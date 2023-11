Voiture électrique : tous ces pays européens qui font mieux que la France

Avec une part de marché de seulement 15,9 % pour la voiture électrique, la France n'est pas vraiment le pays le plus avancé dans le domaine en Europe. Sans surprise, ce sont nos voisins du Nord qui sont les plus en avance. Mais saviez-vous que le Portugal était mieux loti que la France ?

La voiture électrique ne cesse de progresser, c’est un fait. Depuis quelques années, cette motorisation rencontre en effet un succès grandissant partout en Europe, et ce même si certains automobilistes sont encore freinés par certains aspects, comme le prix ainsi que l’autonomie. Et ce même si cela pose de moins en moins de problèmes comme nous l’expliquons régulièrement dans nos colonnes.

La France à la traine

Il n’est donc pas étonnant que les ventes de voitures électriques continuent d’augmenter en France, à tel point qu’elles ont même dépassé celle des diesel. Et ce depuis plusieurs mois déjà, tandis que l’on retrouve également cette tendance à l’échelle européenne. Sur notre territoire, les immatriculations d’autos zéro-émission (à l’échappement) ont même grimpé de 34 % en un an seulement selon les chiffres d’AAA Data.

Pays PDM Norvège 83,4 % Islande 42,1 % Suède 38,7 % Finlande 33,3 % Danemark 32,9 % Pays-Bas 29,6 % Luxembourg 21,4 % Suisse 19,8 % Autriche 19,1 % Belgique 18,3 % Ireland 18,3 % Allemagne 18,1 % Portugal 16,7 % UK 16,4 % Malte 16,0 % France 15,9 %

Cependant, et alors que les infrastructures de recharge se multiplient également chez nous, la France est loin d’être la plus avancée. C’est en tout cas ce que nous indiquent les derniers chiffres de l’ACEA, l’association des constructeurs automobiles européens. Dans un communiqué, relayé par les journalistes de Numerama, cette dernière détaille la part de marché des différents pays européens.

Et on ne peut pas vraiment dire que la France fasse partie des meilleurs élèves, bien au contraire. En effet, les chiffres de l’ACEA annoncent une part de marché de 15,9 % pour l’électrique dans l’Hexagone. Ce dernier est en nette progression au fil du temps, puisqu’elle était de seulement 12 % l’an dernier à la même période selon les données de la Plateforme Automobile. C’est bien, mais c’est encore loin d’être parfait.

Et pour cause, la France se situe dans la moyenne basse par rapport à ses voisins, puisque la part de marché des voitures électriques est de 18,3 % en Belgique et 18,1 % en Allemagne par exemple. Elle atteint même les 21,4 % au Luxembourg tandis que Malte arrive juste devant, avec une part de marché de 16 %. Le Portugal fait mieux que la France, avec 16,7 % contre 4,9 % pour son voisin l’Espagne et 3,9 % en Italie !

Il y a mieux, mais pire aussi

Cependant, notre pays n’a pas du tout à rougir face à ses voisins. Avec l’Allemagne, nous affichons le plus gros volume d’immatriculation de voitures électriques. Sur 1 288 000 autos vendues depuis le début de l’année, 15,9 % sont dotées de cette motorisation, ce qui équivaut à 204 792 véhicules. Ce qui n’est pas honteux du tout, bien au contraire.

Cependant, il est vrai que beaucoup de pays affichent une plus grande proportion de voitures électriques vendues. C’est sans grande surprise le cas de la Norvège, qui arrive très largement en tête du classement. La part de marché y atteint les 83,4 %, bien qu’elle ait légèrement baissé de 0,3 % par rapport à l’an dernier. Le pays est suivi par l’Islande, avec une part de marché de 42,1 %. Un chiffre en hausse de 60 % en un an.

Mais la plus grande progression concerne la Finlande, puisque la part de voitures électriques vendus a grimpé de 131 % pour atteindre les 32,9 %. Vous l’aurez compris, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certains, la part de marché des VE reste sous la barre des 3 %, comme en République Tchèque avec seulement 2,3 %. Une situation très proche de la Slovaquie et de la Croatie, avec respectivement 2,4 et 2,7 %.

En Italie, la part de marché atteint seulement 3,9 %, ce qui explique pourquoi Fiat va y commercialiser sa nouvelle 600e, que nous avons récemment essayée, en version hybride. Jeep va également y vendre son Avenger en thermique. Des disparités que l’on doit à plusieurs raisons, dont le développement des infrastructures de recharge, alors que l’autonomie reste encore un sujet de crainte pour beaucoup de conducteurs.