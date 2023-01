Les Tesla sont de plus en plus sûres, malgré un Autopilot qui régresse en Europe

Les rapports trimestriels sur la sécurité des véhicules Tesla ont fait leur grand retour après une année sans aucune donnée publique. C'est notamment l'occasion d'apprendre que l'Autopilot est de plus en plus sûr, même si ce dernier n'utilise plus de radar.

L’Autopilot de Tesla est scruté de près par de nombreux analystes, notamment afin de déterminer si le système est réellement aussi sûr que ce que le constructeur annonce. Depuis le début de l’année 2022, il n’y avait plus de données mises à disposition par Tesla pour aller en ce sens, mais elles font leur grand retour en 2023. Avec un Autopilot qui se repose désormais uniquement sur des caméras, voyons ce que cela donne.

Un Autopilot toujours plus sûr, vraiment ?

La manière dont Tesla mettait à disposition ses données concernant l’Autopilot ont toujours fait débat. En effet, la firme texane se vante depuis de nombreuses années que son système d’assistances à la conduite permet de limiter drastiquement le nombre d’accidents sur les routes. Cependant, il est important de rappeler que l’Autopilot est principalement — voire quasi exclusivement — utilisé sur des voies rapides, là où les accidents sont d’ores et déjà moins fréquents que partout ailleurs.

Ainsi, lorsque Tesla affirme par exemple que lors du troisième trimestre 2022, un accident était enregistré tous les dix millions de kilomètres en Autopilot contre tous les 1 050 000 kilomètres pour la moyenne des véhicules aux États-Unis (soit environ dix fois plus fréquemment), cette statistique est à prendre avec des pincettes. Cela n’est pas aussi simple que : « l’Autopilot est dix fois plus sûr qu’un conducteur moyen ».

Les véhicules Tesla parcourent les routes américaines depuis moins de dix ans, alors que de nombreux véhicules d’autres marques sont bien plus anciens, et encore en fonctionnement. La comparaison est ainsi biaisée notamment à cause des normes de sécurité et des fonctions d’assistance à la conduite qui équipent la plupart des véhicules depuis une dizaine d’années.

Tesla fait bien entendu le choix de présenter ses données de la manière la plus intéressante pour la marque, et il y a fort à parier que la comparaison ne mettrait pas autant l’Autopilot en valeur s’il était comparé à un sous-ensemble de véhicules directement similaires en termes d’équipements.

Nous pouvons tout de même reconnaître une chose à Tesla: l’Autopilot semble s’améliorer d’année en année, avec une distance entre deux accidents qui ne fait que croître. Tout ceci alors même que le radar a été retiré, et que plus récemment les capteurs ultrasoniques ont disparu des véhicules de la marque. Ceci tend donc à prouver que le retrait de ces fonctionnalités n’a pas d’impact négatif, bien au contraire, sur la sécurité.

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les Tesla Model Y ou Model S sont parmi les véhicules les plus sûrs jamais testés, mais concernant l’Autopilot, des réserves sont toujours à émettre. Par exemple, 35 % des accidents imputés à l’Autopilot sont dû à un véhicule qui emboutit une Tesla par l’arrière : est-ce que ce chiffre serait plus bas si Tesla réglait son problème de freinage fantôme ? Rien n’est moins sûr comme le montre le récent accident.

