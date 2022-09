La Tesla Model Y est la nouvelle voiture la plus sure du marché

Avec pas moins de trois records dans trois catégories, le Tesla Model Y est sans doute le SUV le plus sûr du marché.

L’European New Car Assessment Program (Euro NCAP) est un organisme international indépendant basé à Bruxelles, en Belgique, créé en 1997. Il a pour fonction d’effectuer des essais de chocs afin de tester les capacités dans le domaine de la sécurité passive des véhicules.

Il s’agit aujourd’hui du juge de paix en matière de sécurité, et les bons résultats deviennent des éléments de communication importants pour les constructeurs. Une voiture sûre et sécuritaire est évidemment une voiture qui peut mieux se vendre.

La voiture la plus sûre, c’est elle

L’Euro NCAP nous livre aujourd’hui une nouvelle flopée d’étoiles avec la publication des résultats de plusieurs voitures électriques et électrifiées, dont celui de la Tesla Model Y, un modèle qui devrait rencontrer bientôt un joli succès avec un financement plutôt attrayant pouvant aller jusqu’à moins de 400 euros par mois et un rapport qualité/prix meilleur que la concurrence.

Et, bonne nouvelle pour Tesla, la Model Y récolte la note maximale de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Il a obtenu la note globale la plus élevée parmi tous les véhicules testés selon le nouveau protocole, plus strict, d’Euro NCAP, avec une note de 92 %, devant le Lexus NX et le Subaru Outback qui ont obtenu une note globale de 89 %.

Pour ces tests, l’Euro NCAP a utilisé une version de base, mais ces résultats sont aussi valables pour les modèles plus haut de gamme Grande Autonomie et Performance. Précisons également que le modèle testé bénéficie des dernières techniques de production et des derniers dispositifs de sécurité.

Un nouveau moulage du soubassement arrière pour une plus grande résistance aux chocs et qui contribue à préserver l’intégrité du compartiment ;

L’airbag central qui offre une protection supplémentaire en cas de chocs latéraux, notamment lorsqu’il y a deux occupants à l’avant. Cet airbag se déploie entre les sièges avant pour aider à prévenir les blessures à la tête causées par un choc entre les occupants. C’est une technologie qui se démocratise de plus en plus sur les modèles haut de gamme ;

Le freinage multi collisions gère automatiquement le système de freinage après une collision pour empêcher un second impact et le sur-accident ;

Le système de contrôle du conducteur anticollision qui détecte un conducteur distrait et adapte automatiquement la sensibilité du système d’avertissement de collision frontale pour le rendre plus réactif.

Le meilleur dans deux catégories

La Model Y a obtenu près de 97 % concernant la protection des adultes en cas de collision, ce qui est tout simplement la meilleure note parmi tous les véhicules testés pour le moment. Dans les autres domaines, la Tesla Model Y excelle également avec une notation de 87 % pour la protection des enfants à l’arrière, 82 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, et enfin 98 % concernant les systèmes d’aide à la conduite. Cette dernière note est évidemment la meilleure de tous les modèles testés là encore, trois points devant le Subaru Outback et le Nissan Qashqai.

La Model Y testée était équipée de la technologie Tesla Vision, un système de vision par caméra et de traitement par réseau neuronal qui est disponible de série sur tous les véhicules Tesla livrés en Amérique du Nord et en Europe. La particularité de ce système, c’est qu’il n’utilise pas de radar, mais uniquement les informations transmises par les caméras du véhicule.

Dans le même temps, Tesla apporte régulièrement des améliorations concernant ses systèmes d’aide à la conduite, tout en essayant de rester dans les clous avec la réglementation en vigueur. Dernièrement, la firme américaine a amélioré son système de freinage d’urgence dans certaines situations, notamment dans des scénarios de traversée de voie à une intersection et de marche arrière avec des usagers de la route vulnérables présents sur sa trajectoire.

Grâce à son système Autopilot, la Model Y bénéficie sans doute du système de conduite semi-autonomie le plus complet du marché. Sans surprise, le SUV a ainsi obtenu tous les points dans la catégorie « Système d’assistance au maintien dans la voie ».

L’Euro NCAP n’a d’ailleurs pas été le seul organisme de sécurité à bien noter la Model Y, cette distinction vient s’ajouter à la note de cinq étoiles attribuée par l’Australasian New Car Assessment Program (ANCAP), qui vient de dévoiler ses notes également. En plus d’être une bonne affaire en ce moment, il semblerait bien que la Model Y soit aussi le SUV le plus sûr du marché.

