Voici la DS N°8, la voiture électrique française qui fait mieux que n’importe quelle Tesla en autonomie

Après une petite campagne de teasing, DS lève enfin officiellement le voile sur sa nouvelle voiture électrique. Elle prend le nom de DS N°8 et affiche des caractéristiques très intéressantes, avec une autonomie de 750 kilomètres, mais pas seulement.

DS N°8 // Source : DS

Si le groupe Stellantis est un peu dans le flou avec le départ surprise de Carlos Tavares, son PDG, il continue cependant à suivre sa feuille de route concernant le lancement de ses nouveautés. Et pour cause, la date butoir de 2035 à laquelle les autos thermiques seront interdites à la vente en Europe se rapproche à grands pas, et il n’est pas question de perdre du temps.

Une berline électrique haut de gamme

Si Peugeot, Fiat ou encore Citroën proposent déjà plusieurs modèles zéro-émission (à l’échappement) dans leur catalogue, d’autres marques du groupe sont encore un peu à la traîne. C’est par exemple le cas de DS, qui ne commercialise pour le moment que sa DS 3 E-Tense, que nous avions pu essayer. Certes, il se dit qu’elle prépare également une DS 4 électrique, mais rien n’a été concrètement dit pour le moment. Mais voilà qu’il y a quelques jours, la firme annonçant l’arrivée d’un tout nouveau modèle, totalement inédit.

DS N°8 // Source : DS

Ce dernier porte le nom de DS N°8, et voilà qu’il vient tout juste d’être officialisé à travers un communiqué publié par le constructeur. Il prend alors la forme d’un mix entre un SUV coupé et berline surélevée, à la silhouette particulièrement élancée. De plus, la garde au sol est assez basse, puisqu’elle est limitée à 15,5 centimètres. De quoi améliorer le dynamisme, mais également le Cx (coefficient de traînée), annoncé à seulement 0,24. C’est un peu moins bien que les 0,219 de la Tesla Model 3.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cela reste tout de même très bon, surtout que la DS N°8 est un peu plus massive que sa rivale, puisqu’elle mesure 4,82 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,58 mètre de haut. Néanmoins, le communiqué de la marque tricolore précise qu’un travail particulier a été réalisé sur la ligne de toit, qui se termine par un becquet conçu pour optimiser le flux d’air. La firme précise aussi que les soubassements sont intégralement plats pour la même raison. Le style vaut également le coup d’œil, alors que la berline est le premier modèle de la marque à avoir le droit à une calandre rétro-éclairée, un peu comme chez Skoda.

DS N°8 // Source : DS

Nous retrouvons également des feux à LED qui se rapprochent du reste de la gamme, de même que la silhouette globale. La voiture se chausse de jantes de 19 à 21 pouces, tandis qu’un choix de cinq couleurs de carrosserie sont proposées, dont trois inédites. Inspirée du concept DS Aero Sport Lounge, la nouvelle N°8 est le premier modèle de la marque à adopter une signature lumineuse verticale à l’arrière, en plus des feux horizontaux. Le tout donnant un aspect futuriste à cette poupe très épurée.

Un intérieur luxueux et technologique

Si le poste de conduite avait déjà été en partie dévoilé, et tout particulièrement la planche de bord, le constructeur nous en parle désormais bien plus en détail. Parmi les éléments les plus frappants à bord de cette nouvelle DS N°8, citons notamment le volant en X à quatre branches, qui apporte une touche d’originalité dans cet habitacle très luxueux. Il contraste également avec la planche de bord particulièrement rectiligne tout comme la console centrale qui offre deux ports USB-C.

