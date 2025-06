On est montés à bord du Jeep Compass électrique : une Peugeot 3008 pour les baroudeurs

Le groupe Stellantis poursuit son électrification et a levé le voile au mois de mai sur la nouvelle génération du Jeep Compass. Nous avons pu nous installer à bord de la voiture électrique qui reprend les dessous de la Peugeot e-3008.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Lorsque l’on pense à Jeep, on a généralement en tête l’image de gros 4X4 à moteur thermiques faits pour les excursions dans la boue. Mais les temps changent, et les voitures aussi. Et comme tous les autres constructeurs, la firme américaine va bientôt devoir arrêter de vendre des autos essence et diesel.

C’est ainsi qu’elle avait présenté sa toute première voiture électrique en 2022. Il s’agit de l’Avenger, que nous avions pu essayer à son lancement. Mais ce n’est évidemment pas suffisant pour séduire tous les clients.

Car certains ont besoin d’un peu plus gros, notamment les familles. C’est dans ce contexte que la marque, qui fait partie du groupe Stellantis a dévoilé son second modèle zéro-émission (à l’échappement). Il s’agit du Compass, qui avait été officialisé au début du mois de mai.

Il s’agit de la 3ème génération du SUV, qui est actuellement et depuis plusieurs années le modèle le plus vendu de Jeep. Et voilà que ce dernier évolue en profondeur. Sur le plan esthétique, bien évidemment, mais surtout sous son capot. Et pour cause, il passe à l’électrique.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Une grande première pour le best-seller de la marque. Mais la firme n’est pas partie d’une feuille blanche pour concevoir cette nouvelle mouture. Et pour cause, celle-ci reprend en fait les dessous d’autres modèles du groupe franco-italien. Parmi eux, la Peugeot e-3008 et le nouveau Citroën ë-C5 Aircross, tout juste dévoilé lui aussi. Nous avons pu monter à bord du Jeep Compass électrique, et nous vous proposons de découvrir notre premier avis ci dessous !

Design : une évolution en douceur

Lorsque l’on regarde ce nouveau Jeep Compass, une chose nous saute aux yeux. C’est évidemment la ressemblance avec la précédente génération. A vrai dire, il faudrait presque mettre les deux côte à côte pour réellement voir les différences. Et c’est normal, car les équipes en charge du design ont eu à cœur de préserver l’ADN de la marque. Un héritage historique qui avait démarré dans les années 1940 avec la Willys, figure emblématique du débarquement en Normandie. Mais en réalité, les designers de la firme ont beaucoup travaillé sur cette nouvelle mouture.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Car les évolutions sont en fait très nombreuses, bien que subtiles. A l’avant, nous retrouvons l’incontournable calandre à sept fentes, véritable signature de la marque américaine. Cette dernière est cependant désormais pleine et peinte en noir brillant. On remarque également la présence de LED qui y sont intégrées.

Juste en dessous, l’imposant bouclier noir mat donne un air robuste à la voiture, allant de paire avec les protections de carrosserie sur les flancs. L’arrière est aussi très imposant et massif. Il se pare d’un petit becquet de toit pour optimiser l’aérodynamisme.

Et ce même si ce point aurait été secondaire dans la conception du SUV. Selon un porte-parole de la marque, le cahier des charges aurait d’abord été d’offrir à ce dernier un vrai « style Jeep ». Cependant, le Cx (coefficient de traînée) reste assez satisfaisant, puisqu’il est inférieur à 0,3. Et cela notamment grâce à des volets actifs à l’avant et des soubassements plats.

Sans parler des nombreuses lignes optimisées pour l’aéro, de même que les conduits de dérivation sur les passages de roues à l’arrière. Le style est quant à lui toujours très baroudeur et affirmé, et surtout il est aisément reconnaissable au premier regard.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les plus observateurs remarqueront quelques petits Easter Eggs amusants, dont les cabochons de jantes arborant la silhouette de la Willys. Ces dernières font entre 19 et 20 pouces selon la version choisie.

