La Peugeot e-3008 aura la meilleure autonomie pour une voiture électrique française, mais il y a un mais

Si la nouvelle Peugeot e-3008 électrique vient tout juste d'être dévoilée, cette nouvelle génération arrive avec une belle déception. En effet, la version la plus attendue dotée de la grande batterie ne verra pas le jour avant l'année 2025.

Il se passe pas mal de choses ces derniers temps du côté de chez Peugeot. En effet, la marque au lion doit se conformer aux exigeances de l’Union européenne et se préparer à devenir une marque 100 % électrique. Ce qui sera justement le cas à partir de 2030, soit cinq ans avant l’échéance imposée par Bruxelles.

Une grande autonomie

La firme propose actuellement plusieurs modèles électriques dans sa gamme, à savoir la e-208 récemment restylée et que nous avions pu découvrir ainsi que la e-2008, dont nous avons pris le volant quelques mois plus tôt. Mais Peugeot commercialise également depuis peu la e-308 et prépare l’arrivée imminente de la 408 électrique. Mais ce n’est pas tout, car d’autres nouveautés arrivent également dans le catalogue.

Parmi elles, la toute nouvelle Peugeot e-3008, que nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en avant-première lors de sa révélation officielle. Cette 3ème génération est la toute première à embarquer une motorisation 100 % électrique, bien qu’elle se déclinera également en hybride rechargeable et en thermique pure dans certains pays, avec la même plateforme STLA Medium. Mais pas en France qui ne commercialisera que les variantes électrifiées.

Cette nouvelle génération se déclinera alors en trois versions, avec deux ou quatre roues motrices. Mais la plus intéressante reste la variante Grande Autonomie, qui affiche un chiffre incroyable de 700 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Un chiffre qui reste cependant à prendre avec des pincettes, et que nous vérifierons lors d’un prochain essai un peu plus détaillé. Quoi qu’il en soit, cela est rendu possible par la grande batterie de 98 kWh de capacité nette (104 kWh brute) utilisant la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Une chimie qui possède l’avantage d’offrir une densité supérieure à celle des packs LFP (lithium – fer – phosphate), mais avec un coût plus élevé. Forcément, on a hâte de voir arriver cette déclinaison sur la route. Mais il faudra prendre notre mal en patience. Et pour cause, les journalistes de l‘Argus, annoncent que cette dernière ne sera en fait pas lancée avant le début de l’année 2025, au cours du premier trimestre. Soit dans un peu plus d’un an, au moins.

Une autonomie plus que correcte

Une information qui n’a cependant pas encore été confirmée par le constructeur, que nous avons pu joindre et qui déclare de son côté ne pas avoir encore de détails à communiquer pour le moment. Mais cette information est tout à fait plausible, tandis qu’un porte-parole nous informait que les cellules utilisées par la e-3008 seraient fournies par ACC (Automotive Cell Company) et produites en France.

Or, l‘usine qui sera située dans le Nord de la France n’est pas encore prête pour le moment. Les premiers exemplaires du SUV électrique feront donc appel à des batteries d’origine chinoises, fabriquées par une filiale du numéro 2 de l’électrique, BYD. Sans doute la marque veut attendre que l’entreprise française soit 100 % opérationnelle, afin d’équiper sa version grande autonomie. Mais pour l’heure, rien n’a encore été officiellement confirmé par le constructeur.

La version standard de la Peugeot e-3008 embarquera une batterie de 73 KWh et affichera une autonomie de 525 kilomètres. Pour mémoire, son principal rival, le nouveau Renault Scénic E-Tech se limite quant à lui à 620 kilomètres selon le cycle WLTP avec sa batterie de 87 kWh net (90 kWh brut). Un chiffre qui varie bien évidemment selon de nombreux paramètres, dont l’utilisation de certains équipements. Le SUV électrique au lion pourra être rechargé en une trentaine de minutes à une puissance de 160 kW, alors qu’il fait l’impasse sur l’architecture 800 volts.

Pour le moment, son prix n’a pas encore été annoncé. Reste à espérer que ce dernier soit situé sous la barre des 47 00 euros, afin que la voiture soit éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Cependant, rien n’est moins sûr concernant la version grande autonomie. Le SUV sera officiellement lancé au mois de février 2024 avec sa batterie de 73 kWh.

