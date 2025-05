Suspension, mise à jour à distance et 700 W de puissance : Niu dégaine 2 trottinettes électriques sur un segment très prisé

Niu étend sa gamme avec deux nouvelles trottinettes électriques, les KQi 200P et KQi 200F, respectivement vendues à 399,99 € et 429,99 €. Leur principale différence ? Un guidon pliable pour la seconde pour toujours plus de praticité.

Source : Niu

Les nouvelles trottinettes électriques KQi 200P et KQi 200F, tout juste officialisées par Niu dans un communiqué envoyé à la rédaction, partagent l’essentiel de leur fiche technique. Vitesse maximale de 25 km/h, autonomie de 54 kilomètres, moteur de 350 W en puissance nominale et 700 W en pic capable de grimper des pentes jusqu’à 20 %, et un freinage mixte : tambour à l’avant, régénératif à l’arrière. Le tout avec une batterie 48 V et une suspension avant de 32 mm de débattement.

Un guidon pliable plus pratique

Les différences se jouent sur le terrain de la praticité. Le modèle KQi 200F mise en effet sur un guidon repliable pour faciliter le transport et le rangement. Sinon, le duo profite de l’application mobile Niu qui permet d’ajuster la vitesse de pointe, l’accélération, la vitesse de démarrage et même de recevoir des mises à jour OTA.

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Côté sécurité, Niu reprend les fondamentaux sans chercher à réinventer la roue. Éclairage LED avec halo lumineux, clignotants avant intégrés, sonnette mécanique et certification IPX5 contre les projections d’eau viennent compléter l’équipement. Rien de révolutionnaire ici, mais l’essentiel est là pour la gamme tarifaire qu’elles occupent.

Au total, 4 modes de conduite sont proposés : Eco, Sport, Personnalisable et Piéton pour avancer au pas sur un trottoir par exemple. Les deux modèles héritent de pneus de 10 pouces, pèsent environ 20 kg chacun et offrent une charge maximale de 120 kg. Le temps de charge est quant à lui estimé entre 6 et 7 heures.

Un segment tarifaire prisé

Pour rappel, les Niu KQi 200P et KQi 200F sont lancées au prix de 399,99 et 429,99 euros, nous a indiqué la marque par mail.

Cette grille tarifaire constitue peu ou prou le cœur de marché des trottinettes électriques, comme l’a récemment révélé le 8e Baromètre de la Microbilité. Le rapport nous apprend en effet que les modèles à moins de 500 euros représentent 74 % du marché. Niiu est ici au beau milieu de cette tranche tarifaire, et mise donc sur son rapport équipement/prix pour séduire son public.