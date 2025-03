Peugeot casse les prix de ses 3008 et 5008 électriques qui deviennent très intéressants

Les Peugeot E-3008 et E-5008 électriques ont maintenant un an. Pourtant, ces deux modèles ne figurent pas parmi les meilleures ventes de véhicules en France. Pour tenter de dynamiser leurs ventes, Peugeot propose des remises intéressantes sur ces modèles.

Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Après la Renault 5, ce sont maintenant les Peugeot E-3008 et E-5008 qui se voient considérablement remisés. L’objectif est de dynamiser les ventes moyennes, respectivement à 6ème et 23 ème places des ventes en France en février dernier. Pour donner ce coup de boost, Peugeot lance une remise de 2 500 euros.

Un Peugeot E-3008 pour moins de 40 000 € ?

Peugeot offre une remise de 1 500 euros sur son SUV Fastback, faisant passer le prix de la version 210 chevaux et 73 kWh de 44 990 euros à 43 490 euros. Cette version propose une autonomie en cycle WLTP de 525 km.

De plus, Peugeot accorde une remise supplémentaire de 500 euros sur les voitures électriques jusqu’au 31 mars, ce qui fait véritablement passer le prix d’accès à 42 990 euros, hors déduction du bonus écologique et des CEE de 353 euros.

Source : Peugeot

Avec le bonus écologique de 2 000 à 4 000 euros, le Peugeot E-3008 devient accessible sous la barre des 40 000 euros, selon le profil de l’acheteur.

Modèle Peugeot e-3008 Dimensions 4,54 m x 1,89 m x 1,64 m Puissance (chevaux) 210 chevaux 0 à 100km/h 8,8 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 170 km/h OS embarqué Peugeot OS Taille de l’écran principal 21 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 44990 euros Essayez-la Fiche produit Voir l’essai

Attention, la version grande autonomie équipée de la batterie de 97 kWh ne bénéficie pas de cette remise. Seule la réduction de 500 euros, réservée aux voitures électriques, s’applique jusqu’au 31 mars.

Le Peugeot E-5008 GT est enfin éligible au bonus écologique

Le plus haut de gamme des SUV électrique de Peugeot est enfin disponible au bonus écologique, presque un an après son lancement. La remise est encore plus intéressante car il est possible de cumuler 5 000 euros de ristourne de la part de Peugeot, dont 500 euros de remise pour l’achat d’un véhicule électrique. Avec un tarif de 46 490 euros pour un E-5008 GT 210 chevaux 73 kWh, le plus gros défaut du lancement du Peugeot E-5008 est alors réparée.

Source : Peugeot

La version d’entrée de gamme, l’Allure, bénéficie, elle aussi, d’une remise de 3 000 euros, comme le E-3008. Cette réduction résulte de la combinaison entre la remise du Peugeot Store et la promotion pour l’achat d’une voiture électrique, valable jusqu’au 31 mars. Ainsi, le Peugeot E-5008 Allure, avec ses 210 chevaux et sa batterie de 73 kWh, s’affiche à 43 990 euros au lieu de 46 990 euros, avant application du bonus écologique. Un tarif intéressant pour un SUV 7 places offrant 502 km d’autonomie en cycle WLTP. C’est bien plus attractif que les 54 990 euros demandés lors du lancement du Tesla Model Y 7 places à l’automne dernier.

Modèle Peugeot E-5008 Dimensions 4,79 m x 1,93 m x 1,73 m Puissance (chevaux) 210 chevaux 0 à 100km/h 9,7 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 170 km/h OS embarqué Peugeot OS Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 46990 euros Essayez-la Fiche produit

Ces prix sont indiqués avant la déduction du bonus écologique et de l’aide CEE, permettant ainsi d’obtenir ce modèle pour moins de 40 000 euros avec le cumul des aides.

Là encore, la version Grande Autonomie du E-5008 ne bénéficie que de la remise de 500 euros réservée aux voitures électriques.