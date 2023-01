Voitures électriques : Toyota rassure sur la durée de vie des batteries avec cette garantie hors norme

Si Toyota montre une certaine défiance vis à vis de la voiture électrique, elle vient toutefois de lancer son premier modèle, le bZ4X. Et la firme veut vous convaincre de l'acheter, en promettant monts et merveilles en ce qui concerne la batterie avec une garantie de 10 ans et 1 million de kilomètres. Mais attention à bien lire les petites lignes.

Aujourd’hui, tous les constructeurs travaillent activement à l’électrification de leur gamme, en vue de l’échéance de 2035 décrétée par l’Union Européenne. Tous ? Pas vraiment. Car une marque est encore fermement opposée au tout-électrique, et elle aime à le faire savoir. Il s’agit de Toyota, qui n’a jamais vraiment cru en cette motorisation, alors que son patron Akio Toyoda déclarait il y a peu que « l’électrique n’est pas la solution à tout« .

Rassurer avant tout

En effet, pour la marque nipponne, l’hybride serait déjà bien assez propre. Ce qui n’est pas vraiment de l’avis de l’Europe, qui souhaiterait que cette motorisation disparaisse. Alors pour rester dans la course, Toyota n’a d’autre choix que de se mettre dans le rang. C’est ainsi qu’est né le bZ4X, premier modèle électrique du constructeur, dévoilé en 2021.

Si celui-ci a connu des débuts difficiles, avec de graves problèmes de roues qui se décrochaient et d’airbags défecteux, qui ont finalement été résolus, tout semble rouler pour le SUV électrique. Lancé en France l’an dernier, celui-ci a terminé finaliste de l’élection de la Voiture de l’Année 2023, remportée par le Jeep Avenger. Désormais, ce cousin du Subaru Solterra va devoir convaincre les clients de le choisir, sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Pour cela, Toyota joue la carte de la sérénité. Alors que l’autonomie reste encore un gros frein à l’achat d’une voiture électrique, la marque souhaite rassurer les clients sur la durée de vie de la batterie, et surtout son usure. Car comme pour les smartphones, un accumulateur de voiture s’use au gré du temps et des recharges, notamment à des puissances élevées. Ainsi, au bout de quelques années, la capacité maximale baisse, ce qui impacte alors l’autonomie.

Ainsi, Toyota annonce dans la brochure pour son bZ4X que la batterie de ce dernier continuera de fonctionner à 90 % de ses performances d’origine, après 10 ans ou 240 000 kilomètres. Néanmoins, en regardant les petits caractères en bas de la page, on remarque que le constructeur précise que » la garantie effective couvre une rétention de la capacité de la batterie de 70 % après 8 ans d’utilisation ou 160 000 km« . C’est légèrement différent et nettement moins optimiste.

Jusqu’à 1 millions de kilomètres

Néanmoins, c’est bien plus que la plupart des autres marques. Comme le détaille un article de l’Argus, la majorité des voitures électriques du marché sont couvertes pour un usage sur 160 000 kilomètres et pour une durée de 8 ans. Quelques exceptions tout de même chez Mercedes, avec une EQS garantie dix ans et jusqu’à 250 000 kilomètres, tandis que la batterie du Lexus UX 300e est couverte sur 10 ans et un million de kilomètres.

Une promesse également faite par Toyota pour son bZ4X, comme l’évoque le compte TheEVuniverse sur Twitter. Une couverture uniquement valable pour les clients venant faire entretenir leur voiture dans le réseau de la marque de manière annuelle. Et comme le précise le communiqué de la marque annonçant la révélation du SUV électrique, la France est également bien concernée par cette offre (10 ans et un million de kilomètres). Mais attention, car pour en profiter, il faudra opter pour le programme d’extension de garantie de la batterie.

Un choix qui impliquera également de faire un bilan de santé annuel dans un garage de la marque afin de profiter de cet avantage. Ainsi, Toyota souhaite prouver à ses clients qu’ils peuvent avoir confiance. Espérons que cela sera suffisant, après les déboires du SUV à ses débuts.

Pour rappel, le Toyota bZ4X se décline en deux versions à deux ou quatre roues motrices avec une batterie lithium-ion d’une capacité de 71,4 kWh. Ainsi, l’autonomie oscille entre 461 et 513 kilomètres WLTP selon la variante choisie, pour une puissance comprise entre 204 et 218 chevaux. Capable d’encaisser jusqu’à 150 kW en courant continu sur une borne rapide, le SUV électrique peut alors passer de 10 à 80 % en 30 minutes. Déjà disponible à la commande, le rival des Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6 est affiché à partir de 46 900 euros. Il est ainsi toujours éligible au bonus écologique de 5 000 euros.

En décembre dernier, la marque a également levé le voile sur un pick-up électrique ainsi qu’une compacte baptisée bZ3. Destinée à la Chine, elle devrait arriver un peu plus tard en Europe afin de rivaliser notamment avec la Tesla Model 3.

