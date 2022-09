Crash-tests : Tesla a-t-il triché en modifiant ses voitures pour obtenir une note plus élevée ?

Un hacker aurait trouvé un étonnant code dans le logiciel interne du Tesla Model Y, laissant penser que le constructeur aurait modifié ses véhicules pour qu'ils réussissent mieux les crash-tests.

En 2015, Volkswagen était épinglé pour avoir modifié le logiciel anti-pollution des voitures passant les homologations, afin de pouvoir les commercialiser avec des valeurs d’émissions largement inférieures à la réalité. Une affaire, connue sous le nom de Dieselgate, qui avait eu un fort retentissement, et qui n’a toujours pas été oublié, alors que plusieurs millions de véhicules étaient concernés. Mais sept ans plus tard, une autre affaire risque de faire aussi beaucoup parler d’elle. Non pas en raison d’émissions polluantes trafiquées, mais d’un problème de sécurité cette fois-ci.

Il y a quelques jours, l’organisme indépendant EuroNCAP chargé de réaliser les crash-tests sur les derniers modèles sortis dévoilait les résultats pour le Tesla Model Y. Sans surprise, celui-ci avait alors cartonné, obtenant le score maximal de cinq étoiles ainsi que la note globale la plus élevée parmi tous les véhicules testés selon le nouveau protocole, bien plus sévère. Avec ses 92 %, SUV électrique devient ainsi le modèle le plus sûr du marché, devançant le Lexus NX et le Subaru Outback ayant obtenu une note de 89 %.

Tesla just added ANCAP support in their code. This is in addition to already existing "I VISTA" (Chinese testing grounds), EuroNCAP and Korea NCAP

One wonders why do it (they also give testing houses one-off builds with the testing house in the name (with tweaked settings?) )

— green (@greentheonly) September 10, 2022