Les deux nouvelles trottinettes électriques de Niu ont un prix de lancement défiant toute concurrence

Le constructeur Niu dévoile la date de lancement des NIU KQi 300P et NIU KQi 300X, avec des prix encore plus attractifs que ce que l’on pensait. Ces deux trottinettes électriques seront respectivement vendues 549,99 et 649,99 euros à leur début.

Niu n’est pas le fabricant de trottinettes électriques parmi les plus connus en France, mais il a le mérite d’être une force de proposition active. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux dernières nouveautés ont fait du bruit. Les Niu KQi 300P et Niu KQi 300X jouissent en effet de caractéristiques haut de gamme… à des prix très compétitifs : comptez 549,99 et 649,99 euros, respectivement.

C’est tout moins ce que nous annonce la marque dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Lorsque nous avons découvert ce binôme en janvier dernier, les positionnements tarifaires n’étaient pas vraiment les mêmes. La marque a semble-t-elle effectué quelques changements entre temps.

Des prix conseillés très attractifs

À l’époque, il était plutôt question de sommes plus élevées, 799 et 899 euros respectivement, et ce avec une réduction de 25 % si vous les précommandiez. Néanmoins, cette ristourne ne concernait à l’époque que les 200 premiers exemplaires. Dans le mail reçu par Frandroid, Niu parle de prix conseillés et ne fait aucune mention de prix de lancement. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus.

Car si les prix définitifs stagnent à 549,99 et 649,99 euros, alors les Niu KQi 300P et Niu KQi 300X jouiraient d’un rapport qualité-prix plus qu’excellent. Pourrait-on même dire imbattable.

Pour rappel, le binôme est identique en tous points points, à deux différences près : leur puissance et leur batterie. La Niu KQi 300P revendique une puissance nominale de 450 W, qui grimpe à 900 W en crête. De quoi avaler des pentes de 20 %. C’est ici une très belle valeur : dites-vous que la Segway Max G2 vendue 900 euros a une puissance identique (nominale et crête).

La Xiaomi Scooter 4 Ultra fait certes un poil mieux avec ses 500 W en nominale et 940 W en pic, mais elle reste derrière la Niu KQi 300X qui atteint elle aussi les 500 W… puis 1000 W en crête. Pour rappel, la Xiaomi Scooter 4 Ultra est vendue 1000 euros hors promotion, soit 350 euros de différence avec sa concurrente chez Niu.

Des problèmes logiciels lors d’un essai

Pneus de 10,5 pouces, suspension avant hydraulique, clignotants intégrés, freins à disque et frein régénératif, connectivité Bluetooth, mise à jour OTA, limitation de charge : là encore, les deux trottinettes accumulent des caractéristiques alléchantes. Leur autonomie théorique atteint quant à elle les 48 et 60 km, respectivement.

Tout ce petit beau monde sera disponible, en France, en mai 2024, nous indique-t-on. Nous tenons tout de même à signaler qu’un test de trottinette électrique Niu est actuellement réalisé par Frandroid. Test durant lequel nous avons rencontré de multiples et importants problèmes logiciels.