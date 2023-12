Voici l’une des bornes de recharge les plus rapides au monde et elle arrive en Europe

Après sa station d'échange de batterie V4 et sa voiture électrique impressionnante ET9, le constructeur chinois Nio vient de dévoiler sa nouvelle borne ultra-rapide, délivrant jusqu'à 640 kW de puissance. Ce qui permet de recharger une voiture électrique en moins de 10 minutes.

Recharger sa voiture électrique est de moins en moins un problème au fil des années. En effet, les constructeurs et équipementiers conçoivent des solutions de plus en plus performantes, avec des bornes plus rapides et des batteries capables d’encaisser des puissances plus élevées. De quoi réduire considérablement le temps perdu à se brancher.

Une borne ultra-puissante

Et cela va aller de plus en plus loin au fil des années, à mesure que les technologies progressent. Et cela notamment grâce à la Chine, qui fait grandement avancer la voiture électrique et la recharge. À tel point que le pays vient de mettre en place un nouveau standard, avec une puissance allant jusqu’à 800 kW. De quoi recharger les futures voitures électriques en 5 minutes. Mais hormis Zeekr avec sa nouvelle borne tout juste dévoilée, personne ne peut aller jusque-là pour le moment.

Cependant, les constructeurs travaillent d’arrache-pied pour accroître la puissance de leurs installations. C’est notamment le cas de Nio, qui a dévoilé en juillet dernier ses bornes capables de délivrer jusqu’à 500 kW. Une puissance qui permet de charger une voiture électrique en seulement 12 minutes, mais qui n’égale pas encore les 600 kW de Huawei. Enfin, ça, c’était jusqu’à maintenant…

#NIO Power Charger 4.0 and #PowerSwap Station 4.0 are officially unveiled. Deployment starts in April 2024. In 2024, 1,000 Power Swap Stations and 20,000 chargers will be added to the network. The upgraded rollout of the power network in 2024 will further improve the experience. pic.twitter.com/v2xr2htxIT — NIO (@NIOGlobal) December 23, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Car voilà que le constructeur a profité de son Nio Day 2023 organisé il y a quelques jours pour lever le voile sur une nouvelle borne. Cette dernière détaillée sur X (anciennement Twitter) mais surtout sur la page Weibo de la marque est on ne peut plus prometteuse. Et pour cause, cette dernière est désormais capable d‘offrir jusqu’à 640 kW de puissance en pic, avec une tension de 1 000 volts et une intensité de 750 ampères. Des chiffres pour le moins impressionnants !

Ces derniers sont rendus possibles grâce à un refroidissement liquide intégré au câble. Une solution étudiée par la NASA, mais également adoptée par Tesla pour ses Megachargeurs et par Lotus pour ses nouvelles bornes de 450 kW. Celle-ci permet d’éviter la surchauffe et de délivrer une plus grande puissance à la voiture. Ainsi refroidi, le câble pèse 2,4 kilos selon le constructeur, ce qui en fait le plus léger du marché.

Un réseau en expansion

Pour le moment, ce dernier ne communique pas sur le temps de charge obtenu grâce à cette nouvelle borne. Mais on devrait logiquement être encore plus bas que les 12 minutes annoncés pour la borne de 500 kW. Cependant, encore faut-il trouver une voiture électrique compatible, capable d’encaisser une puissance aussi élevée. Et bien ce sera le cas du nouveau Nio ET9, le vaisseau-amiral de la marque qui vient tout juste d’être officialisé.

Ce dernier est doté d’une architecture 900 volts et peut être rechargé à une puissance allant jusqu’à 600 kW. Ce qui permet à sa batterie de 120 kWh de récupérer 255 kilomètres en seulement cinq minutes. La recharge de 10 à 80 % devrait prendre environ 10 minutes seulement.

Le SUV électrique pourra également profiter des nouvelles stations d’échange de batteries récemment officialisées par le constructeur chinois, qui commence tout doucement à arriver en Europe.

Il faudra cependant faire preuve d’un peu de patience avant de voir arriver cette borne V4 sur le Vieux Continent. Car cette dernière débutera déjà ses installations en Chine, et ce à partir du mois d’avril 2024. Et le moins que l’on puisse dire est que le constructeur chinois, rival de BYD et Xpeng a de grandes ambitions, puisqu’il prévoit d’installer 20 000 nouvelles bornes cette année, pour un total de 41 000 dans le monde.

Une partie de celles-ci sera accessible à toutes les voitures électriques, comme le propose également Tesla ainsi que dans d’autres pays européens depuis peu. La firme veut aussi accélérer le développement de ses chargeurs à destination, avec un objectif de 11 323 dans le monde.