La recharge des voitures électriques en 5 minutes est bientôt une réalité, mais il y a un hic

Les autorités chinoises donnent viennent de dévoiler le nouveau standard de charge rapide dans le pays. Ainsi, les voitures pourront se recharger à une puissance de 1 200 kW, de quoi remplir une batterie en moins de 5 minutes. Mais pour cela, la Chine va utiliser une technologie un peu dépassée...

Si recharger sa voiture électrique pouvait encore être difficile quelques années plus tôt, ce n’est aujourd’hui plus vraiment un problème. En France, on compte plus de 100 000 bornes de charge, alors que la puissance délivrée ne cesse de grimper. De quoi notamment faire disparaître les craintes liées à l’autonomie.

Une charge ultra-puissante

Aujourd’hui, les bornes les plus performantes en Europe sont capables de délivrer jusqu’à 500 kW de puissance grâce à Nio. Le constructeur chinois vient en effet d’inaugurer sa première station rapide sur le Vieux Continent, tandis que le précédent record était de 400 kW chez Fastned et Circontrol. Mais la France reste encore très largement à la traine derrière un autre pays : la Chine.

Et pour cause, l’Empire du Milieu a déjà prouvé sa supériorité sur de nombreux points, en devenant notamment le plus grand exportateur mondial de voitures. Ce qui fait d’ailleurs très peur aux spécialistes ainsi qu’à l’Union européenne. Cette dernière vient d’annoncer le lancement d’une enquête au sujet des subventions accordées par le gouvernement chinois aux constructeurs. Mais ce n’est pas tout.

Outre la vente de voitures, le pays propose aussi les bornes de recharge les plus puissantes du monde. Le record est actuellement de 600 kW grâce à VREMT, filiale du groupe Geely. Mais la Chine veut aller encore plus loin. Au début du mois de septembre, les autorités annonçaient l’arrivée d’un nouveau standard de charge avec une puissance de 800 kW et une intensité passant de 250 à 800 ampères.

Mais voilà que l’on en sait encore un peu plus au sujet de cette avancée, qui permettrait de charger une voiture électrique de 10 à 80 % en 5 à 10 minutes. À condition d’avoir la bonne batterie, comme la Qilin CTP 3.0 développée par CATL par exemple. Comme l’explique le site de l’Association CHAdeMO, le gouvernement chinois vient donc tout juste d’approuver la nouvelle norme baptisée ChaoJi-1.

Un peti hic

Ce nouveau standard, qui est en fait la dernière génération du GB/T actuellement utilisé en Chine peut délivrer jusqu’à 1 200 kW (soit 1,2 MW), ce qui est supérieur aux 1 000 kW des Megachargeurs de Tesla conçus pour le Semi. Par ailleurs, ce dispositif assure une sécurité maximale puisqu’il est doté d’un système capable de détecter les surchauffes et autres défaillances. De quoi garantir une charge sûre.

Mais là où ça pêche, c’est que cette norme se base sur la technologie de charge CHAdeMO 3.1, la dernière version de ce système. Or, ce dernier est quelque peu tombé en désuétude et n’est quasiment plus utilisé par les constructeurs, hormis dans certains pays comme la Chine et le Japon. Chez nous, on pense par exemple à la Nissan Leaf, qui utilise encore ce standard.

En France, la norme est désormais le CCS, alors que tous les constructeurs utilisent cette technologie, dont Nissan avec son Ariya. Mais les autorités chinoises ont pensé à tout, et le nouveau standard ChaoJi-1 est conçu pour être compatible avec toutes les solutions de charge rapide en courant continu. Dont sans doute le NACS de Tesla, qui commence à s’imposer de plus en plus.

Ce dernier, qui est en fait l’acronyme de North American Charging Standard est peu à peu en train de devenir le standard aux États-Unis, tandis que la firme ouvrait en fin d’année dernière son connecteur à toute l’industrie automobile. De plus, les experts soulignent que ce dernier serait plus efficace que le CCS actuel.