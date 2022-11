Crash-test : Tesla met une raclée à ses adversaires avec la voiture la plus sûre au monde

L'organisme indépendant EuroNCAP dévoile les résultats de ses crash-test, et les modèles électriques s'en sortent une fois de plus très bien. C'est notamment le cas d'un véhicule en particulier, obtient un excellent score : la Tesla Model S. Mais ses concurrentes ne sont pas en reste, avec la Nio ET7, la Smart #1, la Hyundai Ioniq 6, la Tiyota bZ4X, la Nissan Ariya et la Subaru Solterra qui obtiennent toutes les cinq étoiles.

S’ils ne sont pas obligatoires pour mettre une voiture en circulation, les crash-tests EuroNCAP sont tout de même un passage quasiment indispensable et surtout un gage de confiance pour les clients lorsque la note obtenue est bonne. Réalisés par un organisme indépendant, ces derniers mettent à l’épreuve la plupart des dernières nouveautés du marché via une série de tests. À la fin, diverses notes sont alors attribuées selon plusieurs critères, comme la protection des passagers adultes et enfants, celle des usagers de la route vulnérable et l’efficacité des aides à la conduite.

Une Tesla Model S au sommet

Au total, pas moins de 16 voitures ont été testées par l’organisme au cours des dernières semaines, dont sept modèles 100 % électriques. Parmi eux, la nouvelle Tesla Model S en version 2022, qui obtient la note maximale de cinq étoiles, comme tous les autres véhicules testés, hormis la DS 9, qui se cantonne à quatre. Mais là où la berline électrique fait très fort, c’est qu’elle atteint la note globale la plus élevée parmi tous les véhicules testés dans le cadre du nouveau protocole de test, devenu plus sévère qu’auparavant.

Elle devient alors le véhicule le plus sûr jamais évalué par EuroNCAP selon ces nouveaux critères, devançant alors le Tesla Model Y ayant également obtenu de très bons scores.

Comme le précise le site de l’organisme européen, la Model S a atteint un score de 94 % en ce qui concerne la protection des occupants adultes, tandis que la note de protection des enfants est de 91 %, ce qui est également très bon. La protection des usagers de la route les plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes est de 85 %, tandis que la berline obtient la note de 98 % pour les aides à la conduite.

Un score qui devrait rassurer les clients, certains pouvant être refroidis par les récentes polémiques et accidents autour du système de conduite semi-autonome Autopilot, alors que Tesla est sous le coup d’une enquête pour tromperie. La firme est en effet accusée de faire croire que son dispositif permet une conduite 100 % autonome, or ce n’est pas encore le cas. Pour rappel, le système FSD (full self-driving) est pour l’heure encore en phase de bêta-test. Certains pensent même que Tesla pourrait tricher lors des crash-tests.

D’excellent scores pour les électriques

Globalement, tous les modèles électriques testés s’en sont très bien sortis. C’est notamment le cas de la Smart #1, qui obtient la note de 96 % pour la protection des adultes, tandis que la Hyundai Ioniq 6 atteint les 97 %. La très prometteuse Nio ET7 affiche aussi de très bons scores, avec 91 % en protection des adultes, 87 % pour les enfants et 95 % en ce qui concerne les aides à la conduite. La berline électrique pêche en revanche un peu du côté de la protection des usagers les plus vulnérables, avec une note de 73 % seulement. EuroNCAP a également mis à l’épreuve le nouveau Toyota bZ4X, dont la commercialisation avait dû être stoppée en raison d’un souci de roues qui se détachaient.

Ce dernier a finalement été résolu et le SUV électrique obtient même une très bonne note aux crash-tests, avec 88 % pour la protection des occupants adultes et 87 % pour les enfants. Si ça pêche encore un peu du côté des usagers vulnérables, le Japonais excelle en termes d’aides à la conduite (91 %).

Son cousin, le Subaru Solterra a également été testé et reçoit des notes identiques. Enfin, le Nissan Ariya est également passé sur le grill et obtient un score satisfaisant, avec 86 % pour la protection des adultes et 89 % pour les enfants, ce qui devrait rassurer les clients à la recherche d’un grand SUV familial. Si le score concernant les aides à la conduite est très bon (93 %), ce nouvel arrivant dans la gamme pêche un peu du côté de la protection des usagers vulnérables (74 %).

Nous avons hâte de voir les résultats du nouveau SUV électrique suédois, le Volvo EX90. En effet, le constructeur intégré au groupe chinois Gelly a énormément misé sur la sécurité passive et active pour sa nouvelle voiture électrique.

