Toyota dévoile une voiture électrique ultra pratique, mais attention à ce détail

Toyota poursuit le développement de ses voitures électriques en Europe avec le bZ4X Touring, version rallongée et « break » du SUV déjà connu. Il en profite pour rafler le titre de la plus puissante et de la plus pratique des Toyota électriques… mais il faudra être patient.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Après plusieurs années à traîner des pieds, Toyota muscle sa gamme de voitures électriques, et même si son président reste sceptique sur cette motorisation.

Pour aller plus loin

Les voitures électriques sont-elles vraiment plus polluantes qu’une hybride ? Démêlons le vrai du faux après les propos du patron de Toyota

En témoigne l’offensive en Europe : après le restylage du bZ4X et de la présentation des C-HR+ et Urban Cruiser il y a quelques mois, Toyota présente via un communiqué de presse le bZ4X Touring, une version rallongée du bZ4X.

Une silhouette de break

À vrai dire, ce bZ4X Touring n’est qu’une semi-surprise : Subaru, qui collabore avec Toyota dans le domaine de la voiture électrique, a présenté au salon de New-York d’avril 2025 son Trailseeker, version rallongée de son Solterra, clone du bZ4X.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Le Toyota bZ4X Touring reprend donc la silhouette rallongée et typée « break baroudeur » du Subaru Trailseeker, tout en l’associant aux éléments de style Toyota : phares en boomerang à l’avant, projecteurs en étage inférieur, calandre pleine, etc.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Côté dimensions, ce bZ4X Touring mesure 4,83 m de long pour 1,67 m de haut, soit une augmentation respective de 14 et 2 cm par rapport au bZ4X « tout court ».

Un habitacle plus spacieux

Et si la planche de bord reprend celle du bZ4X restylé, avec un large écran de 14 pouces incluant un planificateur d’itinéraire couplé à un système de préconditionnement de la batterie, la principale nouveauté concerne le volume de coffre.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Proposant jusqu’à 600 litres, il augmente d’un tiers la capacité du bZ4X, tout en étant capable de tracter 1 500 kg et 70 kg sur le toit. La banquette est évidemment rabattable.

Des motorisations performantes, une arrivée lointaine

Côté technique, le Toyota bZ4X Touring reprend la plateforme du bZ4X, mais ne retient que la grande batterie de 74,7 kWh (brut). De quoi offrir jusqu’à 560 km d’autonomie selon le cycle WLTP, soit 13 km de moins que le bZ4X.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Cette batterie alimentera deux motorisations au choix :

un moteur avant de 224 ch (165 kW) ;

une version 4×4 avec un second moteur à l’arrière, portant la puissance à 380 ch.

Notons que cette version 4×4 devient la plus puissante des Toyota électriques, même si les performances ne sont pas annoncées. Le prix non plus, d’ailleurs, ce qui est assez logique : ce bZ4X Touring n’arrivera en concessions qu’au printemps 2026, soit dans un an.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Face à lui, on retrouvera d’autres grands SUV familiaux, comme les Peugeot E-5008, Mercedes-Benz EQE SUV, sans oublier le Tesla Model Y ou l’original mais très spacieux Volkswagen ID. Buzz.