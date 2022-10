Autopilot : les nouvelles Tesla seront moins performantes (mais c’est pour votre bien)

Tesla réalise un changement majeur de son Autopilot. Après les radars, l'entreprise américaine supprime les capteurs à ultrasons. Une décision qui réduira (temporairement) les capacités de conduite autonome des nouvelles Model 3 et Model Y.

La conduite autonome de Tesla reposait auparavant sur des radars, des capteurs à ultrasons et des caméras. Les radars avaient déjà été supprimés par la firme américaine en mai 2021 aux États-Unis puis en avril 2022 en Europe. À partir du mois d’octobre 2022, toutes les nouvelles Model 3 et Model Y seront produites sans capteurs ultrasons comme on peut le lire dans le communiqué de presse de Tesla.

Les capteurs à ultrasons remplacés par des caméras

À la place, les Model 3 et Model Y nouvellement produites utiliseront exclusivement leurs caméras afin de s’orienter et d’activer les aides à la conduite (freinage d’urgence, conduite autonome, parking automatique, etc). C’est ce qu’on appelle Tesla Vision, l’Autopilot qui utilise uniquement les caméras. Mais du fait de la suppression des capteurs à ultrasons, la firme d’Elon Musk est obligée d’intégrer une nouvelle fonctionnalité, actuellement utilisée pour le FSD (full-self-driving) disponible en bêta aux États-Unis.

Il s’agit du « vision-based occupancy network » : c’est un positionnement spatial à haute-définition, avec une plus grande distance de vision et la capacité d’identifier et de différencier objets entre eux. Autrement dit, Tesla annonce que le retrait des capteurs à ultrason permet d’augmenter la capacité de conduite autonome de ses voitures électriques.

Avec des limitations temporaires

Mais ce n’est pas si simple que cela… en effet, l’entreprise texane indique que certaines fonctions vont être désactivées ou limitées temporairement. Il s’agit de Park Assist, Autopark, Summon et Smart Summon. La première permet d’activer des alertes visuelles et sonores en dessous de 8 km/h pour faciliter les manœuvres à basse vitesse. Le second permet à la voiture de se garer d’elle-même alors que les deux dernières permettent de faire sortir la voiture de sa place de stationnement depuis son smartphone.

Tesla précise que « dans un futur proche, une fois que ces fonctionnalités fonctionneront de manière aussi performante que sur les voitures actuelles, elles seront rétablies par une série de mises à jour logicielles à distance« . En d’autres termes, Tesla utilise sa flotte existante et les nouveaux véhicules pour réaliser un comparatif de performances (A/B testing).

Des voitures de plus en plus sûres ?

Pour rassurer ses clients, l’entreprise texane reprend l’exemple de la suppression des radars. Elle indique ainsi que les voitures sans radar, utilisant Tesla Vision ont un niveau de sécurité aussi bon, voire plus élevé, que les voitures Tesla utilisant encore leurs radars. Encore mieux, le freinage automatique d’urgence suite à la détection d’un piéton fonctionnerait mieux sans les radars !

Il convient toutefois d’apporter quelques nuances aux propos de Tesla. Rappelons, en effet, que les voitures de la marque qui n’utilisent plus les radars, mais se reposent exclusivement sur Tesla Vision, ont quelques limitations. La désactivation des radars réduit la vitesse maximale en conduite autonome à 140 km/h au lieu de 150 km/h. La distance minimale avec la voiture précédente sur la voie est quant à elle augmentée, à 2 (sur une échelle de 7) au lieu de 1 avec les radars.

Quelles sont les voitures concernées ?

Dans le détail, toutes les Model 3 et Model Y produites à partir d’otobre 2022 et destinées à l’Amérique du Nord, à l’Europe, au Moyen-Orient et à Taiwan ne seront plus équipées de capteurs à ultrasons. Les autres régions seront suivront dans quelques mois, avant que les Model S et Model X ne soient finalement produites sans ces capteurs.

Dans la pratique, les parechocs avant et arrière des voitures électriques de la marque seront bien plus simples à produire, puisque c’est ici que se « cachent » les 12 capteurs à ultrasons. Un accident devrait également être moins coûteux en cas de ramplacement de pare-choc.

À terme, on imagine que Tesla mettra à jour à distance ses voitures produites avant octobre 2022 afin de désactiver les capteurs à ultrasons, comme le constructeur a commencé à le faire avec les radars des plus anciens Tesla. En espérant que d’ici là, les « contraintes » du Tesla Vision ne soient plus à l’ordre du jour.

