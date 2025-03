Renault propose déjà des belles réduction pour sa R5 électrique : jusqu’à 3 500 € avec ces modèles

Enfin, la Renault 5 arrive dans les concessions, avec des véhicules de démonstration et d’autres en stock. Face à l’afflux de modèles dans le réseau, Renault propose une remise intéressante pour écouler les premiers stocks.

Renault a maintenant deux versions de la Renault 5 au catalogue : une avec une batterie de 52 kWh et une autre de 40 kWh. L’usine fonctionne donc correctement, et les stocks affluent vers les concessions du groupe au losange. Il est maintenant temps d’écouler ces exemplaires en stock, et pour accélérer le mouvement, Renault propose une remise intéressante.

Modèle Renault 5 E-Tech électrique Dimensions 3,92 m x 1,77 m x 1,5 m Puissance (chevaux) 150 chevaux 0 à 100km/h 8 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 150 km/h OS embarqué Android Automotive OS Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 25000 euros Prix 33 490 € Essayez-la Fiche produit Voir l’essai

La loi de l’offre et de la demande

C’est lorsque l’offre est trop importante du côté des producteurs que les consommateurs peuvent faire de bonnes affaires. Le site de vente de véhicules neufs en stock vient d’évoluer et répertorie désormais plus d’un millier de Renault 5 disponibles à la vente, comme le rapporte Automobile Propre.

Face à l’afflux de voitures en stock, les premières remises apparaissent. Nos confrères d’Automobile Propre ont repéré de belles offres.

Jusqu’à 3 500 euros de remise

Parmi ces offres, il est possible de profiter de remises allant jusqu’à 3 500 euros en cumulant plusieurs promotions. On retrouve plusieurs configurations Techno avec la couleur de série Vert Pop, désormais en option, et la batterie de 52 kWh avec une remise de 1 714 euros. Il est également possible d’ajouter une prime de reprise de 1 000 euros.

Si vous préférez le blanc nacré, des exemplaires en finition Techno bénéficient d’une remise de 1 536 euros et peuvent prétendre à une prime de reprise de 2 000 euros.

Double avantage : il reste possible de prétendre au bonus écologique de 2 000 à 4 000 euros pour ces véhicules, ce qui les rend encore plus intéressants. En revanche, il faut encore attendre quelques semaines avant de voir apparaître des Renault 5 Autonomie Urbaine avec la batterie de 40 kWh dans les offres de voitures en stock.