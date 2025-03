Ce scooter électrique embarque la meilleure technologie des voitures

Les scooters électriques de la marque Niu s’offrent une nouvelle technologie, qu’on retrouve déjà sur plusieurs voitures électriques. Désormais, il est possible de déverrouiller votre deux-roues grâce à votre iPhone ou votre Apple Watch.

Source : NIU

Cela vous est sans doute déjà arrivé si vous avez une voiture ou un scooter. Vous vous apprêtez à partir pour prendre la route, et soudain, c’est la panique. Vous remarquez que vous n’avez pas vos clés. Sauf que vous êtes pressé et il est impossible de mettre la main sur ces dernières. Comment faire ?

Une technologie très pratique

Il existe deux solutions. La première consiste à les chercher, quitte à être en retard à votre rendez-vous. De toute façon, vous n’avez pas vraiment le choix. Et la seconde s’adresse à ceux qui possèdent un iPhone. Depuis 2020, Apple propose la fonction CarKey, qui permet tout simplement de transformer son smartphone en clé de voiture. Une technologie particulièrement utile, mais qui n’est pas encore proposée par tous les constructeurs. C’est cependant le cas de BMW, mais également de Mercedes, Hyundai, Kia ou encore BYD.

En revanche, et jusqu’à présent, les deux-roues étaient les grands oubliés par la firme à la pomme. Un impair heureusement corrigé par la marque Niu. Encore assez peu connue en France, cette dernière a été fondée en 2014 et est basée à Pékin, en Chine. Elle produit des scooters électriques, dont le nouveau NQiX ainsi que des trottinettes et des vélos depuis 2021. Nous avions d’ailleurs pu essayer de nombreux produits de sa gamme, dont le NQi Sport qui nous avait conquis.

Crédit : Niu

Et bien bonne nouvelle, il est désormais possible de déverrouiller votre scooter grâce à la fonction Apple CarKey, directement sur votre smartphone. C’est ce que confirme le site de l’entreprise, qui précise également que la même opération est aussi possible avec une Apple Watch. De quoi grandement faciliter la vie des conducteurs, notamment ceux un peu tête en l’air. Mais alors, comment est-ce que ça marche ? Vous allez voir, le fonctionnement est très simple.

En fait, et comme pour tous les véhicules compatibles avec cette fonctionnalité, il suffit simplement d’installer l’appli Niu. Ensuite, depuis cette dernière, ajoutez la clé de votre deux-roues dans l’app Apple Wallet de votre smartphone ou votre montre connectée. Et c’est tout ! Lorsque vous voudrez utiliser cette fonctionnalité, c’est encore plus facile, et cela notamment grâce au mode Express. Celui-ci permet d’accéder à votre véhicule sans avoir besoin de déverrouiller votre iPhone.

Pas une première

Comme le rappelle le constructeur, vous pouvez tout à fait partir de chez vous en laissant votre clé physique à votre domicile. En effet, votre smartphone peut la remplacer sans qu’il soit nécessaire de l’avoir près de vous. Mais que se passe-t-il si votre iPhone n’a plus de batterie pendant la journée et que vous ne pouvez pas le recharger ? Et bien ce n’est pas un souci. Car la clé sur smartphone de votre scooter reste tout de même encore utilisable.

Et cela grâce à un mode Réserve, qui prolonge l’utilisation pendant cinq heures maximum. De quoi vous laisser le temps de rentrer chez vous ou de trouver une prise pour recharger votre téléphone. Enfin, le site de l’entreprise rappelle que l’utilisation de la clé digitale est entièrement sécurisée. Ainsi, personne et pas même Apple ne sait quand vous déverrouillez votre véhicule. Ce qui réduit les risques de vol et permet tout simplement de préserver la confidentialité et la vie privée du conducteur.

Source : NIU

À noter que cette solution est pour l’heure réservée aux modèles de la série NQiX. Il faut également savoir que Niu n’est pas la première marque à proposer ce type de technologie sur ses scooters électriques. En effet, la compatibilité avec Apple CarKey a été inaugurée par Gogoro. Il s’agit pour mémoire d’une société taïwanaise spécialisée dans les solutions d’échange de batterie pour les deux-roues zéro-émission (à l’échappement). Elle propose cette fonctionnalité depuis 2023 déjà. Et nul doute que d’autres entreprises devraient suivre au cours des prochaines années.