On a essayé la Peugeot e-5008 Dual Motor : plus de puissance, mais un mauvais choix de batterie

Peugeot e-5008 Dual Motor // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si certaines marques du groupe Stellantis sont encore un peu à la traîne sur la voiture électrique, comme Fiat et Alfa Romeo, d’autres sont bien plus avancées. C’est tout particulièrement le cas de Peugeot. La firme possède une gamme bien remplie, avec notamment sa e-208 qui continue de cartonner. Même si elle doit désormais composer avec la concurrence grandissante de la Renault 5 E-Tech. Celle-ci avait été le modèle élecrique le plus vendu en France en novembre 2024. Mais la firme au lion ne compte pas se laisser faire.

Car cette dernière offre un large choix de modèles zéro-émission (à l’échappement). On peut notamment citer sa nouvelle e-3008, que nous avions déjà pu essayer. Sans parler de la e-5008, qui est en fait une version plus familiale, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Le SUV se décline désormais aussi en une variante cinq places, mais pas seulement.

Car le constructeur tricolore a levé le voile en février 2025 sur une nouvelle déclinaison dotée d’une transmission intégrale. Cette dernière a été lancée en même temps sur les deux modèles familiaux et elle affiche des caractéristiques similaires.

De quoi enrichir un catalogue désormais bien rempli, puisque les deux SUV électriques se déclinent en une multitude de versions différentes. Mais qu’est ce que cette nouvelle variante apporte réellement par rapport aux autres ? Nous vous proposons de découvrir notre essai complet ci dessous pour en savoir plus !

Fiche technique

Modèle Peugeot E-5008 Dimensions 4,79 m x 1,93 m x 1,73 m Puissance (chevaux) 210 chevaux 0 à 100km/h 9,7 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 170 km/h OS embarqué Peugeot OS Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 46990 euros Essayez-la Fiche produit

Design : toujours identique

Depuis la première génération lancée en 2009, la Peugeot 5008 est une copie quasi-conforme de sa petite sœur, la 3008. Et cette 3ème génération ne fait pas exception. C’est en 2023 que nous avions pu découvrir le style du SUV, lors de sa révélation officielle. Cependant, ce n’est qu’en 2024 que le constructeur tricolore a ensuite levé le voile sur le modèle supérieur que nous avons pu essayer quelques mois plus tard. Et cette nouvelle déclinaison dotée d’une transmission intégrale reprend sans surprise tous les éléments esthétiques que l’on connaît déjà.

Peugeot e-5008 Dual Motor // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Rien de bien nouveau donc pour cette nouvelle e-5008, qui n’évolue pas par rapport aux autres motorisations. Nous retrouvons une face avant très reconnaissable sur le marché, signée des équipes de Matthias Hossann, le directeur du design de la marque ayant remplacé Gilles Vidal parti chez Renault.

Reprise de sa petite sœur, la calandre se compose de dizaines de petites facettes, qui se confondent ensuite avec le reste du bouclier. Juste au dessus, nous retrouvons des feux à LED reliés entre eux par un fin bandeau noir. Celui-ci arbore le nom de la marque, et le logo est au centre de la grille.

Ils sont complétés par des feux de jour en forme de griffes de lion, et des prises d’air peintes en noir donnent un style plus dynamique à l’ensemble. En fait, c’est surtout de profil que l’on remarquera les différences entre la e-3008 et la e-5008. Car cette dernière affiche une silhouette allongée, avec une ligne de toit plus droite. Ce qui profite notamment à l’habitabilité, comme nous allons le voir un peu plus bas. Le SUV familial mesure 4,79 mètres de long pour 1,89 mètre de large et 1,69 mètre de haut.

Crédit : Peugeot

Des dimensions en très légère hausse par rapport à son petit frère. Si la lunette est nettement plus inclinée sur ce dernier que sur notre modèle d’essai, le hayon est quant à lui inchangé. Même chose pour les feux, qui sont strictement identiques. Ces derniers arborent des « griffes » lumineuses, et sont reliés par une large bande noire. Comme pour la e-3008, le Cx (coefficient de traînée) est de 0,28. Enfin, cette version laisse le choix entre des jantes de 19 ou 20 pouces.

Habitabilité : sept places et beaucoup d’espace à bord

Même constat que pour la Peugeot e-3008 : rien ne change à première vue sur cette nouvelle version Dual Motor. Et c’est également le même constat dans le poste de conduite, même pour notre e-5008. Ce qui est somme toute assez logique, et à vrai dire pas pour nous déplaire.

