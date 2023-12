Cette nouvelle voiture électrique aux 1 000 kilomètres d’autonomie va bientôt arriver sur les routes

Le constructeur chinois Nio qui vend ses voitures électriques en Europe va bientôt mettre sur les routes ses modèles offrant une autonomie de 1 000 kilomètres. Ces dernières seront équipées d'une batterie semi-solide d'une capacité gigantesque de 150 kWh qui sera produite en grande série dès le mois d'avril 2024.

Avec une part de marché qui atteint les 15 %, la voiture électrique prend de plus en plus d’importance sur le marché français, bien que nous sommes encore un peu à la traine. Car il y a encore deux points qui bloquent certains automobilistes : le prix ainsi que l’autonomie. Il sont en effet nombreux à vouloir au moins 400 kilomètres, ce qui est pourtant une erreur.

Une arrivée prochaine

Si certains constructeurs misent sur de petites batteries qui se rechargent rapidement, d’autres veulent en revanche faire de l’autonomie leur argument de vente. C’est par exemple le cas de Zeekr, qui va enfin bientôt livrer en Europe sa 001, qui promet jusqu’à 1 000 kilomètres d’autonomie. Mais avec une petite déception tout de même, comme nous vous l’expliquons dans un article.

Mais voilà qu’une autre marque veut aussi sa part du gâteau sur le marché très concurrentiel de l’électrique. Et il s’agit aussi d’un constructeur chinois, puisque c’est Nio. La firme commercialise déjà plusieurs modèles dans certains pays d’Europe, dont les ET5 et ET7, rivales des Tesla Model 3 et Model S. Et depuis plusieurs années, elle promet l’arrivée de versions capables d’atteindre les 1 000 kilomètres.

Pour cela, elle s’est associée à l’entreprise chinoise WeLion, chargée de concevoir et fournir des batteries semi-solides affichant une capacité de 150 kWh. Si cela n’est pas toujours une très bonne chose, il n’y a pour l’heure pas d’autre choix pour proposer une autonomie aussi grande, en attendant la batterie solide. La technologie semi-solide est en fait un très bon compromis, en affichant une densité plus grande qu’un pack lithium-ion classique.

Si les premiers prototypes de cette nouvelle batterie ont été finalisés au mois de juin, l’industrialisation prend un certain temps, ce qui est normal. Mais voilà que le fournisseur WeLion annonce enfin une bonne nouvelle, puisque les premières livraisons de la batterie 150 kWh débuteront à partir du mois d’avril 2024. Ce qui signifie que Nio pourra bientôt vendre ses voitures à grande autonomie très attendues.

Pour tous les modèles

Mais attention, car si ce dernier annonce qu’il est possible de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en une seule charge, ce n’est en fait pas tout à fait vrai. Et pour cause, ce chiffre s’entend selon le cycle chinois CTLC, qui est toujours bien plus optimiste que notre WLTP européen, qui tablerait alors plutôt sur 900 kilomètres. Ce qui est déjà plus qu’honorable. Et cela n’est pas du flan, puisque Nio vient juste de battre un record avec son ET7.

Ce dernier avait montré que la voiture électrique pouvait parcourir plus de 1 000 kilomètres, avec l’aide de la conduite autonome développée par la marque. Cité par le site Car News China, le PDG de Nio, William Li affirme que la batterie de 150 kW de WeLion serait la plus dense du marché à l’heure actuelle, avec 360 Wh/kg. De quoi offrir une grande autonomie sans augmenter le poids et la taille, ce qui a un impact positif sur la consommation.

Mais quelle voiture sera la première à s’équiper de cette nouvelle technologie révolutionnaire ? Pour le moment, le constructeur chinois ne le précise pas. Mais que les futurs acheteurs se rassurent, tous les modèles de la marque pourront s’en équiper même les plus anciens reposant sur les plateformes NT1 et NT2. Précisons que cette nouvelle version ne devrait pas être en édition limitée, contrairement à la Zeekr 001 équipée de la batterie de 140 kWh, produite à plusieurs centaines d’exemplaires seulement.

Bien sûr, ce pack sera aussi compatible avec les stations d’échange de batterie, ce qui réduira considérablement le temps alloué à la recharge. Même si Nio a aussi récemment dévoilé une impressionnante borne délivrant jusqu’à 500 kW. Seul bémol, le prix. En effet, cette batterie devrait tourner autour des 50 000 euros environ à l’achat, mais il sera possible d’opter pour de la location, dont le montant mensuel n’a pas été dévoilé.