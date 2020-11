Pick-up électrique R1T : Rivian baisse son prix pour mieux concurrencer Tesla

Le constructeur américain Rivian a révélé en détail les prix et dates de sortie de son pick-up électrique R1T. Celui qui devait initialement débuter à 69 000 dollars voit son tarif chuter à 67 500 dollars, avec la configuration de batterie intermédiaire. Une autre finition encore moins onéreuse devrait aussi voir le jour.

Rivian avait fait sensation en novembre 2018 après avoir levé le voile sur deux véhicules électriques aux grandes ambitions : le pick-up R1T et le SUV R1S, tous deux voués à concurrencer les véhicules de Tesla. À l’époque, le fabricant américain tablait sur des grilles tarifaires onéreuses, oscillant entre 69 000 dollars (environ 58 000 euros HT) pour la version de base et autour de 100 000 dollars (environ 85 000 euros HT) pour les configurations les plus avancées.

Adaptation tarifaire

Sauf que Tesla a entretemps introduit son fameux pick-up dont les prix agressifs fixés pour l’entrée et le milieu de gamme ont forcé Rivian à changer ses plans. C’est pourquoi l’entreprise a revu à la baisse les tarifs de son véhicule R1T, rapporte le site spécialisé Electrek, qui détaille les finitions, équipements et prix de chaque version proposée.

Au total, trois variantes composent l’offre : la Launch Edition, l’Adventure et l’Explore. Pour chacune d’elle, plusieurs configurations de batteries seront proposées, affirmait le constructeur il y a deux ans : 105 kWh, 135 kWh et 180 kWh, pour une autonomie respective de 370, 482 et 643 kilomètres. Aujourd’hui, seule la version intermédiaire semble concernée par les annonces. Voici ses prix et dates de sortie.

Modèle Launch Edition Adventure Explore Prix 75 000 $ 75 000 $ 67 500 $ Sortie Juin 2021 Janvier 2022 Janvier 2022

Avec un tarif débutant à 67 500 dollars (environ 57 000 euros HT), force est de constater que Rivian a changé son fusil d’épaule en abaissant le coût final de son véhicule. Car cette déclinaison intermédiaire accueillera à ses côtés une version de base forcément plus abordable, qui pourrait considérablement s’éloigner des 69 000 dollars minimum annoncés il y a deux ans.

Concernant les différentes finitions, la Lauch Edition se distingue par un coloris vert spécial, des badges intérieurs éponymes ainsi que des roues tout-terrain de 20 pouces ou des roues sportives de 22 pouces au choix, sans frais. La variante Adventure profite de sièges en cuir végan chauffants, du bois de frêne ou encore un système audio immersif Rivian Elevation 360° avec haut-parleur Bluetooth amovible.

Quid du SUV R1S ?

L’Explore, la moins chère des trois, propose des finitions noir mat dans tout l’habitacle, un son immersif classique et aussi des sièges chauffants. À noter que l’ensemble des éléments présentés dans cet article vaut également pour le SUV R1S, dont les prix et la date de sortie diffèrent légèrement (voir le tableau ci-dessous). En revanche, les finitions restent inchangées par rapport à son cousin R1T.

Modèle Launch Edition Adventure Explore Prix 77 500 $ 77 500 $ 70 000 $ Sortie Août 2021 Janvier 2022 Janvier 2022

Plus globalement, la R1T en version intermédiaire vient directement concurrencer le Cybertruck Dual Motor au regard de son autonomie de 482 kilomètres. Mais celui-ci demeure encore bien plus dispendieux — à hauteur de 18 500 dollars. Il sera intéressant d’observer le positionnement tarifaire de l’entrée de gamme qui aura fort à faire pour mettre des bâtons dans les roues du groupe californien.