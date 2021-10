Toyota bZ4X officialisé : caractéristiques, autonomie, photos et date de sortie

Toyota vient de dévoiler son SUV bZ4X. La première voiture 100 % électrique de sa nouvelle marque beyond Zero (bZ).

Toyota et Subaru se préparent pour leurs premiers véhicules entièrement électriques nommés bZ4X et Solterra. Alors que nous avions vu pour la première fois le prototype Toyota bZ4X en avril, le groupe japonais n’avait pas révélé beaucoup d’informations sur les caractéristiques du prochain SUV. Cette fois-ci, nous avons beaucoup de détails.

Un SUV 100 % électrique

Le bZ4X est une voiture Toyota, mais c’est aussi le premier véhicule beyond Zero. « Beyond Zero » (comprendre « Aller au-delà de l’objectif zéro mission ») est une mission que s’est donnée Toyota avec pour objectif de commercialiser 55 modèles électrifiés toutes motorisations d’ici à 2025. Pour le moment, le premier des sept voitures entièrement électriques de la famille bZ, est le bZ4X.

Comme vous pouvez le voir, l’avant du véhicule prend forme d’un marteau, avec des phares très fins et des feux de position qui courent sur toute la largeur. Sa hauteur est relativement basse (85 mm de moins que le RAV4), on retrouve également des porte-à-faux (la distance de l’extrémité du véhicule à l’essieu) plus courts et 160 mm d’empattement de plus que le RAV4. Heureusement, la ligne de capot a également été réduite de 5 centimètres.

Ce SUV a été dévoilé dans des variantes FWD et AWD basées sur l’architecture évolutive dédiée e-TNGA. Ce SUV possède donc une batterie très fine située sous le sol qui fait partie du châssis, ce qui contribue à améliorer l’équilibre.

La version traction avant du bZ4X est propulsée par un moteur électrique de 150 kW (204 ch) développant 265 Nm de couple. Le bZ4X accélère de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. Quant au modèle à transmission intégrale, il offre une puissance maximale de 159,6 kW (217,5 ch) avec 336 Nm de couple. La vitesse de pointe est inchangée, tandis que l’accélération de 0 à 100 km/h passe à 7,7 secondes.

Du côté de l’autonomie, avec une batterie complètement chargée, l’autonomie devrait être supérieure à 450 km en cycle WLTP. Le bZ4X proposera également un toit recouvert de panneaux solaires pour compléter la recharge de la batterie pendant la conduite ou le stationnement. Ne vous attendez pas à charger entièrement votre voiture, « elle peut accumuler suffisamment d’énergie sur un an pour parcourir 1 800 km ». La batterie peut être chargée à 80 % en 30 minutes environ avec un système de charge rapide de 150 kW (CCS2).

À l’intérieur, nous avons un écran de sept pouces situé directement devant le conducteur, au-dessus du volant. Justement, vous avez certainement vu ce volant… Le volant traditionnel est remplacé par le One Motion Grip, qui évite de croiser les bras lors des virages. Il y a aussi un écran central pour l’infodivertissement, il est précisé que Apple CarPlay sera pris en charge. On retrouve également la technologie Toyota Safety Sense de dernière génération avec de nouveaux systèmes améliorés de sécurité active et d’aide à la conduite.

D’autre part, le bZ4X sera le premier modèle Toyota à proposer One Motion Grip, qui devrait être introduit en Europe plus tard. Ce système supprime la liaison mécanique entre le volant et les roues avant et ajuste l’angle des pneus en fonction de l’intention du conducteur. En prime, il laisse plus de place pour les jambes.

Enfin, ce SUV offre la possibilité de conduire avec une seule pédale, ce qui permet à la voiture d’accélérer et de freiner en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur, dans le but d’optimiser la régénération d’énergie lors du freinage. Dans le modèle à traction intégrale, vous pouvez opter pour la fonction Xmode, qui adapte la conduite en fonction du terrain.

Le bZ4X fera sa première apparition européenne le 2 décembre, les clients pourront ensuite réserver leur voiture en ligne au T1 2022. Notez que Toyota n’a pas encore précisé ses tarifs.