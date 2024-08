Jeep Wagoneer S : le magnifique concurrent électrique du Range Rover arrivera en France avec deux petites déceptions

Dévoilé en 2022, le nouveau Jeep Wagoneer S électrique se prépare à faire son arrivée en Europe. Il faudra cependant faire preuve d’un peu de patience, puisqu’il ne devrait pas débarquer avant le début de l’année 2026. Et petite déception du côté de la recharge. On vous explique tout !

À partir de 2035, toutes les voitures neuves qui seront vendues en Europe devront obligatoirement être équipées d’une motorisation 100 % électrique. Et Jeep ne fera évidemment pas exception, bien au contraire. Et si la firme n’est pas forcément en avance, elle a tout de même commencer l’électrification de son catalogue.

Un nouveau SUV électrique

C’est ainsi qu’en 2022, la firme américaine avait levé le voile sur sa toute première voiture électrique, qui n’est autre que le petit Avenger. Ce dernier, que nous avions pu essayer, est pour mémoire un cousin technique de la Peugeot e-2008 ainsi que de la Fiat 600e également testée quelques mois plus tard. Mais on s’en doute bien, le constructeur issu du groupe Stellantis ne veut pas s’arrêter là et a évidemment d’autres modèles en préparation pour les prochaines années.

Parmi eux, le nouveau Wagoneer S, qui avait été officiellement présenté pour la toute première fois au mois de mai dernier. Annoncé comme un concurrent du Range Rover Velar, celui-ci va surtout chasser sur les terres de la Tesla Model Y, entre autres. Mais si le SUV électrique avait quelque peu disparu des radars, voilà qu’il fait à nouveau parler de lui en cette fin d’été. En effet, un communiqué publié par le groupe franco-italien fondé en 2021 nous donne de ses nouvelles.

2024 Jeep® Wagoneer S Launch Edition

Ce dernier prépare tout doucement son arrivée sur le Vieux Continent, mais il ne faudra cependant pas être trop pressé. Et pour cause, le document évoque une commercialisation chez nous à partir du premier trimestre 2026 (contre fin d’année 2024 aux USA). Plus d’un an et demi à attendre donc avant de voir ce nouveau Wagoneer S sur nos routes, ce qui risque aussi de laisser du temps à ses rivaux pour prendre de l’avance. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre pour ce nouvel arrivant dans le catalogue, qui devrait aider Jeep à devenir une marque 100 % électrique ?

Et bien justement, le constructeur nous donne de nouvelles informations sur la fiche technique de son SUV, dont les caractéristiques sont plutôt prometteuses. Ce dernier affichera une puissance très impressionnante de 600 chevaux, tandis que le couple tournera autour des 800 Nm. On sait que le 0 à 100 km/h sera réalisé en seulement 3,4 secondes, mais la vitesse maximale reste encore inconnue.

Une charge un peu décevante

Si la fiche technique devra encore être complétée, Jeep a tout de même tenu à nous donner quelques détails sur la batterie de son nouveau SUV électrique. Cette dernière affiche une grosse capacité de 100 kWh et on sait que l’autonomie sera affichée à 480 kilomètres environ, sur le cycle américain EPA plus strict que le WLTP européen. Mais la grosse déception se trouve surtout du côté de la recharge. En effet, le Jeep Wagoneer S est basé sur la plateforme STLA Large, qui peut embarquer une architecture 800 volts.

Or, le SUV se contente de seulement 400, ce qui a un impact direct sur la vitesse de la charge, puisque 23 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %. C’est évidemment assez rapide, mais ça aurait pu être encore mieux avec 800 volts. Espérons que le constructeur finisse par corriger le tir un peu plus tard, mais cela ne semble pas du tout au programme. À noter que la puissance pouvait être encaissée par la batterie n’a pas non plus été communiquée par le constructeur pour le moment.

Plusieurs modes de conduite seront proposés sur le SUV : Auto, Sport, Eco, Neige, Sable, tandis que la voiture est livrée de série avec une transmission intégrale. Une version plus baroudeuse baptisée Trailhawk sera également commercialisée. En parallèle, Jeep continue le développement de son petit SUV électrique abordable, qui pourrait rivaliser avec la Citroën ë-C3 Aircross, entre autres. Celui-ci sera affiché à moins de 25 000 euros et devrait voir le jour dans le courant de l’année 2027.