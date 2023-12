Voici la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde avec cette technologie impressionnante

La Nio ET9 est la nouvelle voiture électrique de la startup chinoise présente en Europe. Il s'agit tout simplement de la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde. On vous explique comment elle réalise la prouesse de récupérer 255 km d'autonomie en 5 minutes seulement.

Il y a quelques jours, Nio a dévoilé l’ET9. Une voiture électrique vraiment impressionnante, qui se targue d’être la première voiture au monde à intégrer 17 technologies révolutionnaires. Parmi elles, la recharge ultrarapide. Celle-ci atteint une puissance phénoménale de 600 kW. C’est le record sur une voiture électrique de série.

255 km d’autonomie en 5 minutes

Dans les faits, cela signifie que la Nio ET9 peut récupérer 255 km d’autonomie en 5 minutes seulement. Mais attention, il s’agit ici de l’autonomie sur le cycle mixte chinois CLTC, plus optimiste que le cycle européen WLTP. Et si ça ne suffit pas, les stations d’échange de batteries permettent de réaliser l’exercice en trois minutes.

Dans tous les cas, c’est un record. À titre de comparaison, la Li Auto Mega, qui se recharge à une puissance de 522 kW, récupère 500 km d’autonomie en 10 minutes.

Mais, dans les deux cas, il s’agit d’une batterie similaire, dite 5C. Cela signifie qu’elle peut encaisser en puissance l’équivalent de 5 fois sa capacité. Chez Nio, l’ET9 intègre une batterie d’une capacité de 120 kWh. Chez Li Auto, il s’agit d’une batterie de 104 kWh, impliquant une autonomie inférieure.

Recharge en 10 minutes

Avec une borne puissante permettant d’atteindre 600 kW, cela signifie que la Nio ET9 peut passer de 10 à 80 % de recharge en 10 minutes environ. Et la bonne nouvelle, c’est que Nio vient de dévoiler une nouvelle borne de recharge rapide, dotée d’une puissance maximale de 640 kW. C’est un peu moins que Zeekr, qui a récemment levé le voile sur une borne d’une puissance phénoménale de 800 kW. De quoi recharger les futures voitures électriques en 5 minutes à peine.

Contrairement à Li Auto, Nio n’utilise pas une batterie de chez CATL (le leader du secteur), mais a développé sa propre batterie dotée de cellules 46105. Elles ressemblent aux fameuses 4680 de chez Tesla, mais sont plus hautes. Ce qui permet d’augmenter la densité énergétique. Le constructeur chinois annonce ainsi 292 kWh / kg. L’une des meilleures du marché.

En d’autres termes, à poids et dimensions équivalentes avec une autre batterie, le pack 120 kWh de Nio peut stocker davantage d’énergie. De quoi augmenter l’autonomie des voitures électriques.

Une nouvelle architecture

Pour arriver à tenir une charge rapide aussi puissante, Nio a dû revoir la répartition des cellules au sein de la batterie. Cela permet d’améliorer le refroidissement et donc la vitesse de charge, puisque, rappelons que la recharge rapide met à rude épreuve les batteries à cause du risque de surchauffe.

Surtout, la Nio ET9 se dote d’une architecture 800 volts, avec une tension maximale de 925 volts et une intensité de 765 ampères. C’est ce qui lui permet de grimper à 600 kW de puissance de recharge.

Pour le moment, en Europe, la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement est la Hyundai Ioniq 6, qui passe de 10 à 80 % en 18 minutes avec son architecture 800 volts. Mais elle se limite à une puissance maximale de recharge de 239 kW environ. Ce qui représente un peu plus de 100 km d’autonomie récupérée en 5 minutes. On voit là l’avance prise par les constructeurs chinois.

Mais attention, car la Nio ET9 n’arrivera pas sur les routes avant le premier trimestre 2025. Elle devrait naturellement être commercialisée en Europe également, comme ses petites sœurs, les Nio ET5 et ET7.