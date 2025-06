Motorola Razr 60 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 6 : quel est le meilleur smartphone pliant à clapet ?

Le marché des smartphones pliants est plus vivace que jamais. Et, si Samsung reste leader du marché, de nombreuses références viennent réduire l’écart. Comment se débrouille le récent Motorola Razr 60 Ultra face au statutaire Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

À mi-chemin entre produit high-tech et accessoire de mode, les smartphones façon « clamshell », à clapet, portent le marché des pliants. Le best-seller, vous le connaissez, c’est évidemment le Samsung Galaxy Z Flip 6. Noté de justesse 8/10 par notre équipe, il se trouve aujourd’hui confronté à un challenger de poids, le Motorola Razr 60 Ultra, noté 8/10 également. Quel est le meilleur smartphone disponible ? Notre comparatif.

Les fiches techniques des Motorola Razr 60 Ultra et Samsung Galaxy Z Flip 6

Modèle Motorola Razr 60 Ultra Samsung Galaxy Z Flip 6 Dimensions 73,99 mm x 171,48 mm x 7,29 mm 71,9 mm x 165,1 mm x 6,9 mm Interface constructeur My UX One UI Taille de l’écran 7,0 pouces 6,7, 3,4 pouces Définition 2992 x 1224 pixels 2640 x 1080 pixels Densité de pixels 464 ppp N/C Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 512 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo N/C 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes latéral latéral Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh 4000 mAh Poids 199 g 187 g Couleurs Rouge, Vert, Rose, Marron Bleu, Vert, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux pliants très similaires

Les deux concurrents du jour se partagent un même format à clapet, qui a su trouver son public depuis quelques années. Le Motorola Razr 60 Ultra est néanmoins un peu plus volumineux, et plus lourd, que son rival. Cela est notamment dû à un écran plus généreux, atteignant les 7 pouces.

Un écran plus généreux également à l’avant. On le remarque vite : celui-ci occupe presque toute la surface et s’étale sur 4″, contre 3,4″ pour le Galaxy Z Flip 6. Ils font partie des seules références se pliant de cette façon dans notre guide d’achat des meilleurs smartphones pliables.

Entre les deux, la proposition de Motorola paraît légèrement plus premium, avec plus de variétés dans les finitions et les coloris. En revanche, Samsung semble prendre la durabilité un peu plus au sérieux que son concurrent avec un contour en aluminium renforcé. Néanmoins, les deux profitent d’une certification IP48, garantissant un minimum de résistance à la poussière et même à l’immersion accidentelle dans de l’eau douce.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Motorola se surpasse sur l’écran

Les écrans du Razr 60 Ultra ne sont pas seulement plus grands. Ils sont aussi mieux définis, et plus fluides, grâce à une résolution de 464 ppp à l’intérieur, et 417 ppp à l’extérieur, le tout sur une fréquence de balayage de 165 Hz. Chez Samsung, on plafonne à 426 ppp et à 120 Hz. Rien de dramatique, en soi.

Cependant, là où Motorola prend l’ascendant, c’est bien dans la colorimétrie. Même avec les réglages par défaut, les dalles du Razr 60 Ultra propose des couleurs extrêmement fidèles et généreuses, là où Samsung tape souvent à côté en débit de couleurs très saturées.

Samsung garde cependant la palme en luminosité, avec 2600 nits contre 2400 nits pour son concurrent. Entre nous : rien de fondamentalement remarquable en situation.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Samsung en avance sur l’IA et les mises à jour

Les deux smartphones tournent à présent sous Android 15, mais proposent deux expériences assez différentes en raison de leur surcouche respective. One UI 7 est un OS très enrichi, et surtout par les nombreuses fonctionnalités IA de Galaxy AI – parmi les meilleures du marché.

Motorola, lui, vise quelque chose de plus simple avec une interface proche d’Android Stock, sans fioritures. On trouve évidemment des fonctionnalités IA, mais plus élémentaires (quoi que fonctionnelles).

Cela dit, le plus grand écran de façade du Razr 60 Ultra lui permet de l’utiliser comme l’écran principal. C’est-à-dire que toutes les fonctionnalités du smartphone sont accessibles sans même avoir à ouvrir le clapet ! Un avantage de taille face au Z Flip 6, dont l’écran avant ne sert que de raccourcis pour certaines fonctions, ou simplement pour consulter ses notifications. On notera toutefois qu’une application (officielle) de Samsung permet d’outrepasser ses limites et de lancer n’importe quelle application sur l’écran de façade du Z Flip 6. La balle est donc au centre.

