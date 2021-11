Subaru Solterra : encore un SUV pour une arrivée tardive sur le marché du 100 % électrique

Subaru se lance enfin dans le 100 % électrique. Ils ont repris la base de la Toyota bZ4X pour concevoir la Solterra !

Subaru a dévoilé aujourd’hui son premier véhicule entièrement électrique, un SUV appelé Solterra. Le Solterra est construit sur une plateforme développée en collaboration avec Toyota au cours des deux dernières années. Concrètement, il s’agit de la même plateforme utilisée par le premier véhicule électrique de Toyota, le bZ4X.

Encore un SUV

Après quelques teasings et apparitions, quelque chose d’habituel dans le monde de l’automobile, le Solterra a été dévoilé officiellement. Il sera lancé en deux versions, l’une à traction avant et l’autre à traction intégrale. Les deux versions du Solterra incluent une batterie de 71,4 kWh sous le plancher du véhicule. Le Solterra à traction intégrale pourra parcourir environ 460 kilomètres avec une seule charge, tandis que le modèle en traction avant vous permettra de parcourir environ 530 km. La puissance de charge est jusqu’à 6,6 kW en courant alternatif (AC) et 150 kW en courant continu (DC).

La version AWD plaira évidemment à ceux qui vont faire du tout-terrain. On retrouve deux moteurs de 80 kW qui alimentent les essieux avant et arrière de la version à quatre roues motrices, fournissant un total de 214 chevaux. Le FWD Solterra dispose d’un moteur synchrone AC de 150 kW qui fournit un total de 201 chevaux.

On retrouve la fonction maison X-MODE, qui s’active via un simple bouton : cette fonction agit sur la puissance de sortie du moteur, la transmission, le partage du couple de la traction intégrale et les freins. Cela augmente la consommation d’énergie mais cela vous permettra de passer le véhicule en mode tout-terrain pour certaines difficultés.

Les différences avec le tout nouveau Toyota BZ4X sont très minces. On retrouve une calandre hexagonale, une signature lumineuse et des jantes spécifiques à ce modèle. À l’arrière, les feux à LED reprennent la forme en « C » caractéristique des modèles de Subaru. Pareil à l’intérieur, on perd le volant Yoke pour un volant circulaire classique.

Ce modèle sera lancé mi-2022 en Europe, le premier lancement est prévu début 2022 au Japon.

