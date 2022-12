Ça y est, Toyota a compris et se lance enfin dans le 100 % électrique avec un nouveau pick-up

Toyota profite des célébrations de son 60ème anniversaire pour lever le voile sur un le Hilux Revo BEV, un concept de pick-up 100 % électrique. Si celui-ci est destiné à la Thaïlande, il pourrait tout à fait être commercialisé en Europe un peu plus tard.

Joyeux anniversaire Toyota ! Fondée en octobre 1962 par Kiichiro Toyoda, la marque japonaise, qui a débuté son activité en tant qu’usine de textile fête ses 60 ans. En 1998, la firme devient alors le premier constructeur automobile nippon en Europe et devient en 2008 leader des ventes dans le monde. Aujourd’hui, Toyota est présente dans le monde entier et développer désormais sa gamme électrique, avec le lancement notamment du bZ4X et l’officialisation de sa berline bZ3.

Un inédit pick-up électrique

Si la firme japonaise n’a jamais trop cru en l’électrique, lui préférant l’hybride, elle commence tout doucement à changer d’avis, sans doute poussée par les normes environnementales. La gamme électrique devrait alors continuer à s’étoffer, alors que Toyota prévoit de lancer en Europe de nombreux véhicules, donc une compacte, un crossover de segment C annoncé par le concept bZ Compact SUV, une berline moyenne ainsi qu’une fourgonnette et un grand SUV.

Mais le constructeur veut aussi développer le segment des utilitaires électriques, de plus en plus concurrentiel. C’est justement dans cette optique qu’il vient de dévoiler un inédit concept, connu sous le nom de Hilux Revo BEV. Une appellation plutôt évocatrice, pour faire référence au pick-up qui n’est autre qu’une version électrique du Hilux commercialisé depuis huit générations, dont la dernière date de 2015.

Les premières images publiées par Toyota issues de la conférence donnée par son président Akio Toyoda montre le pick-up dans son intégralité. Très proche d’un modèle de série, celui-ci affiche une face avant assez différente du Hilux standard. Nous découvrons en effet une inédite calandre pleine, entourée d’optiques similaires au pick-up thermique. Le profil est également sensiblement le même.

Les dimensions devraient être similaires, alors que le modèle standard mesure 5,08 mètres de long pour 1,86 mètre de large et 1,81 mètre de haut. Rien n’a été dit sur la charge utile et la surface de chargement, qui sont respectivement de 1 035 kilos et de 3,65 m2 sur la version thermique dans sa version à cabine simple. Nul doute que ces données devraient être proches sur le pick-up électrique.

Aussi en Europe ?

Toyota n’a pas donné la moindre information sur la fiche technique de son pick-up électrique, qui n’est pour l’heure qu’au stade de concept. Uniquement destiné à la Thaïlande pour l’instant, celui-ci pourrait toutefois faire la route jusqu’en Europe si la marque y voit un certain potentiel.

De nombreuses autres marques y croient déjà, alors que le marché des pick-up électriques est en forte croissance depuis quelques années. La concurrence y est de plus en plus rude, entre les Ford F-150 Lightning, Rivian R1T et autres Tesla Cybertruck. Chez nous, le Hilux thermique est toujours commercialisé, et une version électrique serait tout à fait pertinente, alors que l’Europe veut interdire la vente de voitures à combustion interne neuves d’ici à 2035.

Collaborant avec le géant chinois des batteries BYD pour la conception de sa bZ3, Toyota pourrait également faire appel à la firme pour son pick-up. Ce dernier pourrait reprendre les accumulateurs conçus par sa filiale Fudi, qui se déclinent en versions 49,92 et 65,28 kWh sur la berline. Ou des batteries plus imposantes, comme celle de 86 kWh que l’on trouve sur le SUV BYD Tang vendu en Europe.

Pour l’heure, aucune date de lancement du modèle de série n’a été annoncé pour la Thaïlande. S’il venait à arriver chez nous, le pick-up devrait sans doute subir quelques modifications, notamment afin de répondre aux normes de sécurité plus strictes chez nous que dans certains pays asiatiques. Il ne reste désormais plus qu’à connaître ses spécificités techniques ainsi que son tarif…

