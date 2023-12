Cette voiture électrique vient de parcourir 1 044 km sans se recharger et pourrait faire encore mieux

Le constructeur chinois Nio vient de réaliser de nouveaux tests d'autonomie avec sa voiture électrique ET7. Et cette dernière a battu un record, en ayant parcouru plus de 1 044 kilomètres en une seule charge. Grâce à une batterie semi-solide assez révolutionnaire.

Avec une part de marché de 15 % environ, la voiture électrique prend de plus en plus d’importance en France. Et ce même si nous ne sommes pas forcément les meilleurs élèves à travers le monde et en Europe. Car certains aspects freinent encore les clients, comme le prix ainsi que l’autonomie. En effet, de nombreux clients estiment que cette dernière est insuffisante. Ce qui est une erreur, grâce au développement du réseau de recharge rapide.

Un nouveau record

D’autant plus que les constructeurs et autres équipementiers travaillent activement au développement de solutions permettant d’augmenter l’autonomie. Et cela passe notamment par de nouvelles batteries, plus denses et utilisant des technologies plus efficientes. C’est par exemple le cas de la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui affiche une meilleure densité que la technologie LFP (lithium – fer – phosphate).

Weibo post from William Li: The 150kWh battery endurance challenge is complete, with a final score of 1044 kilometers! Report everyone, after 14 hours and 01 minute of effort, the 150kWh battery endurance test, with only 3% battery remaining, achieved a final score of 1044… pic.twitter.com/4JI1VFgNnw — Jason (@Jas0nYu) December 17, 2023

Mais ce n’est pas tout, car le travail sur la batterie solide se poursuit, bien que cette dernière ne verra pas le jour dans des voitures de série avant la fin de la décennie. En attendant, les constructeurs sont nombreux à croire aux accumulateurs semi-solides, qui offrent un bon compromis. C’est par exemple le cas de la marque chinoise Nio, qui y travaille depuis quelque temps déjà.

La firme fait appel à l’entreprise WeLion, qui a déjà débuté l’an dernier la production de son accumulateur semi-solide, qui équipe désormais les Nio ET5 et ET7. Une petite révolution, car cette technologie offre une plus grande densité et donc une autonomie plus élevée. Et cela se confirme avec les chiffres annoncés par le constructeur, qui promet que ses voitures peuvent parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en une seule charge. Promesse tenue ?

Et bien oui, comme l’annonce le patron de la marque, William Li sur sa page Weibo. Ce dernier annonce même que la berline ET7 a battu un record, puisqu’elle a parcouru pas moins de 1 044 kilomètres sans avoir besoin de se recharger. Le trajet a duré 14 heures, soit une vitesse moyenne de 74 km/h. Et il restait encore 3 % de batterie selon l’indicateur de la voiture.

Une performance intéressante

Précisons que la valeur d’homologation officielle de 1 000 km est basée sur la norme chinoise du cycle mixte CLTC. En effet, il faut savoir que ce dernier est bien plus optimiste que notre WLTP européen, nettement plus strict. Et avec ce dernier, la distance parcourue par la berline électrique serait alors d’environ 900 kilomètres, ce qui reste tout de même très élevé. Une valeur quasiment identique à celle de la Lucid Air, qui reste actuellement la voiture électrique ayant la plus grande autonomie, suivie par la Mercedes EQS et la Tesla Model S.

La Peugeot e-3008 devrait aussi bientôt atteindre ce chiffre, mais pas avant l’année 2025. Mais là où la Nio ET7 fait très fort, c’est que le test a été réalisé alors que la température était de -2 degrés celsius. Or, on sait que plus il fait froid, plus l’autonomie a tendance à fondre en raison de la consommation électrique en hausse. Car pour fonctionner correctement et de manière optimale, la batterie doit être à 25 degrés.

Au total, plus de 14 heures ont été nécessaires pour réaliser ce test, qui s’est terminé avec seulement 3 % de batterie restant dans la berline électrique. À noter que le conducteur, qui n’était autre que le PDG de la marque était assisté du système NOP+, son dispositif de conduite autonome maison. Pour mémoire, la Nio ET7 embarque une batterie semi-solide de 150 kWh fournie par WeLion. Cette dernière coûterait le prix d’une ET5, affichée à 47 500 euros.

Elle est également compatible avec les stations d’échange de batteries conçues par le constructeur, que nous avions récemment essayé. De quoi rendre les trajets encore plus rapides, puisque la charge ne prend plus que 4 minutes avec la dernière version.