La présentation est conservée depuis le lancement de l’actuelle génération, en mars 2024. Et bien sûr, nous retrouvons le fameux i-Cockpit, qui avait été inauguré pour la toute première fois sur la Peugeot 208. Celui-ci a évidemment été fortement retravaillé au cours des années, pour arriver à la forme que l’on connaît désormais.

Crédit : Peugeot

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Reconnaissable à son petit volant et son combiné d’instrumentation positionné au dessus, il est associé à un grand écran tactile, sur lequel nous allons revenir un peu plus tard. L’ensemble reste toujours très haut de gamme, avec des matériaux et des finitions très agréables à la vue et au toucher.

La planche de bord recouverte de tissu apporte un coté plus chaleureux à l’ensemble, tandis que la console centrale très haute sépare le conducteur du passager. On aime ou pas, mais cela contribue à créer une atmosphère de cocon cozy. Mais là où la e-5008 se démarque, c’est surtout par son habitabilité.

Et pour cause, le grand SUV électrique affiche un empattement généreux de 2,90 mètres, contre 2,74 mètres pour la e-3008. Ce qui permet d’installer une rangée supplémentaire et d’accueillir jusqu’à sept personnes à bord. L’accès aux deux sièges arrière est assez aisé. Ils sont installés dans le coffre et peuvent être repliés s’ils ne sont pas utilisés. Ce qui permet de voir le volume de ce dernier osciller entre 294 et 862 litres. Les passagers de la banquette sont quant à eux bien installés, profitant d’une garde au toit satisfaisante et d’un grand espace aux jambes.

Crédit : Peugeot

Et cela même pour les plus grands gabarits. Le confort est globalement de mise, surtout que la voiture profite en plus d’une bonne insonorisation. Dommage cependant que l’ergonomie soit assez moyenne dans l’ensemble. Cela en raison de l’absence de boutons physiques, remplacés par des commandes intégrés directement dans l’écran. De plus, le commodo de la boîte de vitesse est placé sur la planche de bord. Ce qui n’est pas vraiment intuitif, d’autant plus que ce dernier nécessite d’avoir le bras suffisamment long pour être utilisé de manière confortable.

Infodivertissement : tout ce qu’il faut

Comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, la nouvelle Peugeot e-5008 Dual Motor reprend exactement la même présentation que la version standard. Et c’est aussi le cas pour l’infodivertissement, qui est strictement inchangé par rapport à ce que l’on connaît déjà. Conçu en interne par le constructeur au lion, contrairement à Renault qui fait appel à Android Automotive, ce dernier offre des prestations correctes. Les graphismes sont modernes sans trop en faire, et surtout, la prise en mains est assez facile dans l’ensemble.

Crédit : Peugeot

Un point qui devrait rassurer de nombreux potentiels clients, car la quasi-totalité des boutons physiques ont disparu à bord du SUV électrique. Ce qui peut d’ailleurs poser quelques soucis de sécurité, comme l’avait averti l’EuroNCAP. Comme la e-3008, notre modèle d’essai a le droit à quelques raccourcis, qui prennent la forme de touches virtuelles baptisées i-Toggles. Celles-ci sont au nombre de dix et elles personnalisables en fonction des besoins. Bien évidemment, Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de la partie, et le système d’infodivertissement profite des mises à jour OTA à distance.

Ce n’est pas tout, car le conducteur peut aussi profiter d’une commande vocale qui fait appel à l’intelligence artificielle de ChatGPT. La nouvelle Peugeot e-3008 Dual Motor s’offre un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation. Si ce dernier est uniquement livré sur la finition GT, il pourrait être intégré dans la version de lancement, comme sur la 3008 électrique. Sinon, il faudra se contenter de l’application pour smartphone e-Routes. Cette dernière permet de trouver une borne mais aussi de planifier la charge, pour profiter par exemple des heures creuses à la maison.

Crédit : Peugeot

Sur la finition la plus haute, l’écran tactile est accolé au combiné d’instrumentation numérique, afin de composer une grande dalle flottante de 21 pouces. Ce dernier est personnalisable et il affiche toutes les données importantes pour la conduite. Il faut également savoir que le SUV familial est livré avec des prises USB-C à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un chargeur pour smartphone à induction. La navigation 3D connectée fait aussi partie de la dotation de série sur la finition GT.

