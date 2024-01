Ces nouvelles trottinettes électriques tout confort ont quelque chose d’unique

Avec une suspension avant et plus performante que les KQi3, les trottinettes électriques Niu KQi 300 auront un excellent prix de lancement. Elles ont récemment fait l'objet d'une présentation.

Si vous aimez rouler à trottinette électrique en ville, mais avez opté pour du bas ou milieu de gamme, le confort fait probablement partie des points noirs de l’expérience. Heureusement, les constructeurs font des efforts, dont Niu, qui annonce ses premiers modèles suspendus, les KQi 300.

Prestations haut de gamme pour les trottinettes Niu KQi 300

Pour occuper la gamme entre les rigides KQi3 et les KQi Air légères en carbone, les Niu KQi 300 sont des produits haut de gamme très intéressants. Pourquoi au pluriel ? Car la marque chinoise décline cette trottinette électrique en deux versions : KQi 300P et KQi 300X, la seconde étant plus puissante et endurante.

Toutes deux reposent sur la même machine : elles sont en fait une évolution des KQi3 avec une fourche avant suspendue, des roues qui semblent plus larges, des clignotants ainsi qu’un garde-boue arrière plus design et un petit feu arrière. Autre nouveauté curieuse de Niu KQi 300, l’accélérateur n’est plus une gâchette, mais une poignée rotative, comme les scooters électriques. Par contre, on retrouve le grand et large deck et le grand phare avant très lumineux.

Concernant le moteur, toujours à l’arrière, il développe 450 W sur la 300P et 500 W sur la 300X (900 et 1000 W en pic, respectivement). De belles performances en perspective, pour s’affranchir de pentes de 20 % et 25 % selon Niu. Les batteries semblent reprendre celles des KQi3 Pro et Max, soit 487 Wh sur la 300P et 608 Wh pour la KQi300X. Cela proposerait ainsi 48 et 60 km d’autonomie par charge.

Un super prix de lancement, très limité

Plus confortables et performantes que les KQi3, les Niu KQi 300P et 300X seront plus chères. En tous cas dans leur tarif « normal », puisque ces trottinettes électriques débutent leur carrière le 31 janvier en précommande à -25 %, soit 799 et 899 euros. Un prix très attractif, qui aura de quoi inquiéter une Ninebot Max G2.

Mais cette réduction de lancement ne concerne que les 200 premiers exemplaires… pendant 48 heures. Il faudra ainsi compter sur une KQi300P à 1 059 euros et une KQi 300X à 1 199 euros. Une Xiaomi 4 Ultra ou une Navee S65, à double suspension, n’auraient donc pas à rougir en face.