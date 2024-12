Cette voiture électrique chinoise reprend la meilleure technologie du Cybertruck avec un volant révolutionnaire

La Nio ET9, porte-étendard de la marque chinoise, continue de livrer ses secrets. Après avoir dévoilé sa charge ultra rapide ou sa suspension révolutionnaire, Nio vient de présenter son système de direction sans fil, baptisé « steer-by-wire », déjà présent sur le Tesla Cybertruck et sur lequel Peugeot travaille.

Nio ET9

Des (très nombreuses) marques chinoises de voitures électriques, Nio est sans doute l’une des plus prometteuses. En quelques années, elle a réussi à créer un écosystème complet, comprenant notamment ses célèbres stations d’échange de batteries.

La gamme actuelle va bientôt être rejointe par l’ET9, un vaisseau amiral auquel rien ne semble avoir été refusé. Nio vient à ce sujet d’annoncer sur Weibo qu’elle serait la première voiture chinoise à intégrer le steer-by-wire, un système de direction totalement électronique.

De nombreux avantages

Et Nio de s’étendre sur les bienfaits de cette direction d’un nouveau genre, déjà disponible sur le Tesla Cybertruck – avant son arrivée chez Peugeot en 2026.

Après un premier rappel sur le principe du steer-by-wire (la colonne de direction, liant le volant aux roues avant, est remplacée par un calculateur chargé de convertir l’angle du volant en un angle des roues selon plusieurs facteurs), la marque commence par rassurer sur la fiabilité du système.

Steer-by-wire // Source : Nio

D’après la marque, le steer-by-wire serait « 2,2 fois plus fiable » qu’un système traditionnel grâce à une redondance de l’ensemble des éléments (alimentation, communication, matériel et logiciel), de quoi promettre une défaillance tous les… « 25 368 ans ». Reste à savoir si Nio parle de la durée de vie de la voiture ou du cumul des heures de conduite de l’ensemble de la flotte.

Les bénéfices sont bien là. Pour le conducteur, les vibrations de la route sont réduites de « 80 % », tout en proposant une plus large gamme de sensation dans le volant (plus léger ou plus lourd, selon les goûts).

La démultiplication extrême à basse vitesse permet de limiter le déplacement total à 240°, de quoi permettre de ne jamais lâcher les mains du volant et d’en réduire la taille – un bénéfice pour l’espace à bord, auquel s’ajoute une latitude de réglage en profondeur qui passe de 60 à 153 mm. Un constat partagé avec Peugeot sur ces derniers points.

Steer-by-wire // Source : Nio

Enfin, niveau technique, l’abandon de toute partie mécanique aidera au déploiement de la conduite autonome de niveau 3, mais aussi pour le stationnement ; Nio prend ainsi l’exemple des manœuvres aux abords de ses stations d’échange de batterie, totalement automatisées.

Une voiture hors norme

Voilà une corde supplémentaire à l’arc de cette Nio ET9. Après sa présentation en décembre 2023, nous avions déjà parlé de sa suspension assez révolutionnaire, mais aussi de son moteur 900 volts et de sa recharge en 600 kW.

Nio ET9

Bref, une théorie plus qu’alléchante pour cette limousine d’ultra luxe, capable de concurrencer Porsche, Audi ou Mercedes, et dont les derniers secrets seront dévoilés le 21 décembre prochain, à l’occasion du Nio Day.

Ce sera également l’occasion de connaître son prix définitif, sachant que les précommandes sont déjà ouvertes au tarif de 800 000 yuans (environ 104 000 euros), un tarif élitiste, et d’autant plus pour le marché chinois.