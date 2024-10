La nouvelle Tesla Model Y ultra-pratique avec 7 places arrive en France : voici son prix

Ça y est, Tesla vient de lancer la commercialisation de la Model Y en Europe dotée de 7 places. Une version que beaucoup attendaient. On connaît enfin le prix et les caractéristiques techniques.

Le 3ème rang de l’actuelle Model Y

En Europe, et notamment en France, il est désormais possible d’acheter la Tesla Model Y dotée de 7 places. Une version qui était auparavant uniquement vendue aux États-Unis. C’est une très bonne nouvelle pour le domaine de la voiture électrique, car les modèles dotés de 7 places se comptent presque sur les doigts d’une main.

(Presque) la Tesla Model Y la plus chère

Il faut savoir que Tesla propose cette configuration 7 places uniquement avec la version Grande Autonomie Transmission Intégrale. Il s’agit de la version la plus chère (si on met de côté la version Performance), dotée de la grande batterie (environ 80 kWh) avec deux moteurs. On a donc le droit à 565 km d’autonomie WLTP avec les jantes de 19 pouces, et un 0 à 100 km/h réalisé en 5 secondes.

Dommage que le constructeur américain ne propose pas cette configuration sur les autres versions. Cela aurait permis de diminuer un peu le prix, mais aussi de bénéficier de l’autonomie de 600 km du modèle Propulsion à Grande Autonomie.

2 500 euros de plus

Précisons toutefois que la configuration 7 places nécessite de signer un chèque supplémentaire, de 2 500 euros. Pour ce prix, le client bénéficiera de deux sièges en plus (3ème rangée), mais pas que. La deuxième rangée devient coulissante, ce qui permet de moduler l’espace aux jambes pour la troisième rangée.

Les sièges de la troisième rangée sont rabattables électriquement depuis des boutons situés dans le coffre. Ce qui permet d’avoir un plancher entièrement plat lorsque l’ensemble des sièges arrière (2ème et 3ème rangée) sont rabattus. On trouve également deux accoudoirs pour la 3ème rangée, ainsi que des prises USB-C.

La 3ème rangée réduit toutefois légèrement l’espace disponible dans le coffre, puisqu’il faut désormais compter sur 753 litres au lieu de 854 litres. Ça, c’est avec les deux sièges rabattus. Sinon, le volume se réduit à 480 litres. Ce qui reste un volume très conséquent, d’autant plus qu’un coffre avant (frunk) permet d’ajouter 117 litres d’espace en plus.

À partir de 54 4490 euros

La Tesla Model Y en configuration 7 places est visible au Mondial de l’Auto de Paris et désormais configurable sur le site de Tesla pour des livraisons courant octobre. Il faut compter 51 990 euros pour la version Grande Autonomie avec 2 500 euros de supplément pour la 3ème rangée. Soit un total de 54 4490 euros. Le bonus écologique ne s’applique pas sur ces niveaux de prix.

Pour la concurrence, en 7 places, on peut citer les Mercedes EQB, Kia EV9, Tesla Model X, BYD Tang, Volvo EX90 et Volkswagen ID. Buzz.

Nous avons eu la chance de pouvoir tester les 7 places au Mondial de l’Auto. Un adulte de 1m84 peut rentrer dans la 3ème rangée, avec quelques acrobaties. Des places plutôt réservées aux enfants ou aux adultes plus petits pour les longs trajets, car l’espace reste étriqué, surtout en hauteur.