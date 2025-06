Sans en parler, Stellantis vient d’améliorer un point majeur de ses voitures électriques

En parallèle de ses 750 km d’autonomie, la DS N°8 inaugure une autre nouveauté dans le groupe Stellantis : à la manière de Tesla, ses mises à jour à distance deviennent bien plus étendues, capables de modifier des paramètres du moteur ou des aides à la conduite. De quoi se bonifier avec le temps.

DS N°8 // Source : DS Automobiles

La DS N°8 vient d’arriver sur le marché avec un chiffre choc : son autonomie de 750 km, dépassant bien des rivales plus établies. Notre essai a permis de se faire une première idée du nouveau carrosse d’Emmanuel Macron et d’en appendre plus à son sujet.

La nouvelle DS inaugure en effet (et dans la plus grande discrétion) une autre nouveauté dans le groupe Stellantis : une connectivité plus poussée, de quoi faire évoluer des éléments techniques via des mises à jour à distance. Une des idées les plus intéressantes des Tesla.

Une voiture qui évolue avec le temps

Si les précédentes Stellantis (qu’elles soient électriques, thermiques ou hybrides) étaient compatibles avec les mises à jour à distance, les possibilités étaient foncièrement limitées, se limitant aux écrans de la planche de bord.

Cette N°8 intègre une connectivité étendue, capable de toucher des fonctions bien plus complexes. Les responsables du projet ont ainsi évoqué pouvoir améliorer à distance les caractéristiques des moteurs, de la gestion de la batterie et des aides à la conduite.

Batteries de la DS N°8 // Source : DS

Ces mises à jour à distance ont été, parmi tant d’autres innovations contemporaines, démocratisées par Tesla. Dès la Model S, lancée en 2012, les voitures de la marque ne demandent qu’une connexion internet pour s’améliorer le temps d’une nuit.

Les propriétaires a ainsi pu découvrir, le matin, que la recharge avait été améliorée, que des nouvelles fonctionnalités avaient fait leur apparition ou que les aides à la conduite s’étaient développées (…ou restreintes, notamment en Europe).

Le logiciel, la nouvelle guerre dans l’automobile

Cette évolution, annoncée en catimini, est pourtant primordiale pour limiter l’obsolescence d’une voiture électrique, et assez révélatrice de la place que prend progressivement le software dans les véhicules actuels.

Le Graal actuel, c’est d’arriver au SDV – pour software-defined vehicle. L’idée, c’est de connecter intégralement la voiture, faisant primer le logiciel sur la mécanique. La centralisation des commandes, alimentées par un nombre réduit (voire unique) d’ordinateurs et de puces surpuissantes, permet de simplifier l’électronique et de pouvoir piloter à distance le moindre des innombrables éléments d’une voiture contemporaine.

Tesla Model S en mode FSD

Ce principe du SDV est globalement bien maîtrisé par les nouveaux acteurs de l’automobile (Tesla, mais aussi nombre de chinois, comme Leapmotor ou Nio)… et reste une épine dans le pied des marques historiques, qui découvrent des métiers totalement inconnus.

Hyundai semble y être parvenu avec ses utilitaires, à commencer par l’imminent PV5, et Renault s’est associé à Volvo et CMA CGM pour une gamme de fourgonnettes électriques « SDV » sous la marque Flexis, qui arriveront en 2026. Les Mégane et Scénic E-Tech peuvent d’ores et déjà améliorer la gestion de la batterie à distance.

L’architecture électronique du Rivian R2 arrivera sur la prochaine VW Golf électrique // Source : Rivian

D’autres n’hésitent pas à payer très cher pour rattraper leur retard. Le meilleur exemple reste le groupe Volkswagen, empêtré dans la débâcle de Cariad, sa société dédiée au logiciel. Volkswagen a ainsi déboursé 5 milliards de dollars pour bénéficier de l’architecture électronique de la start-up américaine Rivian, et 700 millions de dollars dans Xpeng, une marque chinoise vendue en France, pour développer une gamme de voitures électriques compétitive en Chine.

Stellantis ne semble pas être arrivé au cap du SDV pour sa DS N°8, mais le logiciel semble tout de même être un des axes de développement du groupe sous les projets « STLA SmartCockpit » et « STLA Brain ». La récente annonce de se tourner vers Android Automotive pour l’OS des écrans de leurs prochains modèles, comme Renault ou Volvo, montre que la valeur ajoutée dans l’automobile est en train de changer de mains.