Cette nouvelle version est un peu plus grande que l’ancienne, puisqu’elle mesure 4,55 mètres de long (+ 15 cm), 1,90 mètre de large (+ 12 cm) et 1,67 mètre de haut (+ 4 cm). A noter qu’elle livrée de série avec la toute nouvelle teinte Hawaï visible sur nos photos. Celle-ci peut être associée à un toit noir en option.

Habitacle : différent, mais bien pensé

On l’a dit plus haut, le design extérieur du Jeep Compass évolue en douceur, sans révolution. En revanche, c’est une autre histoire en ce qui concerne le poste de conduite. Car ce dernier opère une mue profonde par rapport à la précédente génération, qui avait été lancée en 2016.

Normal, car au bout de quasiment dix ans, l’intérieur commençait à subir le passage des années. Nous aurions pu craindre que la présentation soit en revanche un copier-coller de ce qui se fait déjà sur d’autres voitures du groupe Stellantis. Or, ce n’est pas du tout le cas.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le SUV a le droit à un intérieur bien à lui, avec comme seul point commun avec ses cousins une planche de bord très épurée. Plus techno, cette nouvelle mouture n’en fait pas trop non, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard.

Quoi qu’il en soit, on retrouve facilement ses repères à son bord, que l’on soit initié ou non. Et ce même si la voiture cède à la mode du tout-tactile, ou presque. Car certains boutons physiques sont conservés, et l’on retrouve également quelques raccourcis. La qualité perçue est très bonne, tout comme les finitions.

Le confort est de mise, d’abord pour le conducteur et son passager. Ces derniers ont le droit à des sièges électriques, qui sont agréables et bien rembourrés. Même si le nouveau Citroën ë-C5 Aircros fait un peu mieux avec ses sièges Advanced Comfort, que nous avons pu essayer. Mais c’est surtout à l’arrière que les passagers seront le mieux lotis. Car l’espace est particulièrement vaste sur la banquette, dont l’inclinaison est idéale. Le SUV électrique possède un empattement en hausse de 16 centimètres pour atteindre les 2,80 mètres.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Outre l’excellent espace aux jambes, la garde au toit est aussi très bonne puisque ce dernier est très droit. Parfait pour les plus grands gabarits, qui voyageront avec plaisir à bord du Jeep Compass. La banquette arrière se rabat en 40/20/40, et cela sur toutes les versions, de série.

Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 550 litres sur la version micro-hybride, soit une hausse de 45 litres par rapport à la précédente version. En revanche, on ne connaît pas encore le chiffre pour la variante électrique, qui est légèrement inférieur. Et cela à cause de l’espace occupé par les batteries.

Info-divertissement : du classique qui fonctionne bien

Attardons nous maintenant un peu plus sur le système d’info-divertissement de ce nouveau Jeep Compass électrique, qui bénéficie aussi d’un vrai coup de jeune. La présentation devient plus moderne, et surtout plus épuré comme nous l’avons expliqué un peu plus haut.

Et bien évidemment, le poste de conduite devient aussi plus technologique. Sans pour autant ressembler à celui des autres modèles qui partagent la même plateforme, comme la Peugeot e-3008. Pas de i-Cockpit donc à bord du baroudeur, mais un impressionnant écran tactile de 16 pouces.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce dernier affiche des graphismes classiques mais modernes, et est facile à utiliser. Il faudra cependant prendre tout de même quelques minutes pour bien l’appréhender. Dommage cependant que la réactivité soit un peu moyenne lors du changement de page. La jante du volant cache très légèrement la partie la plus à gauche. Il faut savoir que la navigation fait partie de la dotation de série sur la version de lancement. L’écran est aussi compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que les mises à jour OTA à distance.