Aides à la conduite : une dotation complète

Contrairement à la Peugeot e-3008, le constructeur n’a pas encore annoncé de série spéciale de lancement pour la 5008 électrique. Celle-ci y aura peut-être le droit un peu plus tard, mais nous allons nous baser sur la gamme actuelle pour cette partie de notre essai. Outre cette hypothétique variante, le catalogue du SUV familial se compose de deux finitions, baptisées Allure et GT. Et dès le premier niveau, la dotation technologique est déjà assez généreuse. Elle inclut notamment le pack Visiopark 1.

Crédit : Peugeot

Derrière ce nom un peu barbare se cache en fait plusieurs équipements, tels que la caméra de recul HD ainsi que l’aide au stationnement avant et arrière graphique et sonore. Le pack Safety Plus fait aussi partie de la dotation de série. Ce dernier inclut tout un tas d’aides à la conduite, dont le régulateur / limiteur de vitesse, le freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision et l’alerte active de franchissement involontaire de ligne. La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et l’alerte de l’attention conducteur sont aussi livrées de série.

La finition GT, qui coiffe la gamme ajoute quant à elle le Drive Assist, qui en fait un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Il associe un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go à l’aide au maintien dans la voie. Cependant, nous n’avons pas eu le temps de pouvoir l’essayer durant notre très rapide prise en mains. S’il est identique à celui de la e-3008 déjà testée un peu avant, il promet en revanche d’être assez performant dans l’ensemble. Un test plus approfondi un peu plus tard pourrait nous le confirmer.

Crédit : Peugeot

Mais ce n’est pas tout, car la liste d’équipements technologiques est très complète sur cette nouvelle Peugeot e-5008. Dès la finition Allure, déjà bien équipée, le SUV est livré avec la climatisation automatique tri-zone, l’accès et le démarrage sans clé ou encore le rétroviseur intérieur électrochrome. La version GT ajoute des éléments de confort, tels que le volant chauffant de même que l’allumage automatique et la commutation adaptative des projecteurs. Le hayon motorisé avec accès mains libres est aussi inclus de série.

Conduite : du poids en plus, mais aussi du dynamisme

Sous son capot, la nouvelle Peugeot e-5008 Dual Motor reprend la plateforme STLA Medium, développée par le groupe Stellantis. Cette dernière équipe déjà plusieurs modèles électriques, dont la e-3008 mais aussi les nouveaux Citroën ë-C5 Aircross et Jeep Compass tout juste dévoilés. Au total, elle devrait équiper pas moins de 15 modèles au cours des prochaines années, rien que ça. Si cette base technique peut accueillir tous types de motorisations, elle est surtout optimisée pour l’électrique. Cette nouvelle déclinaison du SUV ajoute un second moteur sur l’essieu arrière, qui complète celui déjà présent à l’avant.

Crédit : Peugeot

Ce qui permet au véhicule familial d’avoir désormais le droit à une transmission intégrale. Un atout qui permet de le rendre encore plus polyvalent, mais qui se traduit par un poids en nette hausse. Et pour cause, la nouvelle Peugeot e-5008 Dual Motor pèse 2 331 kilos, contre 2 185 kilos pour la version standard avec la même batterie. Et forcément, cela se ressent à la conduite, même si le comportement reste assez dynamique dans l’ensemble. Cela grâce au travail réalisé par les ingénieurs de la marque, qui ont modifié les trains roulants du SUV pour limiter la prise de roulis dans les courbes.

Ce n’est pas tout, car le mode Sport a aussi été amélioré, afin d’être un peu plus sportif que sur les autres motorisations. Et effectivement, on note que les accélérations sont plus franches, et pas seulement grâce à la hausse de la puissance. Car dans sa version à transmission intégrale, la voiture passe désormais à 325 chevaux, contre 210 chevaux pour le modèle d’entrée de gamme. Le couple est aussi en hausse, affiché à 343 Nm à l’avant et 166 Nm à l’arrière. Ce qui profite à la réactivité de l’accélérateur.

Crédit : Peugeot

Le 0 à 100 km/h est ici réalisé en 6,5 secondes et la vitesse maximale est aussi légèrement plus élevée. Elle est désormais bridée à 180 km/h, afin de préserver l’autonomie de la voiture. La direction demeure très souple, ce qui rend le véhicule confortable et facile à manier, notamment lors des manœuvres. Si son gabarit est assez généreux, il reste toutefois simple à stationner, en partie grâce à ses nombreuses caméras. Lorsque le rythme s’accélère, le confort est de mise avec un amortissement souple et on apprécie l’insonorisation globalement bonne.

