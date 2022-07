Les BMW i4 et Cupra Born ont passé les tests EuroNCAP et l’allemande déçoit de manière surprenante

EuroNCAP dévoile sa nouvelle salve de crash-tests, dans laquelle figurent la BMW i4 et la Cupra Born. La BMW i4 déçoit avec seulement quatre étoiles sur cinq.

C’est un passage quasiment obligé pour toutes les nouvelles voitures arrivant sur le marché. Si le crash-test EuroNCAP n’est pas indispensable pour pouvoir mettre un véhicule en vente, constitue toutefois un argument rassurant pour les clients. Sous réserve bien sûr que la note obtenue soit bonne, ce qui n’est pas toujours le cas.

Dans sa nouvelle salve de tests, l’organisme indépendant a pu évaluer plusieurs modèles, dont les nouvelles BMW i4 et Cupra Born. Deux autos électriques très attendues, qui ont eu des résultats bien différents. Si l’une a en effet performé, l’autre est un peu plus décevante en revanche.

La Cupra Born cartonne !

Avec ses cinq étoiles, la Cupra Born a obtenu la note maximale lors de cette série de crash-tests. Un excellent score pour la compacte électrique, qui met notamment l’accent sur la protection des passagers adultes, avec une note de 93 %. Les enfants sont également très en sécurité à son bord, puisque l’auto obtient 89 % dans ce domaine, ce qui est évidemment très bon. Les usagers de la route les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes sont également bien protégés, l’espagnole obtenant un score de 73 %.

Bien équipée en termes d’aides à la conduite et d’équipements de sécurité active et passive, la Cupra Born obtient 80 % dans cette catégorie. Celle-ci est notamment équipée de série d’un système d’aide au maintien dans la voie, d’un régulateur de vitesse ainsi que du freinage automatique d’urgence.

Petite déception pour la BMW i4

En revanche, on s’attendait à mieux du côté de BMW. En effet, sa nouvelle i4 n’obtient que quatre étoiles aux crash-tests EuroNCAP. Si la berline affiche un score de 87 % en termes de protection des passagers adultes et 87 % pour les enfants, elle pâtit toutefois de quelques lacunes en termes d’aides à la conduite. En cause, un freinage automatique d’urgence manquant de fiabilité, ainsi qu’un système d’aide au maintien de voie encore perfectible également.

Si la berline électrique obtient donc un score de 64 % pour ses aides à la conduite, elle reste relativement sûre pour les piétons et cyclistes, avec la note de 71 %. Espérons que BMW réalise quelques améliorations logicielles afin que sa nouvelle venue dans la gamme arrive à atteindre les cinq étoiles au cours des prochains mois. C’est toujours mieux que le zéro pointé qu’avait obtenu la Renault Zoé version 2022 mais cela prouve à nouveau l’apport important en termes de sécurité qu’apportent les aides à la conduite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.