Tesla Model Y 7 places : le voici, il devrait arriver en France très vite

Tesla lève le voile sur la version 7 places de son populaire Model Y au Salon de l’Auto de Paris. Il ne devrait plus tarder à être au configurateur.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Ça y est, les rumeurs étaient vraies ! Tesla a enfin levé le voile sur la version 7 places de son populaire Model Y lors du Mondial de l’Automobile 2024 à Paris.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Mais attention, ne vous emballez pas trop vite ! Pour le moment, cette version XL du Model Y ne serait proposée que sur la variante « Grande Autonomie » à double moteur et transmission intégrale. Si vous lorgnez sur les autres versions du SUV, il faudra vous contenter de 5 places. En tout cas, c’est la version qui est sur le stand de Tesla au Mondial de Paris.

Un intérieur repensé pour plus de modularité

La grande nouveauté, c’est évidemment cette troisième rangée de sièges qui vient s’ajouter à l’arrière. Tesla n’a pas fait les choses à moitié : des boutons permettent de rabattre facilement ces sièges supplémentaires quand vous n’en avez pas besoin. Pratique pour passer du mode « tribu » au mode « déménagement » en un clin d’œil.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Mais ce n’est pas tout. Les ingénieurs de Tesla ont aussi pensé à l’accessibilité. Les sièges de la deuxième rangée sont équipés d’une poignée à commande électrique pour les avancer. C’est un détail, mais qui fait toute la différence au quotidien.

Capacité de chargement

Parlons un peu chiffres, parce que c’est souvent ce qui intéresse les familles quand il s’agit de choisir un véhicule. En configuration 7 places, le Model Y offre tout de même 363 litres de volume de coffre. C’est correct, mais pas extraordinaire. Par contre, rabattez la troisième rangée, et vous passez à 750 litres. Là, on commence à parler.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Par contre, comme souvent, la troisième rangée n’est pas très pratique pour des adultes, c’est plutôt pour les enfants. Comme la Peugeot e-5008.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Et si vous avez besoin de déménager votre salon, sachez que toutes rangées rabattues, le Model Y vous offre un impressionnant volume de 2 000 litres. C’est mieux que certains utilitaires. N’oublions pas non plus le fameux « frunk » (contraction de « front trunk »), ce petit coffre à l’avant qui est toujours présent sur cette version 7 places.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Si Tesla a fait le show au Mondial de l’Auto avec son Model Y 7 places, le constructeur reste étonnamment discret sur deux points cruciaux : le prix et la date de disponibilité. On s’attend à ce que ces informations soient dévoilées très prochainement, probablement lors de la mise à jour du configurateur en ligne. En tout cas, c’est ce que déclare le média italien HDBlog.

Tesla Model Y — 7 places // Source : Frandroid — Vincent Sergère

Une chose est sûre : cette version 7 places sera forcément plus chère que le Model Y standard. Reste à voir si Tesla arrivera à maintenir un tarif compétitif face à la concurrence des SUV électriques familiaux qui commence à s’étoffer.