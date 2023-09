Les voitures électriques qui se rechargent en 5 minutes bientôt réalité : la preuve en Chine

Le gouvernement chinois annonce l'arrivée d'un nouveau standard de charge rapide pour les voitures électriques, autorisant une puissance allant jusqu'à 800 kW. Un chiffre record, alors que les bornes les plus puissantes en Europe culminent actuellement à 500 kW. De quoi recharger une voiture électrique en 5 minutes seulement.

Si les ventes de voitures électriques continuent d’augmenter, au point de dépasser les diesel, il existe encore plusieurs freins pour les clients. Parmi eux, le prix ainsi que l’autonomie, et ce même si celle-ci est de plus en plus élevée, grâce aux innovations des constructeurs. D’autant plus que l’on sait que pouvoir parcourir une grande distance en une seule charge n’est pas le plus important.

Une puissance en hausse

En effet, le réseau de bornes de recharge se développe à vitesse grand V, alors que la France en compte désormais bien plus de 100 000 accessibles à tous. Mais pour l’heure, seules 7 % sont au-dessus des 150 kW de puissance (pour une recharge en une demi-heure) et seulement 2 % dépassent la barre des 350 kW (qui permettent une recharge en une quizaine de minutes), comme Kallista Energy et Lidl. Mais cela est tout doucement en train de changer, grâce à de nouveaux opérateurs.

En Europe, Fastned et Circontrol délivrent 400 kW, tandis que Nio vient d’inaugurer ses bornes capables d’afficher une puissance allant jusqu’à 500 kW. Mais le Vieux Continent doit toujours garder un œil sur la Chine, bien décidée à prouver sa supériorité dans la guerre de la voiture électrique. Et c’est déjà très bien parti pour l’Empire du Milieu, qui est devenu le plus grand exportateur mondial.

Et pour cause, It Home, qui relaie les informations issues du site officiel du ministère chinois de l’Industrie et des Technologie, nous indique que ce dernier a revu les standards de charge. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pays prend une énorme avance sur le reste du monde. En effet, la nouvelle norme décidée par le gouvernement augmente la puissance du courant de charge à 800 kW.

L’intensité passe quant à elle de seulement 250 à 800 ampères, ce qui laisse présager une charge bien plus rapide qu’auparavant. Mais ce n’est pas tout, car pour répondre à cette nouvelle norme, les bornes devront également être équipées d’un refroidissement actif ainsi que d’un système de surveillance de la température. Car plus la puissance est élevée, plus cette dernière l’est aussi.

Avec une telle puissance, la recharge d’une voiture électrique, de 10 à 80 % ne prendra que quelques minutes, entre 5 à 10 minutes tout au plus. Et justement, CATL, le leader de la batterie, a récemment annoncé sa batterie se rechargeant en 10 minutes. CATL prévoit aussi la recharge en 5 minutes dans les prochains mois.

Une charge ultra-rapide

C’est notamment la raison pour laquelle Tesla a retravaillé les câbles de ses Megachargeurs, qui peuvent délivrer jusqu’à 1 000 kW. D’ailleurs, la NASA avait présenté l’an dernier un câble refroidi par un liquide capable de recharger une voiture électrique en seulement cinq minutes. Le gouvernement chinois n’a pour le moment pas encore communiqué sur la date d’installation des premières bornes 800 kW dans le pays.

Ce dernier a cependant prévu d’organiser des campagnes de publicité et de promotion de cette nouvelle norme, afin d’inciter les constructeurs et équipementiers à se mettre à niveau. On se rappelle qu’en septembre 20022, le groupe chinois Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co dévoilait une borne délivrant jusqu’à 600 kW et permettant une recharge en 10 minutes seulement.

Cette dernière permettrait de récupérer jusqu’à 300 kilomètres en cinq minutes, à condition que la voiture soit équipée d’une batterie capable d’encaisser une aussi grande puissance. C’est notamment le cas de la Qilin CTP 3.0 développée par le géant chinois CATL, qui affiche également une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donne plutôt 850 kilomètres selon le WLTP européen.

Cette batterie équipe notamment la Zeekr 001, une berline électrique qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model S et de la Mercedes EQS. Reste désormais à savoir ce que compte faire l’Union européenne pour répondre à la Chine, tandis qu’une enquête va être lancée au sujet des subventions versées par le gouvernement aux constructeurs afin qu’ils affichent des prix très bas.