DS N°8 // Source : DS

Il fait la part belle au confort, puisqu’il offre notamment un grand toit panoramique en verre capable de filtrer la lumière et la chaleur. Les passagers, qui bénéficient d’un empattement généreux de 2,90 mètres, ont également le droit à un système audio Focal Electra 3D à 14 haut-parleurs. De son côté, le conducteur, qui prend place dans un siège au design moderne et original, profite d’un grand écran tactile de 16 pouces intégrant le système d’infodivertissement DS IRIS System 2.0. Il est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Bonne nouvelle également, la voiture est équipée d’un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation GPS, et elle se dote aussi de la reconnaissance vocale étendue et de l’intelligence artificielle avec ChatGPT. Ce n’est pas tout, car la nouvelle DS N°8 s’offre également un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 12,25 pouces, qui s’anime lorsque les portes s’ouvrent. Il est complété par un affichage tête-haute projeté directement sur le pare-brise, tandis que la vision de nuit fait aussi partie de la dotation.

DS N°8 // Source : DS

Enfin, la berline électrique reprend une technologie que l’on retrouve également sur la Renault Mégane E-Tech ou encore le Scénic, entre autres. Il s’agit du rétroviseur intérieur caméra, qui améliore la vision à l’arrière. Pour finir, l’accent est également mis sur l’espace à bord et notamment les rangements, avec un grand coffre dont le volume est annoncé à 620 litres. C’est un peu moins bien que sur la Tesla Model 3, qui a quant à elle le droit à 682 litres lorsque la banquette est en place.

Jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie

Au total, pas moins de trois versions de la nouvelle DS N°8 seront disponibles dans le catalogue, dont deux en traction et une dotée d’une transmission intégrale. Reposant sur la plateforme STLA Medium du Peugeot E-3008, elle en reprend les grandes lignes.

DS N°8 // Source : DS

La première version affiche ainsi une puissance de 230 chevaux pour un couple de 345 Nm, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. Elle embarque une batterie de 74 kWh, ce qui donne une autonomie maximale de 572 kilomètres selon le cycle WLTP.

La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 27 minutes à une puissance maximale de 160 kW. Il suffit alors de 10 minutes pour récupérer environ 200 kilomètres. Ce qui est assez correct, mais cela aurait pu être mieux si la voiture avait opté pour une architecture 800 volts. En courant alternatif, la voiture se dote d’un chargeur embarqué de 11 kW, qui peut passer à 22 kW en option.

DS N°8 // Source : DS

Dans sa version propulsion Grande Autonomie, la DS N°8 revendique 245 chevaux et un couple identique, le 0 à 100 km/h demandant un dixième de moins. Enfin, la gamme est complétée par une variante AWD Grande Autonomie, qui délivre 350 chevaux et 511 Nm.

Dans cette configuration, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4 secondes, mais la vitesse est bridée à 190 km/h pour toutes les déclinaisons. Les deux versions long range partagent la même batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 97,2 kWh, qui permet d’atteindre une autonomie maximale de 750 kilomètres. À noter que les cellules sont produites en France par ACC dans l’usine de Douvrin, qui vient de lancer leur commercialisation. Le moteur électrique de la voiture est aussi fabriqué sur le territoire, à Tremery. Bonne nouvelle également, la berline a le droit à une pompe à chaleur livrée de série.

DS N°8 // Source : DS DS N°8 // Source : DS DS N°8 // Source : DS

Le freinage régénératif et la conduite à une pédale sont aussi de la partie, de même que le pré-conditionnement de la batterie et le Plug & Charge. Ce qui permet de recharger la voiture sans avoir besoin de s’authentifier. La N°8 s’offre pléthore d’aides à la conduite. Parmi elles, le DS Drive Assist 2.0, qui est en fait un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Citons également l’alerte d’attention du conducteur ou encore le dispositif permettant de ne pas confondre la pédale de frein et d’accélérateur.

Lancement l’an prochain

Pour l’heure, le prix de la nouvelle DS N°8 n’a pas été annoncé par le constructeur, mais il devrait cependant dépasser la barre des 50 000 euros.

DS N°8 // Source : DS

La N°8 sera lancée au second semestre 2025 en Europe. Elle rivalisera frontalement avec la Tesla Model 3 mais également la Volkswagen ID.7, ainsi que la BMW i5 et la Hyundai Ioniq 6, entre autres.