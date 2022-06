Rivian R1T : design, confort, technologies… on est montés à bord du rival du Tesla Cybertruck

Rivian est annoncé depuis ses débuts comme le Tesla des pick-ups. Prévu depuis un moment pour 2022 en Europe, le premier modèle commence tout juste à être distribué aux USA. Après certains déboires, l’ensemble du programme est retardé, mais toujours bien là. Nous avons pu en approcher un exemplaire lors du fameux Festival of Speed de Goodwood en Angleterre.

Sur le green de Goodwood, un petit parfum d’Amérique, version 21 siècle bien entamé, s’est invité auprès des milliers de voitures historiques, de courses et autres supercars et prototypes qui ravissent les 50 000 spectateurs quotidiens du Festival of Speed. Avec ses 5,51 m de long et sa silhouette de pick-up traditionnel revisitée, le Rivian R1T ne passe pas inaperçu dans les rangées de voitures en démo lors de cette incroyable fête de l’automobile sous toutes ses formes, y compris les plus modernes, donc.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Massif et pourtant harmonieux, il ne dégage pas une once d’agressivité avec son avant au regard doux avec ses petits feux en forme de pilules verticales abritant 4 éléments de projecteurs LEDs et sa large barre de LEDs horizontale. Dans sa livrée verte presque militaire, soulignée des jantes 20 pouces, pneus tout-terrain et élargisseurs d’ailes noir mat et des étriers de freins XXL jaune pétant, il a fière allure et attire la curiosité des passionnés.

“Je t’assure, c’est une très belle auto”, insiste un Britannique visiblement enthousiaste auprès de son interlocuteur téléphonique auquel il fait une description dithyrambique du Rivian. On retrouve naturellement le « coffre » si typique qui le traverse de part en part derrière les portes arrière, son immense plateau de transport (1,37 m de longueur) et un arrière barré lui aussi d’une large bande de LEDs. Les rangements ne manquent pas avec le grand frunk (coffre sous le capot avant).

Intérieur classique au possible

Pénétrant dans l’habitacle, on est surpris de ne pas devoir escalader les marchepieds tant la hauteur est raisonnable. La largeur de la cabine est aussi dans des normes finalement proches de ce que l’on connaît sur nos plus gros véhicules (largeur totale : 2,08 m quand même, rétroviseurs rabattus). Avec son gros écran d’instrumentation (12,3 pouces) et son très gros écran d’info divertissement (15,6 pouces) tous les deux horizontaux, la planche de bord est somme toute assez classique, avec une qualité de présentation très correcte et un style sobre assumé.

Du bois, des aérateurs étirés sur la largeur, très peu de boutons, des commandes tactiles servies par un écran rapide : l’ergonomie semble simple et bien pensée. Différents réglages de conduite sont proposés, pour la suspension, la hauteur de caisse, la répartition de l’énergie, le franchissement en off-road ou encore, la traction d’une remorque. Un immense rangement sépare les sièges avant, qui sont particulièrement stylés. La banquette arrière surélevée offre quant à elle un espace très correct pour 3 personnes.

Déjà disponible aux États-Unis

Vendu aux USA à partir de 67 000 $ (63 500 € avant taxes) et 85 000 $ (80 500 € avant taxes) en version haut de gamme limitée Launch Edition présentée ici, il est rejoint aussi par un dérivé SUV, le R1S. L’autonomie peut atteindre jusqu’à 640 km (avec une batterie d’une capacité de 180 kWh) et, en version 4 roues motrices et 4 moteurs, le pick-up Rivian est capable d’accélérer comme une supersportive, de 0 à 100 km/h en tout juste 3 secondes.

Côté équipement, tout est possible, y compris de choisir la cuisine de camp optionnelle… La conduite semi-autonome (de niveau 2) est aussi au programme, grâce aux 11 caméras, 5 radars, 12 capteurs de proximité. De quoi assurer des voyages au long cours, sur le bitume comme au bout des pistes les plus délicates.

On l’attend avec impatience en Europe, mais la marque n’a pas annoncé de date précise pour sa disponibilité sur le vieux continent. On imagine que la situation financière délicate de Rivian ne doit pas jouer en la faveur d’une sortie européenne immédiate.

