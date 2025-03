25 335 immatriculations en février 2025 : Renault et Citroën mènent la danse électrique.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Février 2025 vient de nous livrer ses chiffres, et surprise (ou pas tant que ça), les voitures électriques françaises brillent encore.

Selon les données AAA Data, la Renault 5 et la Citroën ë-C3 caracolent en tête des immatriculations avec respectivement 5 847 et 4 606 unités sur les deux premiers mois de l’année. Ces deux modèles made in France prouvent que l’industrie locale a encore de beaux jours devant elle, même face à une concurrence internationale de plus en plus rude. Mais qu’est-ce qui explique ce succès ? Allons voir ça de plus près !

TOP 20 février 2025

Pourquoi Renault 5 et Citroën ë-C3 cartonnent ?

Le secret de cette domination ? Une combinaison de design accrocheur, de prix « compétitifs » et d’une production locale. La Renault 5, avec son look rétro-modernisé, séduit les jeunes conducteurs et les nostalgiques, c’est tout de même la voiture de l’année 2025, tandis que la Citroën ë-C3 mise sur son prix et son confort.

Avec 25 335 immatriculations en février 2025 (contre 25 667 en février 2024 selon AAA Data), le marché reste stable, et les françaises en profitent pleinement.

La concurrence internationale : des hauts et des bas

Pas de panique, les étrangères ne sont pas loin ! La Kia EV3 fait un démarrage tonitruant avec 369 immatriculations, un signe que les coréens montent en puissance. La Volvo EX30, troisième voiture électrique la plus vendue en Europe en 2024, affiche 289 unités en France, mais son succès reste modéré ici.

Pourquoi ? Le bonus écologique français, qui a été ajusté, pourrait jouer un rôle. Conçue en Belgique désormais, elle pourrait rebondir.

Du côté de Tesla, la Model Y peine avec des volumes encore bas (1 738 unités cumulées janvier-février). L’explication ? Les livraisons de l’ancien modèle se terminent, et la version reliftée, lancée en janvier, ne sera livrée qu’à partir d’avril. Ajoutez à ça l’effet polarisant d’Elon Musk, et vous avez une équation complexe. Il est encore tôt pour connaître précisément les conséquences des positions politiques d’Elon Musk, il faudra plutôt observés les résultats du second trimestre 2025.

Pour aller plus loin

« Je suis gêné de la conduire » : Elon Musk dérange et ces clients Tesla le font savoir

Des surprises et des absentes dans le classement

Un point intéressant : aucun modèle 100 % chinois ne figure dans le top 30. Est-ce que les avertissements sur les subventions chinoises ou les sanctions européennes ont freiné les importations ? Ou est-ce le changement du bonus écologique en France qui a redistribué les cartes ? Mystère ! La MG4, pourtant populaire à ses débuts, stagne à la 34e place avec seulement 144 immatriculations.

À l’inverse, la Skoda Elroq (229 unités) fait un beau démarrage et surtout la Porsche Macan 100 % électrique (196 unités) montrent que les marques premium commencent à percer dans l’électrique, même si ça reste timide.