Ca y est, Toyota croit en l’électrique avec cette voiture compacte et moderne

Pour le coup d'envoi du Salon de l'auto de Los Angeles 2022, Toyota a dévoilé le bZ Compact SUV Concept. Le petit frère des bZ4X et bZ3 qui pourrait préfigurer une future bZ2X. Regardons ça de plus près.

Toyota a dévoilé la nouvelle Prius, la cinquième génération. Ce n’est pas une voiture 100 % électrique. C’est plutôt logique, car le fabricant japonais range ses BEV sous la marque bZ (pour Beyond Zero). Dans la gamme bZ, on connaît actuellement la bZ4X (un SUV), que l’on a déjà essayé, et le bZ3 (une berline) qui arrive. Voici un concept-car qui pourrait préfigurer une future Toyota bZ2X.

Toyota a pris du retard

Contrairement à l’hybride, Toyota n’est pas franchement le constructeur le plus avancé en termes de modèles 100 % électriques. Pourquoi ? Parce que le constructeur japonais a longtemps préféré développer des motorisations hybrides, plus légitimes à ses yeux que l’électrique.

Mais l’évolution des législations un peu partout dans le monde contraint Toyota a changer son fusil d’épaule.

Le Beyond Zero dans une nouvelle formule plus sportive

Toyota accélère et présente un nouveau concept : le Toyota bZ Compact SUV Concept.

Le concept de voiture électrique est construit ici autour de la philosophie Beyond Zero de Toyota et d’une approche de conception Clean-Vital, ce qui signifie essentiellement qu’il est construit avec zéro émission d’échappement, des matériaux durables et une fabrication respectueuse de l’environnement.

Autour de ces philosophies, voici une nouvelle voiture sous la forme d’un concept de SUV.

Le bZ Compact SUV est une interprétation plus sportive que la bZ4X. On se retrouve avec des passages de roue bombés (ailes proéminentes) avec des roues de 21 pouces et des pneus Bridgestone Potenza Sport. Ces roues sont poussées vers les extrémités de la longueur pour obtenir un empattement élevé, et évasées vers l’extérieur pour une meilleure tenue de route.

Les nouveaux phares de style Hammerhead de Toyota sont présents, avec une barre LED lumineuse pleine largeur. À l’arrière, la ligne de toit semblable à celle d’un coupé se transforme en un hayon presque plat doté de doubles spoilers à ailettes. Les feux à l’arrière nous font penser à la Mustang Mach-E.

À l’intérieur, concept oblige, Toyota a installé une paire d’écrans OLED flexibles. Il y a aussi une petite console centrale flottante qui abrite le levier de vitesses électronique et une paire de chargeurs sans fil.

Pour le côté tech, Toyota évoque l’assistant IA, Yui, plutôt que les écrans. Selon eux, c’est la véritable pièce maîtresse de la philosophie technologique du bZ. Déjà vu en 2017 et 2019, il s’agit de la troisième apparition de Yui.

Ici, il est représenté par un orbe bleu pulsé sur la colonne de direction entre le groupe d’instruments numériques et le joug de direction. Il répondra ainsi aux commandes vocales avec des signaux audio et lumineux.

Une arrivée commerciale en 2025 ?

Entre ce concept est un véhicule de production, vous vous doutez que beaucoup d’éléments vont évoluer. En tout cas, Toyota expose sa vision avec ce nouveau concept. Les rumeurs parlent d’une arrivée d’une éventuelle Toyota bZ2X pour 2025, afin de venir remplacer la Toyota Yaris Cross thermique ou la Toyota C-HR.

