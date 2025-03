Toyota améliore de fond en comble son rival électrique du Tesla Model Y : voici toutes les améliorations

Toyota vient de présenter une nouvelle version de son SUV 100 % électrique vendu en Europe, le bZ4X. Après un démarrage plus que compliqué, Toyota fourbit les armes de sa première voiture électrique et lui offre quelques améliorations non négligeables. Suffisant pour faire de l’ombre au Tesla Model Y ?

Toyota et la voiture électrique, ça a toujours été plus ou moins laborieux, du moins en Europe. En Chine, le constructeur commence à développer une gamme solide, tandis que sur le Vieux Continent, le lancement du bZ4X, il y a quelques années, a été pour le moins cataclysmique avec, comme cerise sur ce triste gâteau, des roues susceptibles de se détacher et qui ont dû occasionner un rappel d’ampleur.

Désormais, ces problèmes semblent bien loin pour Toyota, qui va même bientôt lancer son deuxième modèle électrique en Europe avec ce sympathique petit Urban Cruiser. Dans le même temps, Toyota va lancer à l’été 2025 une nouvelle version de son bZ4X, avec notamment une plus petite batterie permettant de faire encore baisser les prix.

Une nouvelle version d’entrée de gamme pour le Toyota bZ4X

Pour rappel, le bZ4X actuel est doté d’une batterie lithium-ion de 71,4 kWh lui octroyant 503 km d’autonomie en traction avec 204 ch, et 461 km d’autonomie en 4×4 avec 218 ch.

Cette nouvelle mouture se déclinera désormais en trois versions :

Batterie 57,7 kWh (brut) et mono-moteur de 167 ch

Batterie 73,1 kWh (brut) et mono-moteur de 224 ch

Batterie 73,1 kWh (brut) et deux moteurs pour une puissance cumulée de 343 ch et 4×4

Les autonomies n’ont pas encore été annoncées, Toyota indique juste que l’autonomie maximale sera de 573 km WLTP, sans doute pour la version mono-moteur de 224 ch avec de petites jantes et une finition sans trop d’équipements.

Comme vous l’aurez remarqué, les puissances ont globalement augmenté, et c’est notamment grâce à une optimisation du système de transmission électrique de Toyota, l’eAxles, plus compact, léger et efficient. Ce système utilise désormais des semi-conducteurs en carbure de silicium.

Toyota indique également que la capacité de remorquage du bZ4X à transmission intégrale est doublée, à 1 500 kg, tandis qu’un nouveau chargeur embarqué AC de 22 kW est également disponible. La puissance de charge maximale DC reste inchangée à 150 kW, ce qui reste globalement un peu limite quand les modèles concurrents flirtent, voire dépassent les 200 kW désormais, avec une architecture 400 volts.

Quelques nouveautés aussi bien visibles

Concernant les changements esthétiques, c’est très discret mais plutôt efficace. L’avant du véhicule adopte un style plus affiné, avec une aérodynamique améliorée.

L’habitacle a été entièrement repensé, intégrant une nouvelle console centrale pour une utilisation simplifiée du système numérique, ainsi qu’un tableau de bord modernisé avec un écran multimédia de 14 pouces de série.

Grâce aux ajustements apportés à la carrosserie et à la suspension, le bZ4X offre désormais un meilleur confort de conduite, avec une réduction des bruits et vibrations et un comportement routier optimisé.

Des éléments indispensables aujourd’hui aux voitures électriques arrivent

Bonne nouvelle, le Toyota bZ4X intègre désormais de série un système de pré-conditionnement de la batterie, permettant d’optimiser sa température avant la recharge pour améliorer l’efficacité de la charge. Cette fonction peut être activée manuellement ou automatiquement en fonction du trajet vers une borne de recharge rapide. De quoi sans doute gagner quelques précieuses minutes à la borne de recharge rapide.

Le système de navigation propose automatiquement un planificateur d’itinéraire et, bonne nouvelle, cette amélioration sera également déployée sur les modèles existants via une mise à jour à distance.

Les prix n’ont pas encore été annoncés pour le marché français, mais ils ne devraient pas être trop éloignés des 34 800 euros réclamés pour le bZ4X actuel dans sa finition Pure avec deux roues motrices. Rappelons qu’il ne faudra pas compter sur le bonus écologique pour ce modèle, le bZ4X étant fabriqué au sein de l’usine Motomachi au Japon, au côté de son cousin technique, le Subaru Solterra.

Petit plus également pour ce nouveau bZ4X, Toyota offre le Battery Care Program qui étend de deux années supplémentaires la garantie de la batterie jusqu’à 10 ans ou un million de kilomètres, sous réserve d’un contrôle annuel de l’état de la batterie.

Toyota assure qu’elle conservera au moins 70 % de sa capacité jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans d’âge.