Autonomie, batterie et recharge

Cette nouvelle version de la Peugeot e-5008 s’offre un moteur supplémentaire, ce qui se traduit par une augmentation de la puissance. Cependant, elle n’a pas le droit à la grosse batterie de 96,9 kWh de la version Grande Autonomie. Si le constructeur ne donne pas officiellement la raison, c’est peut être pour limiter la hausse de poids, qui est déjà assez grand. De ce fait, notre version d’essai doit se contenter du pack de 73 kWh de la variante d’entrée de gamme. Ce dernier fait appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Crédit : Peugeot

Celle-ci permet d’offrir une plus grande densité énergétique que le LFP (lithium – fer – phosphate). L’autonomie est plus élevée, sans avoir besoin d’installer un accumulateur plus grand. Cependant, cette technologie coûte aussi un peu plus cher. Notre modèle d’essai peut parcourir jusqu’à 467 kilomètres en cycle mixte, selon l’homologation WLTP. Ce qui est évidemment très nettement inférieur aux 668 kilomètres de la variante Long Range. Cependant, c’est déjà largement suffisant pour rassurer les automobilistes et envisager d’effectuer de longs trajets à son volant.

A titre de comparaison, la Tesla Model Y Dual Motor peut atteindre les 586 kilomètres WLTP. Pour le moment, l’autonomie en cycle purement urbain n’a pas été confirmée par le constructeur pour la version Dual Motor. La consommation reste dans la moyenne du segment, puisqu’elle est annoncée à environ 18,7 kWh/100 kilomètres. Nous avons de notre côté relevé une moyenne tournant autour des 20 kWh/100 kilomètres durant notre prise en mains. Cette dernière a majoritairement été réalisée sur des routes sinueuses et vallonnées.

Peugeot e-5008 Dual Motor // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le SUV électrique se charge de 20 à 80 % en 30 minutes à 160 kW en courant continu. En courant alternatif sur une wallbox à domicile, la puissance maximale est de 11 kW via le chargeur embarqué. Il faut alors compter 4h30 pour remplir la batterie à fond. La pompe à chaleur est proposée uniquement en option, moyennant 800 euros. La voiture a aussi le droit au pré-conditionnement de la batterie et à plusieurs modes de freinage régénératif, via des palettes au volant. Cependant, le SUV ne va pas jusqu’à l’arrêt complet. Enfin, la charge bidirectionnelle est aussi disponible sur ce dernier.

Prix, concurrence et disponibilité

Pour le moment, Peugeot n’a pas encore annoncé le prix de cette nouvelle version Dual Motor. Cependant, elle devrait logiquement coûter plus cher que la e-3008 dans cette même déclinaison. Celle-ci démarre à partir de 53 990 euros avec sa série spéciale de lancement First Edition. Par ailleurs, le constructeur n’a pas non plus précisé quand les commandes ouvriront. Une chose est sûre, la e-5008 à transmission intégrale sera toujours produite en France, au sein de l’usine de Sochaux. Mais elle ne devrait pas avoir le droit au bonus écologique si son tarif dépasse les 47 000 euros.

Crédit : Peugeot

Chose qui est très probable, puisque l’entrée de gamme est déjà affichée à partir de 44 990 euros. A l’heure actuelle, la Peugeot e-5008 Dual Motor peut se targuer de ne pas avoir beaucoup de concurrentes, du fait de ses cinq places et de son positionnement tarifaire. On peut citer la Tesla Model Y, qui démarre à partir de 44 990 euros. Cependant, le SUV américain n’est plus disponible en cinq places pour le moment. Ce qui est en revanche le cas du Mercedes EQB.

Ce dernier est affiché à partir de 54 950 euros dans sa version 4Matic à transmission intégrale. Forte de 228 chevaux, celle-ci promet une autonomie de 455 kilomètres WLTP. Elle n’a pas le droit au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros pour mémoire. Et pour les rivales de cette Peugeot e-5008, c’est à peu près tout. Car il existe bien des SUV sept places électriques sur le marché, mais ils se situent dans une toute autre gamme de prix.

Crédit : Peugeot

Il faut compter 78 000 euros pour le Kia EV9 et 114 990 euros pour la Tesla Model X. Des véhicules qui ne ciblent pas vraiment la même clientèle que la e-5008, qui se retrouve un peu seule sur son segment. Ce qui devrait évidemment profiter à ses ventes, quand celles-ci auront enfin démarré.