Ce dernier est associé à un combiné d’instrumentation numérique, d’une diagonale de 10,25 pouces. Très lisible, il affiche toutes les données importantes pour la conduite d’un seul coup d’œil. Et pour ceux qui le souhaitent, sachez également que le SUV électrique est aussi équipé d’un affichage tête-haute projeté sur le pare-brise. De quoi garantir une conduite en toute sécurité, sans avoir à quitter la route des yeux. Le Compass a le droit à la caméra de recul et la vision à 360 degrés.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce nouvel arrivant dans le catalogue fait la part belle à la technologie, sans trop en faire. On retrouve encore quelques boutons physiques, et ça fait très plaisir. D’autant plus que l’organisme européen en charge des crash-tests, EuroNCAP, va pénaliser les voitures qui ne misent que sur le tactile. Le SUV a aussi le droit à un chargeur pour smartphone à induction sur la console centrale et de nombreux ports USB-C.

Motorisation, autonomie et recharge

Le nouveau Jeep Compass se décline en plusieurs motorisations, avec de l’hybride, mais surtout de l’électrique. Et ce sont ces dernières qui nous intéressent tout particulièrement. A noter que le SUV repose sur la plateforme STLA Medium, comme les e-3008 et autre ë-C5 Aircross. Il offre un large choix d’alternatives, en fonction des besoins.

Dans sa variante d’entrée de gamme, ce nouvel arrivant affiche une puissance de 213 chevaux, grâce à son unique moteur installé sur l’essieu avant. Dans cette configuration, le véhicule embarque une batterie de 73,3 kWh.

De quoi afficher une autonomie maximale de 508 kilomètres selon le cycle WLTP dans cette configuration. Il est aussi possible de jeter son dévolu pour une version à un seul moteur également, mais avec la grosse batterie de 96,3 kWh.

La puissance passe à 231 chevaux, tandis que l’autonomie est en nette hausse. Elle atteint en effet les 660 kilomètres sur cette version. Enfin, une troisième alternative est aussi disponible dans le catalogue. Celle-ci est exclusive au SUV électrique et ajoute un second moteur sur l’essieu avant.

De quoi délivrer une puissance totale de 375 chevaux. Il faut également savoir que cette variante baptisée 4Xe reprend la batterie de 96,6 kWh. Elle fait alors en toute logique appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), comme sur la Peugeot e-3008 Long Range.

Dans cette configuration, le Compass peut parcourir jusqu’à 600 kilomètres en une seule charge. Celle-ci demande environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, à une puissance maximale de 160 kW. En courant alternatif, le SUV peut atteindre les 22 kW.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les deux batteries sont produites en France, et plus précisément au sein de l’usine de Douvrin. Le baroudeur électrique profite aussi de nombreuses améliorations pour lui offrir un comportement de vrai franchisseur. Les angles d’attaque et de fuite ont été optimisés, tandis que la voiture est livrée de série avec des pneus M+S. Il faut également savoir que la conduite autonome de niveau 2 est incluse sur la version de lancement, tout comme le sélecteur de modes de conduite Selec-Terrain.

Prix et disponibilité : le bonus au rendez-vous

Pour le moment, Jeep n’a pas encore annoncé les tarifs pour l’intégralité de la gamme de son Compass électrique. On connaît seulement le prix de la version de lancement First Edition, qui démarre à partir de 46 490 euros en électrique. Le SUV est éligible au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros selon le revenu fiscal de référence.

Jeep Compass électrique // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les premières livraisons sont prévues au cours de l’automne 2025. Ce nouvel arrivant sera produit en Europe, et plus précisément au sein de l’usine de Melfi, en Italie. A terme, cette dernière accueillera l’assemblage de huit modèles, dont la nouvelle DS N°8 que nous avions pu découvrir quelques mois plus tôt. Le Compass électrique rivalise également avec la Tesla Model Y ainsi que le Renault Scénic E-Tech, entre autres.