En revanche, en matière de politique de mises à jour, on ne surprendra personne en écrivant que Samsung reste largement devant. Le fabricant mettra à jour son Z Flip 6 pendant encore six ans (sept années en tout), contre trois seulement pour le Razr 60 Ultra (+ un an de correctifs de sécurité).

Tyrant’s Blessing via Good Lock // Source : ElR – Frandroid

Le Galaxy Z Flip 6 battu à plates coutures par le Moto en performances

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est un smartphone de 2024. Logiquement, le plus récent Motorola Razr 60 Ultra embarque une puce de dernière génération. C’était écrit : la Snapdragon 8 Elite détruit la Snapdragon 8 Gen 3.

C’est incontestable, le Motorola Edge 60 Ultra est bien plus performant que son concurrent, et ce sur tous les scénarios d’usage. Très à l’aise en jeu (même si le format du smartphone n’invite pas forcément à la pratique), le Moto chauffe également moins que son concurrent. Même si le thermal throttling, cette réduction des performances indexée sur la chaleur de la puce, est présent, le Motorola Razr 60 Ultra reste une bête de course.

Deux très bons photophones

Samsung n’a rien changé de sa formule photo sur le Z Flip 6, et le Motorola Razr 60 Ultra ne sait pas sur quel pied danser. Après avoir troqué l’ultra grand-angle pour un téléobjectif l’année dernière, le fabricant rétropédale et revient sur un ultra grand-angle… mais de 50 mégapixels, cette fois. Ce sont d’excellents smartphones pour la photo malgré quelques défauts à noter.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Selfie : 10 Mpx, ƒ/2.2.

Motorola Razr 60 Ultra

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Les deux smartphones produisent de superbes images grâce à un bon capteur principal, très bien défini et à l’ouverture suffisante pour garantir un niveau de bruit minimum en toute circonstance. Des deux, Samsung semble offrir les couleurs les plus spectaculaires – une marque de fabrique du constructeur. Mais Motorola a des arguments à défendre, avec des contrastes prononcés et une belle gestion des hautes dynamiques. En clair, deux bons photophones.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Avec son ultra grand-angle, le Motorola fait la leçon au Samsung. Ce n’est pas sorcier : son capteur est tout simplement bien meilleur. Proposant une résolution quatre fois supérieure à l’ultra grand-angle du Z Flip 6, ce dernier ne peut tout simplement pas rivaliser – même si les images restent de très bonne facture.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Aucun des deux smartphones ne propose de téléobjectif. Mais, grâce à leur capteur principal de 50 mégapixels, ils peuvent opérer un zoom numérique qui fait le job, pourvu qu’on ne dépasse pas un grossissement de 4x. Forcément, les performances du capteurs se retrouvent vite amoindries en basse lumière.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : ElR – Frandroid

Un Galaxy laissé sur la touche en autonomie

Le Motorola embarque une batterie un peu plus conséquente que son concurrent, de 4700 mAh contre 4000 mAh. Pourtant, c’est un véritable fossé qui sépare les deux smartphones en matière d’autonomie. D’après les résultats des tests automatisés de GSM Arena, la batterie du Razr 60 Ultra tient 15h10 en usage varié, contre seulement 10h35 pour le Samsung Galaxy Z Flip 6. Une déculottée.

On pourra encore améliorer le bilan en utilisant le plus souvent possible l’écran de façade, de plus petite taille, et donc moins consommateur d’énergie. Malin !

Côté recharge, Motorola conserve d’ailleurs sa couronne. Rechargeable à 68 W, contre 25 W seulement pour le Samsung, il reprend des couleurs en 45 minutes seulement, contre plus de 1h30 sur le Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Motorola Razr 60 Ultra ou Samsung Galaxy Z Flip 6 : lequel choisir ?

Si vous pensiez le débat plié d’avance avant la lecture de cet article, vos certitudes ont-elles été bousculées ? C’est un fait : Samsung est le leader du marché des smartphones pliants, mais Motorola, à force d’itérations, parvient aujourd’hui à se hisser à la hauteur, et parfois même plus haut encore que son rival.

D’après nous, le Motorola Edge 60 Ultra est le meilleur smartphone pliant des deux références opposées aujourd’hui. Plus performant, plus grand et beaucoup plus endurant, il a tout pour lui… ou presque. Reste une ombre au tableau : la politique de mises à jour de Motorola, toujours largement en dessous de celle de Samsung. Reste qu’avec quatre ans de mises à jour, il y a déjà de quoi faire, pas vrai ?

Maintenant, il faut aussi garder en tête que le Razr est vendu 100€ plus cher que son concurrent. Mais arguons qu’à ce niveau de prix (plus de 1100€ dans tous les cas), ce n’est pas une centaine d’euros qui fera la différence.