performances. L’autonomie de la Predator ES Storm est de 60 km en théorie, via une grosse batterie de 16 Ah. Cette capacité devrait assurer au moins 40 km en pratique, mais porte le poids au-delà des 20 kg.

Une suspension avant et de gros pneus tubeless pour le confort. // Source : Acer

Quasi identique, l’Acer ES Série 5 Select reprend tout hormis la surface du deck au dessin spécifique, et des liserés vert (bleu sur la Predator). Légèrement moins haut de gamme, l’Acer ES Série 4 Select propose une autonomie inférieure de 45 km, et un moteur de puissance 400 W (800 W en pic). Toutefois, un mode « Sport Booster » est intégré pour augmenter ponctuellement la puissance, sans préciser de valeur.

Le prix des trottinettes électriques Acer 2025

On connaît déjà le prix des nouvelles trottinettes électriques Acer :

Acer Predator ES : 629 €

Acer ES 5 Select : 599 €

Acer ES 4 Select : 499 €

La marque taïwanaise les lancera dans le courant du premier trimestre 2025, sans plus de détail sur les plateformes et magasins pour la distribution en France. Seule certitude, les Xiaomi 4 Pro, Ninebot F2 E, Niu KQi 300P et Navee S60 sont dans le viseur.