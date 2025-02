« Comme s’ils étaient bloqués en 2015 » : pourquoi la dernière voiture électrique de Stellantis est encore loin de rivaliser avec Tesla

Tout juste lancé sur le marché, le Jeep Wagoneer S est passé entre les mains d’un journaliste américain. Et un point a été particulièrement décevant sur la voiture électrique, qui arrivera en Europe en 2026 : les écrans.

Jeep Wagoneer S // Source : Jeep

Si pour beaucoup, Jeep rappelle encore les grands espaces américains et les balades hors des sentiers battus avec des voitures thermiques à gros moteurs, ce temps est désormais révolu. Et aujourd’hui, la marque issue du groupe Stellantis s’est fortement assagie et électrifiée en masse.

Un info-divertissement décevant

Et pour cause, il ne faut pas oublier que le constructeur aura l’obligation dès 2035 de ne plus vendre que des voitures électriques en Europe. La transformation a donc bien commencé, avec notamment le lancement de l’Avenger, que nous avions pu essayer. Ce n’est pas tout, car en 2022, la firme avait aussi levé le voile sur un grand SUV d’abord destiné aux États-Unis. Il s’agit du Jeep Wagoneer S, qui devrait arriver en Europe au début de l’année 2026.

Jeep Wagoneer S // Source : Jeep

Mais en Amérique du Nord, il est déjà sur les routes, et certains journalistes ont même pu en prendre le volant. Et les premières impressions ne sont pas forcément très réjouissantes à son sujet. La chaîne YouTube Out of Spec Studios a été assez peu convaincu par ce nouvel arrivant, et n’a pas manqué de le faire savoir. Outre sa motorisation, l’essayeur a aussi pointé du doigt un élément en particulier. Il s’agit du système d’info-divertissement, qui s’est montré assez peu coopératif durant le test.

My god, this is the software Jeep is shipping in their brand new $75,000 all-electric Wagoneer S EV.



It’s like they are stuck in 2015. https://t.co/3XKVG14S1p pic.twitter.com/w6Lv3FOogt — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 3, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le journaliste essaie d’utiliser la navigation intégrée, mais on note déjà un temps de latence particulièrement long avant que la carte ne s’affiche. Et ce n’est pas fini. Car une fois que celle-ci est ouverte, d’autres sous-menus apparaissent, ainsi que le clavier. Or, ce dernier n’est pas du tout à la bonne place, obstruant la vue sur le reste des éléments affichés. Bref, il n’y a tout simplement rien qui va, et le conducteur n’est pas au bout de ses surprises.

Jeep Wagoneer S // Source : Jeep

Car lorsqu’il essaie de taper sur le clavier, on note là encore une grande latence au moment d’appuyer sur les lettres. Une vidéo qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir les spécialistes dans le domaine, et notamment Sawyer Merritt, connu en tant qu’investisseur chez Tesla. Ce dernier prend régulièrement la parole sur X (anciennement Twitter), et déplore que Jeep est « resté bloqué en 2015 ». Pas très flatteur pour la firme, qui a manqué de faire ses preuves lors de cet essai.

Une mise à jour à venir ?

Cette vidéo ne devrait donc pas vraiment aider le constructeur américain à séduire de potentiels clients avec son nouveau Wagoneer S. Néanmoins, vu qu’il ne s’agit vraisemblablement que d’un bug du système d’info-divertissement, une petite mise à jour devrait pouvoir régler le problème. Car le communiqué de presse publié par la marque à propos du SUV précise bien que celui-ci est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Tout n’est donc pas perdu pour le moment.

Pour aller plus loin

« Stellantis applique ce qu’a fait Boeing il y a dix ans » : pourquoi la partie logicielle des voitures Peugeot, Citroën et Fiat risque de poser problème

Cependant, ce n’est pas la seule déception que nous offre ce nouvel arrivant. Comme nous l’avions expliqué dans un autre article, un autre point nous avait interpellés. Celui-ci concerne la recharge, puisque la voiture se contente d’une architecture 400 volts au lieu de 800 volts, qui aurait été bien plus adaptée à la grosse batterie de 100 kWh.

Cependant, il ne faut que 23 minutes pour passer de 10 à 80 %, ce qui est déjà bien. Mais ça aurait pu être mieux, surtout que la plateforme STLA Large sur laquelle le Wagoneer S repose est compatible avec cette technologie.

Pour mémoire, le SUV électrique chasse sur les terres de la Tesla Model Y, mais il y a encore un peu de boulot avant de pouvoir rivaliser, notamment sur la partie info-divertissement. Ce nouvel arrivant revendique 600 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes tandis qu’il affiche une autonomie tournant autour des 480 kilomètres selon le cycle EPA américain.